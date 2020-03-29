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Гороскоп на сегодня 29 марта: Ракам не нужно принимать судьбоносных решений, а у Весов могут возникнуть конфликты с окружающими

Гороскоп на сегодня 29 марта: Ракам не нужно принимать судьбоносных решений, а у Весов могут возникнуть конфликты с окружающими
07:15 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2020 года, предусматривает день, в который стоит обращать внимание на малозаметные и тривиальные моменты.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 29 марта 2020 для Овнов 

    Этот день может оказаться благоприятным для всего, что связано с любовью и личной жизнью. Одиноким представителям знака нужно больше времени проводить вне стен дома, так как есть вероятность встретить свою судьбу. Избегайте долговых обязательств.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 29 марта 2020 для Тельцов 

    Постарайтесь доставлять себе как можно больше приятных эмоций. Если вы любите ходить по магазинам, то купите то, что захочется. Любителям пообщаться - не стоит себя ограничивать. А если хотите просто расслабиться и отдохнуть, то не заставляйте себя делать что-то через силу.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 29 марта 2020 для Близнецов 

    День благоприятный для осуществления новых планов. В отношениях с любимым человеком никаких отрицательных изменений не предвидится. Не принимайте участия в интригах, воздержитесь от крупных трат.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 29 марта 2020 для Раков

    Не принимайте судьбоносных решений. В любовных отношениях может наблюдаться некоторый спад. Вы не сможете быть объективными по отношению к близкому человеку. Друзья и союзники готовы поддержать вас, благодаря их помощи вы добьетесь блестящих результатов.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 29 марта 2020 для Львов   

    День может оказаться вполне удачным, но только в том случае, если вы, прежде чем что-либо сказать, подумаете о последствиях. Сейчас вы можете проявить нетактичность, незаслуженно обидеть человека. Однако имейте в виду: восстановить отношения потом будем очень сложно.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 29 марта 2020 для Дев  

    Все ваши стремления сейчас направлены на достижение успеха. Главным залогом отличного результата будет ваша дисциплинированность и ответственность. Это относится и к любовной сфере, поэтому в отношениях с близким человеком проявите больше заботы и внимания.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 29 марта 2020 для Весов 

    Обстоятельства позволят спокойно собраться с мыслями и решить накопившиеся вопросы. В этот день могут возникнуть конфликты с окружающими. Остерегайтесь коварства и обмана, особенно со стороны малознакомых людей. А со своей стороны не допускайте никакого насилия - оно обернется против вас.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 29 марта 2020 для Скорпионов 

    Со всеми задуманными делами вам легко удастся справиться. Споров и слишком эмоционального общения избегайте. Полезна физическая активность, особенно пешие прогулки. Возможны новые романтические увлечения. Не исключено, что получится возобновить старые связи.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 29 марта 2020 для Стрельцов 

    Сейчас вокруг вас будут разворачиваться интересные события. Но вам пока лучше оставаться пассивным наблюдателем и ни в чем не участвовать. В противном случае вы можете совершить опрометчивые поступки, которые хоть и не принесут осложнений, но доставят хлопоты.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 29 марта 2020 для Козерогов

    В это время нужно проявить активность, особенно в вопросах, касающихся встреч, контактов и связей. Если возникнут разногласия с любимым человеком, постарайтесь не усугублять положение выяснением отношений. В скором времени все утрясется само собой.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 29 марта 2020 для Водолеев

    Данный день благоприятен практически во всех отношениях. Только постарайтесь никому не давать обещаний. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что вам сложно будет их выполнить, причем по не зависящим от вас причинам. Избегайте решения финансовых вопросов.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 29 марта 2020 для Рыб

    На данном этапе вы можете находиться в приподнятом настроении и будете полны благих намерений. Много времени могут отнять бытовые вопросы. Но это будут приятные хлопоты, которые к тому же настроят вас на позитивный лад.

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