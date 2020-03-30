Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 марта 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 30 марта 2020 для Овнов При проведении важных переговоров нужно следовать голосу разума, а возможные разногласия улаживать путем компромисса. Эффективными окажутся встречи с друзьями и знакомыми, а также различные поездки. В любовном отношении могут ожидать приятные сюрпризы.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 30 марта 2020 для Тельцов Период не слишком благоприятен для заключения сделок и подписания контрактов. Сейчас лучше заняться делами, до которых давно не доходили руки. В финансовых вопросах могут возникнуть затруднения. Будьте внимательными к состоянию своего здоровья.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 30 марта 2020 для Близнецов День располагает к началу дел, ведению переговоров и нахождению компромиссов, а также может способствовать возникновению новых отношений. Не следует давать пустые обещания и предъявлять повышенные требования к окружающим. В отношениях с любимым человеком постарайтесь обойтись без замечаний и упреков.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 30 марта 2020 для Раков Вам сейчас лучше не попадаться на глаза начальству, так как вы можете вызвать раздражение, даже без всяких на то причин. Поэтому вас могут незаслуженно обидеть. Но ближе к концу дня все встанет на свои места. Не исключено, что вы станете автором идеи, которая вызовет восторг окружающих.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 30 марта 2020 для Львов В данный период не стоит лишний раз проявлять инициативу и брать на себя ответственность. Вас не только не оценят по заслугам, но могут даже обвинить во всех ошибках и просчетах, которые допустили коллеги. Но если у вас попросят поддержки, не отказывайтесь протянуть руку помощи.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 30 марта 2020 для Дев В этот день вы способны добиться хороших результатов, но справляться с поставленными задачами лучше в одиночку. Не исключено, что ваши успехи не дадут спокойно спать тайным завистникам, и с их стороны могут быть провокации. В неправедных поступках помощи от звезд ждать не стоит.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 30 марта 2020 для Весов День обещает пройти в стремительном темпе. Не бойтесь трудностей, вы их сможете преодолеть. Сейчас вы способны вдохновить на трудовые подвиги даже ленивых и нерасторопных. Не позволяйте чужим людям вмешиваться в свою жизнь, ничего не делайте кому-то назло.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 30 марта 2020 для Скорпионов Сейчас не стоит пускаться в авантюры и идти на неоправданный риск. Также не бросайтесь на реализацию чужих планов. Постарайтесь не нервничать, иначе решение любого вопроса будет отнимать больше времени, чем обычно. Не делайте того, к чему не лежит душа. Будьте внимательнее к своему здоровью.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 30 марта 2020 для Стрельцов Трудности, которые могут возникнуть на личном фронте, отразятся и на работе. Не заводите роман на службе. Не бойтесь спросить совета у коллег и не отказывайтесь от помощи. Удачно сложатся перемещения, связанные с отдыхом и расширением кругозора.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 30 марта 2020 для Козерогов Вам следует заняться наведением порядка в своих делах и подумать, как расширить сферу деятельности. Стоит восстановить прежние связи, которые в скором будущем пригодятся. Ваши отношения с любимым человеком могут перейти на более высокий уровень.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 30 марта 2020 для Водолеев В этот день вряд ли вам захочется слишком много работать. А причина кроется в том, что ваша голова будет заполнена любыми мыслями, только не производственными. Старайтесь обходить острые углы, не спорьте с окружающими и ничего им не обещайте. В особенности берегите родных и близких.