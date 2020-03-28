Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 марта 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 29 марта 2020 для Овнов Этот день может оказаться благоприятным для всего, что связано с любовью и личной жизнью. Одиноким представителям знака нужно больше времени проводить вне стен дома, так как есть вероятность встретить свою судьбу. Избегайте долговых обязательств.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 29 марта 2020 для Тельцов Звезды и планеты хотят, чтобы вы стали более самостоятельными. Тем, кто постоянно полагается на помощь окружающих, будет сложно найти счастье. В любви удача будет сопутствовать открытым и общительным людям. В делах повезет лишь самым ответственным.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 29 марта 2020 для Близнецов День благоприятный для осуществления новых планов. В отношениях с любимым человеком никаких отрицательных изменений не предвидится. Не принимайте участия в интригах, воздержитесь от крупных трат.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 29 марта 2020 для Раков В такие дни важно правильно планировать дела на будущее с учетом текущих приоритетов. Есть вероятность успешно начать новые проекты. Чтобы обезопасить себя, лучше обходить стороной любителей конфликтов. Нельзя сидеть без дела - нужно действовать.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 29 марта 2020 для Львов День может оказаться вполне удачным, но только в том случае, если вы, прежде чем что-либо сказать, подумаете о последствиях. Сейчас вы можете проявить нетактичность, незаслуженно обидеть человека. Однако имейте в виду: восстановить отношения потом будем очень сложно.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 29 марта 2020 для Дев День отметится многочисленными взлетами и падениями во всех сферах. Остаться на плаву поможет вера в себя и желание двигаться вперед, несмотря ни на что. В приоритете будет работа, но в амурных делах тоже можно преуспеть, особенно в первой половине дня.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 29 марта 2020 для Весов Обстоятельства позволят спокойно собраться с мыслями и решить накопившиеся вопросы. В этот день могут возникнуть конфликты с окружающими. Остерегайтесь коварства и обмана, особенно со стороны малознакомых людей. А со своей стороны не допускайте никакого насилия - оно обернется против вас.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 29 марта 2020 для Скорпионов Желания и мечты в такие дни являются главными двигателями успеха. Думайте о хорошем, не давая никому пустых обещаний, не тая ни на кого обид. Можно потратить немного денег, сделав самим себе приятный подарок. Не стоит обделять вниманием близких и друзей.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 29 марта 2020 для Стрельцов Сейчас вокруг вас будут разворачиваться интересные события. Но вам пока лучше оставаться пассивным наблюдателем и ни в чем не участвовать. В противном случае вы можете совершить опрометчивые поступки, которые хоть и не принесут осложнений, но доставят хлопоты.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 29 марта 2020 для Козерогов Это прекрасный день для поисков любви или для укрепления отношений. Возможно, завтра придется доказывать что-то или отстаивать свое мнение. Главное - не делать этого слишком агрессивно. Велика вероятность познакомиться с интересным человеком в интернете.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 29 марта 2020 для Водолеев Данный день благоприятен практически во всех отношениях. Только постарайтесь никому не давать обещаний. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что вам сложно будет их выполнить, причем по не зависящим от вас причинам. Избегайте решения финансовых вопросов.