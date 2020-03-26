Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 марта 2020 года

Овен (21 марта – 19 апреля)
Гороскоп на 27 марта 2020 для Овнов
Держитесь подальше от людей, которые предложат заработать нечестным путем. Авантюрные мероприятия принесут результат, противоположный ожидаемому. Зато день может преподнести приятные подарки в вопросах, касающихся сферы возвышенных чувств.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Гороскоп на 27 марта 2020 для Тельцов
Завтра рекомендуется заняться обязательной рутиной и не ввязываться в противостояния. Агрессия и нетерпимость будут лишними, лучше сохранять ситуацию в равновесии и общаться в доброжелательном тоне. Астрологи советуют на какое-то время сделать вид, что вас побеждают, чтобы потом нанести сокрушительный удар.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Гороскоп на 27 марта 2020 для Близнецов
Берегите свои силы и избегайте стрессовых ситуаций. Нужно размышлять на профессиональные темы. Вероятно, на ум придут интересные идеи и неожиданные ответы на вопросы, которые давно не дают вам покоя. Для новых знакомств это вполне подходящий период.
Рак (21 июня - 22 июля)
Гороскоп на 27 марта 2020 для Раков
Завтра не стоит брать штурмом те цели, которые никак не даются. Вода не всегда точит камень, и благополучный исход ситуации во многом будет зависеть от умения выжидать. Желательно проявить находчивость, так что астрологи советуют использовать нетипичные подходы для решения насущных проблем.
Лев (23 июля - 22 августа)
Гороскоп на 27 марта 2020 для Львов
Период подходит для активных действий. Обстановка в коллективе и отношения с начальством станут более свободными, а поручения - интересными. Удачно должны пройти переговоры, деловые встречи и подписание бумаг. Избегайте отрицательных эмоций и переутомления. Больше времени проводите в компании близких людей.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Гороскоп на 27 марта 2020 для Дев
В начале дня потребуется осмотрительность. Это не лучший день для инициативы, а при исполнении каких-то дел и обязанностей нельзя превышать лимит необходимой обороны. Вместо новых начинаний лучше всего довести начатое до конца. Это привнесет в жизнь неожиданную гармонию.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Гороскоп на 27 марта 2020 для Весов
Энергии у вас сейчас предостаточно. Вы можете стать душой любой компании и зарядить своим оптимизмом окружающих. Но есть опасность, что вы будете как магнитом притягивать к себе непорядочных людей, а именно этого в данный момент необходимо тщательно избегать. Нужно больше времени уделять своему здоровью и физической форме.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Гороскоп на 27 марта 2020 для Скорпионов
День сделает Скорпионов чувствительнее к творческой и духовной грани событий. Может появиться желание посетить место силы, заняться духовными поисками, окунуться в таинственный, выдуманный мир. Звезды напоминают, что самые важные ответы сейчас обитают не во внешнем, а во внутреннем мире.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 27 марта 2020 для Стрельцов
Постарайтесь сделать так, чтобы в повседневной жизни было больше оптимизма. Вероятность ошибок есть, но вы их заметите и исправите раньше, чем возникнут проблемы. Не обижайте близких людей своим невниманием или брошенными сгоряча словами.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 27 марта 2020 для Козерогов
Наступающий день — время для отдыха и перезагрузки. Не стоит напрягать себя сверх меры. Если день начнется с проблем, вторая половина суток подарит возможность отвлечься, сменить обстановку, найти решение. В итоге удастся не только абстрагироваться от проблем, но и получить благосклонность звезд.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Гороскоп на 27 марта 2020 для Водолеев
Вы можете проявить себя чрезмерно эмоциональным человеком и доставить много хлопот не только себе, но и окружающим. Будьте осторожными в отношении новых знакомых. Основное внимание должно быть направлено на дом, семью, родственные связи.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 27 марта 2020 для Рыб
Обязательными делами лучше заняться с утра: день не слишком располагает к работе. Но не стоит лениться. Звезды уверены: представится шанс закрыть надоевшую проблему. Вторая половина дня принесет мечтательный настрой, что лишит определенности. Будет куда полезнее потратить время на свободный отдых.