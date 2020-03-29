Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 марта 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 30 марта 2020 для Овнов При проведении важных переговоров нужно следовать голосу разума, а возможные разногласия улаживать путем компромисса. Эффективными окажутся встречи с друзьями и знакомыми, а также различные поездки. В любовном отношении могут ожидать приятные сюрпризы.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 30 марта 2020 для Тельцов В такие дни желательно быть амбициозными и целеустремленными. Чем больше вы будете желать, тем больше получите, так что не стоит стесняться своих желаний. День будет очень продуктивным: пришла пора воплощать в жизнь свои желания и мечты во всех сферах жизни.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 30 марта 2020 для Близнецов День располагает к началу дел, ведению переговоров и нахождению компромиссов, а также может способствовать возникновению новых отношений. Не следует давать пустые обещания и предъявлять повышенные требования к окружающим. В отношениях с любимым человеком постарайтесь обойтись без замечаний и упреков.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 30 марта 2020 для Раков Звезды и планеты не в лучшем положении, поэтому не стоит рисковать и влезать в авантюры. Желательно сохранить дипломатичность в отношениях с друзьями, коллегами, близкими. Одиноким представителям этого Знака можно провести время в поисках любви. Очень повезет представителям творческих профессий.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 30 марта 2020 для Львов В данный период не стоит лишний раз проявлять инициативу и брать на себя ответственность. Вас не только не оценят по заслугам, но могут даже обвинить во всех ошибках и просчетах, которые допустили коллеги. Но если у вас попросят поддержки, не отказывайтесь протянуть руку помощи.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 30 марта 2020 для Дев Единственный шанс сохранить нормальные отношения с окружающими — научиться уступать. В бизнесе и в делах потребуется больше смелости и целеустремленности, чтобы никто и ничто не помешало вам получить то, чего вы заслуживаете. Это идеальный день для новых начинаний, дорогостоящих приобретений.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 30 марта 2020 для Весов День обещает пройти в стремительном темпе. Не бойтесь трудностей, вы их сможете преодолеть. Сейчас вы способны вдохновить на трудовые подвиги даже ленивых и нерасторопных. Не позволяйте чужим людям вмешиваться в свою жизнь, ничего не делайте кому-то назло.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 30 марта 2020 для Скорпионов Энергетика звезд и планет принесет много проблем. В любви может случиться разлад, а на работе или в делах можно потерять мотивацию и энтузиазм. Стоит приготовиться к худшему, но продолжить надеяться на лучшее. Удача отвернется от черствых и надменных людей, которые думают, что они всегда правы.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 30 марта 2020 для Стрельцов Трудности, которые могут возникнуть на личном фронте, отразятся и на работе. Не заводите роман на службе. Не бойтесь спросить совета у коллег и не отказывайтесь от помощи. Удачно сложатся перемещения, связанные с отдыхом и расширением кругозора.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 30 марта 2020 для Козерогов Финансовые дела лучше пока приостановить, а вот в любви, наоборот, стать более активными. Сконцентрируйтесь на близких людях, общении, развлечениях, романтике. Необходимо посвятить день чему-то интересному. Если утром предстоит заниматься делами, то вечером желательно как следует отдохнуть.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 30 марта 2020 для Водолеев В этот день вряд ли вам захочется слишком много работать. А причина кроется в том, что ваша голова будет заполнена любыми мыслями, только не производственными. Старайтесь обходить острые углы, не спорьте с окружающими и ничего им не обещайте. В особенности берегите родных и близких.