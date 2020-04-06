Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (06.04.- 12.04.2020)

Управлять своей судьбой вам поможет сила разума и подсознания. Постарайтесь настроиться на нужный лад, чтобы эта неделя стала для вас именно такой, какую вы хотите.

Гороскоп на неделю с 6 апреля по 12 апреля 2020 года Овен

Неделя будет прекрасно подходить для любовных приключений. Одиноким Овнам будет везти в каждый день этой непростой недели. Лучшие камни для привлечения любовной удачи помогут в поисках второй половинки, во флирте и соблазнении. Главное настроиться на игривую волну и быть позитивными.

Этот период может стать для Овнов удачным и в других направлениях. Стоит опасаться лишь четверга и пятницы. В эти дни звезды будут деструктивными, так что астрологи не советуют резко менять свои планы. Необдуманные решения в делах могут привести к материальным потерям, ссорам и конфликтам в семье и на работе.

Гороскоп на неделю с 6 апреля по 12 апреля 2020 года Телец

Тельцы будут испытывать некоторые трудности в общении на выходных. Именно поэтому субботу и воскресенье астрологи рекомендуют им провести в уединении и в личных делах. Стоит избегать излишеств в будние дни, потому что в это время звезды хоть и будут позитивными, но не одобрят необдуманных поступков: больших трат и переутомлений.

Работать и отдыхать стоит максимально умеренно. Также важно избегать жадности по отношению к близким людям, больше общаться с верными Знаками Зодиака. Астрологи сообщают, что Тельцам стоит на этой неделе избавляться от долгов. В противном случае могут начаться неурядицы в общении с заемщиками и кредиторами.

Гороскоп на неделю с 6 апреля по 12 апреля 2020 года Близнецы

Всё, что нужно Близнецам в начале апреля для достижения успеха, — это воля к победе. Желание победить гораздо важнее средств, которыми победа будет достигнута. Людям этого Знака необходимо наличие желания бороться за место под Солнцем. Если это желание угаснет, вместе с ним пропадет и удача. Не лишними будут новые стремления, амбиции. Во многом для Близнецов полезной станет интуиция, усилить которую помогут полезные упражнения.

Словом, Близнецам необходимо не сидеть без дела, а действовать. В любви актуально то же самое. Нужны страсть, динамика, совершение подвигов во имя любимого или любимой. Нет времени лучше для ярких и неординарных поступков, которые наилучшим образом покажут человеку любовь.

Гороскоп на неделю с 6 апреля по 12 апреля 2020 года Рак

У Раков начинается далеко не самый простой период, в который может происходить масса проблем. Справиться с их наплывом помогут три полезных способа. Важно будет иметь в наличии запасной план, чтобы в сложной ситуации можно было применить его на деле. Наиболее опасные дни этой недели — понедельник и среда.

Астрологи советуют не оставаться в стороне, если будет возможность защитить кого-то, оказать поддержку близким в каком-то важном деле. Ракам потребуются решимость и сила характера для того, чтобы помочь разрешить чужие конфликты. Еще этим людям понадобится больше физической активности, чтобы поддерживать на высоком уровне свою энергетику.

Гороскоп на неделю с 6 апреля по 12 апреля 2020 года Лев

Эксперты советуют Львам научиться мыслить позитивно. На этой неделе очень важно сохранять оптимизм в трудных ситуациях, потому что он поможет удаче остаться рядом. Окружающие люди могут стать агрессивными и грубыми по отношению ко Львам. Это не значит, что необходимо отвечать негативом на негатив: порой лучше промолчать.

Также Львам придется бороться с собственными «недугами» типа ревности. В отношениях с любимым человеком это чувство может стать камнем преткновения и создать проблемы. Эту неделю лучше прожить в полном согласии с близкими, не навязывая им своей воли.

Гороскоп на неделю с 6 апреля по 12 апреля 2020 года Дева

Упрямство Дев может сыграть с ними злую шутку. Необходимо научиться уступать, находить компромиссы с коллегами, друзьями и родственниками. В противном случае придется справляться с проблемами в одиночку, а это не самый лучший вариант для начала апреля. Астрологи рекомендуют идти навстречу окружающим и не гнуть свою линию до последнего.

Разумеется, будет очень важен и правильный настрой. Аффирмации на успех и удачу помогут преуспеть в финансовой сфере, в работе и в делах, сохранив оптимизм и веру в прекрасное будущее. Необходимо поменьше общаться с эгоистичными людьми и не проявлять данного качества самим. Не стоит сильно раздражаться из-за мелочей.

