Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 марта 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 27 марта 2020 для Овнов Держитесь подальше от людей, которые предложат заработать нечестным путем. Авантюрные мероприятия принесут результат, противоположный ожидаемому. Зато день может преподнести приятные подарки в вопросах, касающихся сферы возвышенных чувств.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 27 марта 2020 для Тельцов Завтра рекомендуется заняться обязательной рутиной и не ввязываться в противостояния. Агрессия и нетерпимость будут лишними, лучше сохранять ситуацию в равновесии и общаться в доброжелательном тоне. Астрологи советуют на какое-то время сделать вид, что вас побеждают, чтобы потом нанести сокрушительный удар.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 27 марта 2020 для Близнецов Берегите свои силы и избегайте стрессовых ситуаций. Нужно размышлять на профессиональные темы. Вероятно, на ум придут интересные идеи и неожиданные ответы на вопросы, которые давно не дают вам покоя. Для новых знакомств это вполне подходящий период.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 27 марта 2020 для Раков Завтра не стоит брать штурмом те цели, которые никак не даются. Вода не всегда точит камень, и благополучный исход ситуации во многом будет зависеть от умения выжидать. Желательно проявить находчивость, так что астрологи советуют использовать нетипичные подходы для решения насущных проблем.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 27 марта 2020 для Львов Период подходит для активных действий. Обстановка в коллективе и отношения с начальством станут более свободными, а поручения - интересными. Удачно должны пройти переговоры, деловые встречи и подписание бумаг. Избегайте отрицательных эмоций и переутомления. Больше времени проводите в компании близких людей.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 27 марта 2020 для Дев В начале дня потребуется осмотрительность. Это не лучший день для инициативы, а при исполнении каких-то дел и обязанностей нельзя превышать лимит необходимой обороны. Вместо новых начинаний лучше всего довести начатое до конца. Это привнесет в жизнь неожиданную гармонию.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 27 марта 2020 для Весов Энергии у вас сейчас предостаточно. Вы можете стать душой любой компании и зарядить своим оптимизмом окружающих. Но есть опасность, что вы будете как магнитом притягивать к себе непорядочных людей, а именно этого в данный момент необходимо тщательно избегать. Нужно больше времени уделять своему здоровью и физической форме.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 27 марта 2020 для Скорпионов День сделает Скорпионов чувствительнее к творческой и духовной грани событий. Может появиться желание посетить место силы, заняться духовными поисками, окунуться в таинственный, выдуманный мир. Звезды напоминают, что самые важные ответы сейчас обитают не во внешнем, а во внутреннем мире.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 27 марта 2020 для Стрельцов Постарайтесь сделать так, чтобы в повседневной жизни было больше оптимизма. Вероятность ошибок есть, но вы их заметите и исправите раньше, чем возникнут проблемы. Не обижайте близких людей своим невниманием или брошенными сгоряча словами.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 27 марта 2020 для Козерогов Наступающий день — время для отдыха и перезагрузки. Не стоит напрягать себя сверх меры. Если день начнется с проблем, вторая половина суток подарит возможность отвлечься, сменить обстановку, найти решение. В итоге удастся не только абстрагироваться от проблем, но и получить благосклонность звезд.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 27 марта 2020 для Водолеев Вы можете проявить себя чрезмерно эмоциональным человеком и доставить много хлопот не только себе, но и окружающим. Будьте осторожными в отношении новых знакомых. Основное внимание должно быть направлено на дом, семью, родственные связи.