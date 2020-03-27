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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 марта 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 марта 2020 года
18:42 Сегодня Телеграф

День удачен для завершения выгодных сделок и важных работ, однако его ведущие ноты - любовь, наслаждение красотой и искусством, тяга к уюту и комфорту.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 28 марта 2020 для Овнов 

    День благоприятный для увеселительных мероприятий, а также для встреч, переговоров и ведения дел. Если вы решите пойти в гости со своей половинкой, то постарайтесь не обделить вниманием любимого человека. Иначе ваше поведение послужит источником обиды.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 28 марта 2020 для Тельцов 

    На работе, в домашних делах и в любви может происходить масса мелких неприятностей. Импульсивность и неосмотрительность спровоцируют появление дополнительных проблем. Не стоит наводить панику и игнорировать советы близких людей. Необходимо расслабиться.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 28 марта 2020 для Близнецов 

    Возможна небольшая ссора с любимым человеком или старшим членом семьи. Эта размолвка будет порождена не принципиальными разногласиями, а простым нежеланием выслушать друг друга. Не скупитесь на теплые слова, подарки и знаки внимания.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 28 марта 2020 для Раков

    Это очень позитивный, благоприятный и продуктивный день. Завтра вы сможете найти для себя новую мотивацию, вдохновение, узнать что-то интересное об этом мире и о людях, окружающих вас. Возможны новые приятные знакомства и интересные приключения.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 28 марта 2020 для Львов   

    Может возникнуть целый ряд преград, преодолеть которые окажется довольно трудно. Воздержитесь от любых проявлений злости и агрессии. Как только вы будете выходить из себя, то сразу же почувствуете вокруг атмосферу непонимания и противостояния.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 28 марта 2020 для Дев  

    Завтрашний день прекрасно подходит для самоанализа. Пришло время задуматься над причинами неудач и путями исправления ошибок. Возможно, большую помощь окажут советы близких и друзей. Желательно успеть сделать всё, что было запланировано.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 28 марта 2020 для Весов 

    Этот день в эмоциональном отношении может выдаться жарким. Если не хочется заглаживать вину перед близкими или окружающими, то постарайтесь свои слова и эмоции держать под контролем. Таким образом, удастся избежать конфликта, да и ваша репутация не пострадает.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 28 марта 2020 для Скорпионов 

    Звезды советуют быть осторожнее с эмоциями, так как можно запутаться в потоке собственных чувств. В такие дни возможны вспышки ревности или зависти. Все это может очень негативно сказаться на отношениях, так что лучше не озвучивать подобные мысли.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 28 марта 2020 для Стрельцов 

    Важные дела лучше отложить. Сейчас вы можете оказаться во многих вопросах некомпетентными или попросту заблуждаться в своих убеждениях. Главное - не тратить время на отрицательные эмоции. Поддержка и разумные советы друзей и близких помогут почувствовать себя более уверенно.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 28 марта 2020 для Козерогов

    Посвятите день работе, делам, спорту. Вечером лучше как следует отдохнуть или развлечься. Переутомления негативно скажутся на харизме и обаянии, что приведет к неудачам в любви, особенно для тех, кто находится на стадии поиска. Финансовые дела лучше строить на доверии.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 28 марта 2020 для Водолеев

    В данный период вы будете сталкиваться в основном с приятными вопросами. Поступят новые интересные предложения, на которые стоит обратить внимание. Занимайтесь тем, что укрепляет ваши позиции, но оставляйте время для встреч и общения с друзьями.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 28 марта 2020 для Рыб

    Этот день лучше построить на воплощении в жизнь своих собственных желаний. Небольшая доля эгоизма поможет разобраться с основными проблемами. Если будет возможность проявить себя перед любимым человеком с хорошей стороны, воспользуйтесь ею.

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