Гороскоп на неделю с 6 апреля по 12 апреля 2020 года Весы

Весам необходимо на этой неделе почаще прислушиваться к голосу сердца. Вполне возможно, что звезды сформируют у этих людей новое мнение на счет жизни в целом и на счет некоторых ее аспектов. Вместе с тем они сделают Весов более удачливыми и сообразительными. Скорость принятия решений возрастет благодаря интуиции, которую стоит слушать в непростых ситуациях.

Самое главное сейчас — проявлять самостоятельность в важных делах, чтобы мнение окружающих не мешало объективному восприятию действительности. Нужно смотреть на вещи более реально, чтобы укрепить позиции не только в делах, работе и финансах, но и в любовной сфере. В амурных делах лучше действовать, исходя из собственных убеждений.

Гороскоп на неделю с 6 апреля по 12 апреля 2020 года Скорпион

Это будет очень динамичная неделя, поэтому при жизни в максимальном ритме может быстро наступить энергетическое истощение. Оно негативно скажется на настроении, удаче, физических кондициях. На этой неделе очень важно сосредоточиться на созидательной деятельности, на помощи окружающим. Любое добро вернется в двойном размере.

В финансовой сфере возможны непредвиденные задержки, неурядицы. В любви звезды и планеты тоже могут чинить различные препятствия, вызывая ссоры, конфликты. В основном это будет происходить только в первые пару дней, а далее обстановка стабилизируется. Не стоит воспринимать дефицит внимания со стороны противоположного пола в штыки.

Гороскоп на неделю с 6 апреля по 12 апреля 2020 года Стрелец

Стрельцам может не хватить сил на решение всех проблем, которые навалятся на них на этой неделе. Лучше решать все вопросы последовательно, без спешки. В таком случае можно будет более рационально распределить силы и не допустить появления новых неурядиц.

Эта неделя идеально подходит для домашних дел, для общения в интернете, а также для уединения. Любовные приключения одиноким Стрельцам лучше пока отложить на потом, сфокусировавшись на чем-то более важном. Дома можно сделать уборку по правилам фэн-шуй, навести порядок. Это поможет привлечь удачу и повысить уверенность в себе.

Гороскоп на неделю с 6 апреля по 12 апреля 2020 года Козерог

Стоит опасаться крушения важных рабочих планов в четверг и пятницу. На выходных полезно будет совершить покупки, сменить имидж. Это повысит харизму Козерогов и отлично скажется на любовной сфере и на удаче в целом. Также это поднимет настроение и заставит людей этого Знака быть более привлекательными.

Козероги не относятся к Знакам Зодиака, которым не везет с деньгами. Наоборот, даже в самые сложные периоды эти люди очень часто выходят сухими из воды. На этой неделе будет так же, нужно быть лишь чуточку осмотрительнее. Любые непредвиденные проблемы стоит расценивать как легкие временные трудности.

Гороскоп на неделю с 6 апреля по 12 апреля 2020 года Водолей

Дисгармония между звездами и планетами в начале недели может привести к крушению планов, динамичным изменениям во всех сферах жизни. Самыми позитивными и созидательными днями станут четверг и пятница. Очень важно научиться визуализировать свои желания, чтобы в эти дни было проще преодолевать различные жизненные препятствия.

Начало недели будет трудным в финансовом плане, поэтому не стоит совершать дорогостоящие приобретения. Эта неделя не подходит также для судебных разбирательств. Она будет полезной для домашних дел, занятий спортом и физической активности в целом. Что касается поездок, то их лучше пока отложить.

Гороскоп на неделю с 6 апреля по 12 апреля 2020 года Рыбы

В любовной сфере у Рыб на этой неделе тишь да гладь. Необходимо уделить побольше времени совместным со второй половинкой развлечениям, просмотру фильмов, покупкам. Тем Рыбам, которые находятся в поисках любви, стоит быть осторожнее. Астрологи советуют оценивать любовную совместимость перед тем, как начинать отношения.

В среду и четверг финансовые и рабочие дела пойдут в гору. Многие проблемы могут решиться сами собой. Астрологи советуют продвигать свои идеи, а также доводить любые начатые дела до конца, не обращая внимание на сопротивление. Выходные идеально подойдут для отдыха, потому что энергетический фон планет и звезд стабилизируется.