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Гороскоп на сегодня 28 марта: Тельцам не нужно брать в долг, а Львам нужно воздержаться от любых проявлений злости

Гороскоп на сегодня 28 марта: Тельцам не нужно брать в долг, а Львам нужно воздержаться от любых проявлений злости
07:06 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2020 года, предусматривает благоприятный день для принятия креативных решений.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 28 марта 2020 для Овнов 

    День благоприятный для увеселительных мероприятий, а также для встреч, переговоров и ведения дел. Если вы решите пойти в гости со своей половинкой, то постарайтесь не обделить вниманием любимого человека. Иначе ваше поведение послужит источником обиды.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 28 марта 2020 для Тельцов 

    Период похож на экзамен, и от того, как вы его сдадите, будут развиваться дальнейшие события. У одиноких представителей появится шанс встретить интересного человека. Не давайте и не берите в долг, иначе у вас могут возникнуть финансовые трудности.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 28 марта 2020 для Близнецов 

    Возможна небольшая ссора с любимым человеком или старшим членом семьи. Эта размолвка будет порождена не принципиальными разногласиями, а простым нежеланием выслушать друг друга. Не скупитесь на теплые слова, подарки и знаки внимания.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 28 марта 2020 для Раков

    Вам нужно устоять перед заманчивыми деловыми предложениями, даже если они покажутся перспективными. Если все же возникнут сомнения, то стоит проконсультироваться со специалистами. День будет удачным во всем, что касается любви, личной жизни и новых знакомств.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 28 марта 2020 для Львов   

    Может возникнуть целый ряд преград, преодолеть которые окажется довольно трудно. Воздержитесь от любых проявлений злости и агрессии. Как только вы будете выходить из себя, то сразу же почувствуете вокруг атмосферу непонимания и противостояния.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 28 марта 2020 для Дев  

    В этот день можно начинать новые дела, заниматься важными вопросами. Это подходящее время, чтобы объясниться, помириться, обсудить планы на будущее. Постарайтесь не навязывать родным и близким правила игры, которые им не по душе. Лучше уступите, если возникнет такая необходимость.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 28 марта 2020 для Весов 

    Этот день в эмоциональном отношении может выдаться жарким. Если не хочется заглаживать вину перед близкими или окружающими, то постарайтесь свои слова и эмоции держать под контролем. Таким образом, удастся избежать конфликта, да и ваша репутация не пострадает.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 28 марта 2020 для Скорпионов 

    День подходит для любых начинаний. Спорные вопросы старайтесь решать без крика и конфликтов. Не отказывайтесь от общения и встреч. В отношениях с дорогим вам человеком будет царить взаимопонимание. Сейчас идет удачное время для новых знакомств.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 28 марта 2020 для Стрельцов 

    Важные дела лучше отложить. Сейчас вы можете оказаться во многих вопросах некомпетентными или попросту заблуждаться в своих убеждениях. Главное - не тратить время на отрицательные эмоции. Поддержка и разумные советы друзей и близких помогут почувствовать себя более уверенно.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 28 марта 2020 для Козерогов

    Конфликты с родственниками могут омрачить ваше настроение. Вы сможете во многих вопросах поставить точки над и, но при условии, что не будете опускаться до грубости и крика. Будьте аккуратными в финансовых вопросах и не спешите в принятии решений.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 28 марта 2020 для Водолеев

    В данный период вы будете сталкиваться в основном с приятными вопросами. Поступят новые интересные предложения, на которые стоит обратить внимание. Занимайтесь тем, что укрепляет ваши позиции, но оставляйте время для встреч и общения с друзьями.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 28 марта 2020 для Рыб

    На профессиональном поприще не предпринимайте важных шагов. Особенно откажитесь от новых, даже на первый взгляд перспективных деловых предложений. Вашу голову будут посещать сомнения и неуверенность. Из-за этого внутреннее напряжение и раздражение начнут нарастать.

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