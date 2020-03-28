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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 марта 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 марта 2020 года
18:48 Сегодня Телеграф

В этот день возможны путаница, рассеянность, болтливость, непостоянство. Не время для доверительных бесед, пафосных слов, супер-серьезности.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 29 марта 2020 для Овнов 

    Этот день может оказаться благоприятным для всего, что связано с любовью и личной жизнью. Одиноким представителям знака нужно больше времени проводить вне стен дома, так как есть вероятность встретить свою судьбу. Избегайте долговых обязательств.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 29 марта 2020 для Тельцов 

    Звезды и планеты хотят, чтобы вы стали более самостоятельными. Тем, кто постоянно полагается на помощь окружающих, будет сложно найти счастье. В любви удача будет сопутствовать открытым и общительным людям. В делах повезет лишь самым ответственным.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 29 марта 2020 для Близнецов 

    День благоприятный для осуществления новых планов. В отношениях с любимым человеком никаких отрицательных изменений не предвидится. Не принимайте участия в интригах, воздержитесь от крупных трат.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 29 марта 2020 для Раков

    В такие дни важно правильно планировать дела на будущее с учетом текущих приоритетов. Есть вероятность успешно начать новые проекты. Чтобы обезопасить себя, лучше обходить стороной любителей конфликтов. Нельзя сидеть без дела - нужно действовать.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 29 марта 2020 для Львов   

    День может оказаться вполне удачным, но только в том случае, если вы, прежде чем что-либо сказать, подумаете о последствиях. Сейчас вы можете проявить нетактичность, незаслуженно обидеть человека. Однако имейте в виду: восстановить отношения потом будем очень сложно.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 29 марта 2020 для Дев  

    День отметится многочисленными взлетами и падениями во всех сферах. Остаться на плаву поможет вера в себя и желание двигаться вперед, несмотря ни на что. В приоритете будет работа, но в амурных делах тоже можно преуспеть, особенно в первой половине дня.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 29 марта 2020 для Весов 

    Обстоятельства позволят спокойно собраться с мыслями и решить накопившиеся вопросы. В этот день могут возникнуть конфликты с окружающими. Остерегайтесь коварства и обмана, особенно со стороны малознакомых людей. А со своей стороны не допускайте никакого насилия - оно обернется против вас.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 29 марта 2020 для Скорпионов 

    Желания и мечты в такие дни являются главными двигателями успеха. Думайте о хорошем, не давая никому пустых обещаний, не тая ни на кого обид. Можно потратить немного денег, сделав самим себе приятный подарок. Не стоит обделять вниманием близких и друзей.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 29 марта 2020 для Стрельцов 

    Сейчас вокруг вас будут разворачиваться интересные события. Но вам пока лучше оставаться пассивным наблюдателем и ни в чем не участвовать. В противном случае вы можете совершить опрометчивые поступки, которые хоть и не принесут осложнений, но доставят хлопоты.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 29 марта 2020 для Козерогов

    Это прекрасный день для поисков любви или для укрепления отношений. Возможно, завтра придется доказывать что-то или отстаивать свое мнение. Главное - не делать этого слишком агрессивно. Велика вероятность познакомиться с интересным человеком в интернете.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 29 марта 2020 для Водолеев

    Данный день благоприятен практически во всех отношениях. Только постарайтесь никому не давать обещаний. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что вам сложно будет их выполнить, причем по не зависящим от вас причинам. Избегайте решения финансовых вопросов.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 29 марта 2020 для Рыб

    Звезды подарят удачу в любви, поэтому завтрашний день лучше не проводить в одиночестве. Шумные компании помогут расслабиться. Можно провести день с семьей - это будет идеальный вариант для тех, кто давно не виделся с дальними родственниками.

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