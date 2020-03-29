Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 марта 2020 года

Овен (21 марта – 19 апреля)
Гороскоп на 30 марта 2020 для Овнов
При проведении важных переговоров нужно следовать голосу разума, а возможные разногласия улаживать путем компромисса. Эффективными окажутся встречи с друзьями и знакомыми, а также различные поездки. В любовном отношении могут ожидать приятные сюрпризы.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Гороскоп на 30 марта 2020 для Тельцов
В такие дни желательно быть амбициозными и целеустремленными. Чем больше вы будете желать, тем больше получите, так что не стоит стесняться своих желаний. День будет очень продуктивным: пришла пора воплощать в жизнь свои желания и мечты во всех сферах жизни.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Гороскоп на 30 марта 2020 для Близнецов
День располагает к началу дел, ведению переговоров и нахождению компромиссов, а также может способствовать возникновению новых отношений. Не следует давать пустые обещания и предъявлять повышенные требования к окружающим. В отношениях с любимым человеком постарайтесь обойтись без замечаний и упреков.
Рак (21 июня - 22 июля)
Гороскоп на 30 марта 2020 для Раков
Звезды и планеты не в лучшем положении, поэтому не стоит рисковать и влезать в авантюры. Желательно сохранить дипломатичность в отношениях с друзьями, коллегами, близкими. Одиноким представителям этого Знака можно провести время в поисках любви. Очень повезет представителям творческих профессий.
Лев (23 июля - 22 августа)
Гороскоп на 30 марта 2020 для Львов
В данный период не стоит лишний раз проявлять инициативу и брать на себя ответственность. Вас не только не оценят по заслугам, но могут даже обвинить во всех ошибках и просчетах, которые допустили коллеги. Но если у вас попросят поддержки, не отказывайтесь протянуть руку помощи.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Гороскоп на 30 марта 2020 для Дев
Единственный шанс сохранить нормальные отношения с окружающими — научиться уступать. В бизнесе и в делах потребуется больше смелости и целеустремленности, чтобы никто и ничто не помешало вам получить то, чего вы заслуживаете. Это идеальный день для новых начинаний, дорогостоящих приобретений.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Гороскоп на 30 марта 2020 для Весов
День обещает пройти в стремительном темпе. Не бойтесь трудностей, вы их сможете преодолеть. Сейчас вы способны вдохновить на трудовые подвиги даже ленивых и нерасторопных. Не позволяйте чужим людям вмешиваться в свою жизнь, ничего не делайте кому-то назло.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Гороскоп на 30 марта 2020 для Скорпионов
Энергетика звезд и планет принесет много проблем. В любви может случиться разлад, а на работе или в делах можно потерять мотивацию и энтузиазм. Стоит приготовиться к худшему, но продолжить надеяться на лучшее. Удача отвернется от черствых и надменных людей, которые думают, что они всегда правы.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 30 марта 2020 для Стрельцов
Трудности, которые могут возникнуть на личном фронте, отразятся и на работе. Не заводите роман на службе. Не бойтесь спросить совета у коллег и не отказывайтесь от помощи. Удачно сложатся перемещения, связанные с отдыхом и расширением кругозора.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 30 марта 2020 для Козерогов
Финансовые дела лучше пока приостановить, а вот в любви, наоборот, стать более активными. Сконцентрируйтесь на близких людях, общении, развлечениях, романтике. Необходимо посвятить день чему-то интересному. Если утром предстоит заниматься делами, то вечером желательно как следует отдохнуть.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Гороскоп на 30 марта 2020 для Водолеев
В этот день вряд ли вам захочется слишком много работать. А причина кроется в том, что ваша голова будет заполнена любыми мыслями, только не производственными. Старайтесь обходить острые углы, не спорьте с окружающими и ничего им не обещайте. В особенности берегите родных и близких.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 30 марта 2020 для Рыб
Наступает один из лучших дней для коллективной работы, общения, новых знакомств. Стоит почаще прислушиваться к тому, что говорят близкие. В делах и в работе нельзя сомневаться в себе и заражать скептицизмом окружающих. В такой день лучше не делиться ни с кем своими планами на будущее.