Бизнес-гороскоп на неделю (13.04. - 19.04.2020): все знаки зодиака

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07:23 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Советы астрологов на неделю с 13 по 19 апреля помогут Знакам Зодиака справиться с неприятностями и найти путь к финансовому благополучию.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

Овнам избежать оттока финансов поможет организация рабочего процесса. Астрологи рекомендуют с понедельника приниматься за дела последовательно, чтобы исключить промахи. Переключение с одного на другое может стать причиной множества неприятностей. Заключать сделки и тратиться не стоит в воскресный день, когда энергетика планет будет отрицательной.

Самыми удачными будут дни со вторника по пятницу, когда Овны смогут проявить свои сильные стороны, найти применение своим талантам в деловой среде и зарекомендовать себя. В среду удача улыбнется тем, кто планировал крупные приобретения, а в четверг удачными будут сделки и подписание важных бумаг.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам энергетика звезд и планет позволяет творить и отказываться от стереотипного мышления. Неделя апреля пройдет успешно для привлечения материальных благ, если поверить в себя и заниматься тем, что действительно приносит удовольствие. Любая работа будет по плечу — нужно лишь поверить в свои силы и воплощать в жизнь новые идеи.

Активность, доброжелательность и позитивный настрой помогут справиться с трудностями, а также отгородиться от тех, кто настроен недружелюбно. Привлечь денежную энергетику Тельцы смогут в том случае, если перестанут прятаться за спинами более успешных конкурентов и выйдут из тени.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам эта неделя принесет множество позитивных моментов. Звезды и планеты будут благосклонны, а значит, нужно использовать подаренный шанс по максимуму. Коллективная работа вряд ли будет возможна, однако консультация по работе у более опытных поможет преодолеть трудности.

Поправить материальное положение помогут не только заговоры, но и умение грамотно распределять средства. В условиях самоизоляции велик риск потратиться в онлайн-магазинах, чего астрологи делать не рекомендуют. Близнецам стоит покупать лишь те вещи, которые необходимы.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Ракам поправить материальное положение помогут мотивация и грамотное распределение времени. Уделить внимание на этой неделе астрологи рекомендуют не только деловой среде, но и личной жизни. Поддержка близких позволит справиться с любыми неприятностями.

Привлечь деньги в жизнь Ракам поможет обустройство рабочего пространства. Талисманы и амулеты притянут в жизнь благополучие, а также станут источником сил для решения важных вопросов. Кроме того, Ракам стоит присмотреться к живым цветам и поставить рядом с собой растение, привлекающее деньги.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам астрологи рекомендуют провести понедельник с максимальной осторожностью. В понедельник, 13 числа, есть риск встречи с мошенниками. Со вторника Львы смогут приниматься за отложенные ранее дела, а также воплощать в жизнь смелые и прибыльные проекты. На этой неделе велика вероятность получения прибыли от выгодной продажи.

Справиться с финансовыми проблемами Львам поможет желание развиваться. Вложение средств в самообразование и повышение квалификации в скором времени обернется дополнительным заработком и возможностью занять хорошую и высокооплачиваемую должность. Львам не стоит упускать из виду и личную жизнь: порядок на личном фронте будет залогом новых побед.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

Девам на этой неделе астрологи рекомендуют отказаться от обсуждения своих планов с малознакомыми людьми. Искренность и открытость могут привести к тому, что недоброжелатели начнут завидовать и всячески противостоять успехам. Сохраняя бдительность, Девы смогут избежать общения с неприятными людьми.

Справиться с временными денежными неурядицами получится, если сократить лишние расходы. Приобретение товаров, которые не нужны, повысит риск остаться ни с чем, а значит, стоит не только составить список необходимых покупок, но и распределить имеющиеся средства заранее, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств в кошельке оставались деньги.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Финансовое положение Весов позволяет на этой неделе совершать долгожданные покупки и не бояться обмана. Звезды и планеты будут благосклонны, однако обезопасить себя все же стоит. Заговоры на удачные покупки уберегут от мошенников и тех, кто пытается продать некачественные вещи.

В деловой среде Весы смогут проявить себя, однако в понедельник не стоит заключать сделок и соглашаться на авантюры. Повезет и тем, кто пытается найти новую работу: в апреле появится возможность найти должность своей мечты и без проблем пройти собеседование. Тем, кто хочет получить прибавку к заработной плате, стоит обратить внимание на проверенные заговоры.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам астрологи рекомендуют отказаться от трат в первые два дня. Энергетика планет будет нестабильной, и есть риск крупно потратиться, поддавшись уговорам продавцов или пойдя на поводу у близких. С 15 апреля ситуация наладится, и Скорпионы смогут привлечь в жизнь финансовые потоки.

В деловой среде Скорпионам стоит обратить внимание на одиночную работу. Завершение проектов, а также воплощение новых идей потребуют усидчивости и контроля. Справиться с эмоциями и исключить промахи Скорпионам помогут медитации на обретение внутренней гармонии.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам преуспеть в деловой среде поможет умение приспосабливаться к обстоятельствам. На этой неделе будут поступать заманчивые предложения, которые потребуют пересмотра планов, а значит, Стрельцам придется проявить чудеса гибкости. Несмотря на повышенную нагрузку, получится не просто преуспеть, но и заработать неплохие деньги.

Большие нагрузки могут стать источником перепада настроения, поэтому стрельцам на этой неделе важно находить время не только для отдыха, но и на восстановление сил. Справиться с оттоком энергии поможет создание места силы в квартире, благодаря которому получится качественно отдыхать после напряженных трудовых дней и избегать упадка сил.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам звезды и планеты не обещают спокойную неделю, однако справиться с трудностями получится. Астрологи предупреждают, что 13 и 17 числа есть риск лишиться значительной части накоплений, поэтому в эти дни лучше не тратить денег и не покупать товары у сомнительных продавцов.

В целом неделя будет удачной для спокойной и размеренной работы. Для того, чтобы выполнить запланированные дела в срок и получить достойное вознаграждение, Козерогам стоит заранее составить план. Распределение времени и сил позволит без труда поставить точку в значимых проектах.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям очередная неделя апреля может принести как позитивные моменты, так и отрицательные. Справиться с оттоком финансов помогут дополнительные заработки: Водолеи помимо основной работы смогут заняться новыми проектами. Увеличенная нагрузка не лучшим образом скажется на настроении, а значит, нужно будет бороться с дурным настроем.

В целом ситуация будет стабильной, и если Водолеи откажутся от незапланированных трат, то им удастся не просто сэкономить, но и накопить средства на долгожданную покупку. Удача ждет и тех, кто собирается в командировку, во время которой получится познакомиться с влиятельными людьми, которые могут стать как партнерами по бизнесу, так и спонсорами.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

Рыбам астрологи рекомендуют заняться накоплениями и избегать лишних трат. Энергетика звезд и планет на этой неделе будет влиять на настроение, поэтому риск поддаться уговорам и потратить деньги на ненужные товары возрастет. Справиться с эмоциями помогут медитации, а также составление карты желаний, благодаря которой появится мотивация накопить деньги на действительно нужные вещи.

В деловой сфере Рыбам стоит избегать конфликтов и споров. На этой неделе есть риск оказаться заложником энергетического вампира или манипулятора, а значит, настало время для укрепления биополя.

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (13.04. - 19.04.2020)

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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Бизнес-гороскоп, Астропрогноз, Финансовый гороскоп.
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