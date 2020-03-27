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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 марта 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 марта 2020 года
07:10 Сегодня Телеграф

Сегодня удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 27 марта 2020 для Овнов 

    День начинается не очень удачно. В первой его половине могут возникнуть проблемы на работе, не исключены разногласия с коллегами и руководством. Найти помощников будет несколько сложнее, чем обычно. Преодолевать трудности придется в одиночку, и вы с этим наверняка справитесь, если приложите усилия и правильно расставите приоритеты. Вы многому научитесь, получите ценный опыт. Вторая половина дня дает шанс воплотить в жизнь какие-то смелые идеи, сделать то, что вы задумали давным-давно, но не решались осуществить. Вероятны денежные поступления.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 27 марта 2020 для Тельцов 

    Не торопитесь, сегодня спешка ни к чему. Разумный подход к делам, правильная оценка своих возможностей помогают избежать разочарований, добиться нужных результатов. Будет шанс успешно завершить дела, которые вы долго откладывали. Многие Тельцы отлично справятся с тем, к чему долго не решались даже приступить. Вторая половина дня подходит для того, чтобы навести порядок, избавиться от того, что стало ненужным, а также определиться с целями на ближайшее будущее. Возможны денежные поступления и выгодные сделки.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 27 марта 2020 для Близнецов 

    Первая половина дня удачна. Именно на это время стоит планировать важные дела и ответственные встречи. Если вы будете действовать решительно, то добьетесь даже лучших результатов, чем ожидали. Может повезти тем, кто берется за что-то совершенно новое, смело экспериментирует, действует по-своему, не оглядываясь на других. Позже могут возникнуть трудности. Что-то может пойти не по плану, не исключены неприятные сюрпризы. Старайтесь не оставлять недоделанным то, что начали, избегать беспорядка и неразберихи.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 27 марта 2020 для Раков

    Будьте осторожнее в начале дня. В это время легко допустить ошибки, принять неудачные решения. Возможны мелкие неприятности, из-за которых вы всерьез расстроитесь, начнете сомневаться в успешном завершении важных дел. Но не падайте духом: скоро все изменится к лучшему. Со временем влияние позитивных тенденций усиливается, многое налаживается. Вопросы, над которыми прежде приходилось ломать голову, решаются сами собой. Не исключено, что вам предложат помощь люди, от которых многое зависит. Вероятно начало долгого и плодотворного сотрудничества.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 27 марта 2020 для Львов   

    День дарит много позитивных эмоций. Вы будете рады пообщаться с друзьями детства, давними деловыми партнерами, коллегами по прежнему месту работы. Благодаря таким беседам перед вами откроются новые перспективы и возможности. Возможно начало сотрудничества, которое позволит вам значительно укрепить свои финансовые позиции. Старайтесь не перетруждаться; жизненный потенциал снижен, во второй половине дня не исключены недомогания. Вечер лучше посвятить спокойному отдыху или неутомительным делам, которые доставляют вам удовольствие.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 27 марта 2020 для Дев  

    Терпение и самообладание необходимы, чтобы добиться успеха. Многое дается труднее, чем обычно, но вы не сдаетесь и находите способ решить все проблемы. Важно избегать конфликтов и пустых споров, бессмысленной конкурентной борьбы. Будьте разборчивы в контактах, не откровенничайте с малознакомыми людьми, не делитесь своими секретами с теми, кто пока не заслужил вашего доверия. В первой половине дня стоит заниматься знакомыми делами, во второй же можно приступить к чему-то новому. Часто интуиция подсказывает, на чем стоит сосредоточиться в первую очередь.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 27 марта 2020 для Весов 

    Запаситесь терпением. Чтобы получить нужный результат, придется потрудиться; чем больше настойчивости вы проявите, тем лучше. Важно не забывать и об осторожности. Воздержитесь от любых сомнительных начинаний, не участвуйте в авантюрах, старайтесь не рисковать. Стоит прислушаться к советам проверенных союзников. А вот все, что говорят новые знакомые, не лишним будет проверить. Если в этот день вы заключаете сделки, убедитесь в том, что они безупречны с юридической точки зрения. Прежде чем подписать любые документы, тщательно изучите их содержание.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 27 марта 2020 для Скорпионов 

    Старайтесь никуда не спешить и сохранять здравый смысл, как бы ни складывались обстоятельства. Не пытайтесь получить сразу слишком многое, запаситесь терпением. Умение дождаться благоприятного момента и только после этого начинать действовать вам еще не раз пригодится. Люди, которые щедро раздают обещания, могут подвести. Добиться успеха будет проще тем, кто рассчитывает только на свои силы. Чаще обычного возникают разногласия с союзниками. Воздержитесь от резких высказываний и критики, постарайтесь сохранить мир.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 27 марта 2020 для Стрельцов 

    Начало дня может быть довольно напряженным, особенно для тех, кто в это время будет заниматься решением рабочих проблем. Возможны разногласия с коллегами и руководством. Не всегда начатое удается вовремя довести до конца, но задержки не носят критического характера. Ошибки, допущенные в это время, быстро удастся исправить. Вторая половина дня подходит для общения в неформальной обстановке, укрепления семейных связей, романтических и дружеских отношений. Вы находите массу способов повеселить и порадовать тех, кто вам дорог.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 27 марта 2020 для Козерогов

    День будет непростым. Часто вам трудно разобраться в своих чувствах, понять, почему хочется поступать так, а не иначе. Конфликтные ситуации возникают чаще обычного, найти компромисс оказывается нелегко. Вы не всегда понимаете, когда стоит проявить твердость, а когда необходимо пойти на уступки. Самообладание и серьезное отношение к любым делам помогут справиться с ситуацией, избежать ссор с близкими. Вечер порадует неожиданными известиями, которые окажутся очень приятными. Полученная информация изменит ваши планы.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 27 марта 2020 для Водолеев

    День подходит для работы. Добиться успехов нетрудно. Будет возможность заняться каким-то интересным и многообещающим делом, найти достойное применение своим знаниям и навыкам, талантам и способностям. Первая половина дня - благоприятное время для общения и любых встреч. Во второй лучше рассчитывать на собственные силы, потому что даже проверенные союзники могут вас подвести. Старайтесь не тратить время на споры, пустые разговоры. Лучше не давать обещаний, особенно связанных с деньгами. Сдержать их будет непросто.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 27 марта 2020 для Рыб

    Важные дела лучше планировать на первую половину дня. Это время будет наиболее плодотворным, ваши усилия не пропадут даром. Вы изобретательны, часто находите неожиданные пути к цели или принимаете решения, удивляющие окружающих. Опыт, полученный сегодня, вам еще не раз пригодится. Позже могут возникнуть проблемы в общении, трудно будет поладить даже с теми, кого вы раньше понимали с полуслова. Будьте терпеливы с близкими, они нуждаются в вашем внимании и заботе. Лучше отложить обсуждение вопросов, из-за которых прежде возникали разногласия, и поговорить о чем-нибудь приятном.

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