Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (13.04. - 19.04.2020)

По словам астрологов, звезды помогут Знакам Зодиака даже в самой непростой ситуации. Но для этого важно узнать, как не упустить свою удачу в любви.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Работа и любовь — две горячие темы этой недели. И там, и там будет важно участие Овнов, и то, и другое будет требовать их внимания, времени, энергии. Идеальная тактика — гибкое маневрирование между деловой и личной жизнью. Выиграют Овны, готовые менять свою точку зрения, поэтому астрологи советуют настроиться на поиск компромисса, а также не забывать время от времени заряжать внутренние батарейки.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

У этой недели есть два подводных камня: нерешенные семейные проблемы и неожиданно появившиеся недоброжелатели. Звезды советуют держать руку на пульсе и не позволить ни первому, ни второму огорчить себя. Для Тельцов, связанных узами брака, у астрологов есть важное предостережение: избегайте романов на стороне. Неделя будет непредсказуемой, так что стоит быть стойкими в любви и не позволять третьим лицам разрушить свое счастье.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Любые разговоры о коронавирусе, а также просмотр новостной ленты — источники стресса для Близнецов на этой неделе. Астрологи предлагают понизить градус негатива, отключившись от информационного шума: из-за этого можно потерять не только энергию, но и веру в лучшее. Вместо мониторинга новостных лент лучше уделить внимание близкому человеку. В такое время самое лучшее времяпрепровождение — это забота друг о друге, суета по хозяйству, приятные разговоры. И пусть внешний мир останется где-то за кадром.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

На этой неделе Раки попадут в немилость к планетам, что скажется на их уровне энергии: ее станет ощутимо меньше. Но не стоит сдаваться, есть проверенные способы вернуть силы и укрепить энергетику. Этим и стоит заняться, желательно, вместе с любимым человеком. Погружение в личностный рост очень хорошо скажется на личной жизни. При большом желании Раки смогут увеличить свое влияние и завоевать авторитет у партнера.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Личная жизнь — та сфера, в которой от Львов будет мало что зависеть на этой неделе. Есть ситуации, на которые невозможно повлиять, независимо от того, какими опытом и мудростью вы располагаете. Этот факт стоит принять как данность и перестать бороться с ветряными мельницами. Главное сейчас — избегать прямого противостояния с объектом симпатии, так как вряд ли конфликты позитивно повлияют на развитие отношений.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

На этой неделе эмоции могут захватить Дев и утопить в слезах или напротив, погрузить в ощущение радости и счастья. Все происходящее астрологи советуют оценивать с позиции стороннего наблюдателя. Сейчас не стоит рисковать тем, что имеете. Особенно это касается Дев, чья ситуация в любви пока не однозначна. Можно предпринять решительные действия, если только они не идут в ущерб собственным желаниям и принципам: звезды не оценят таких жертв.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Личные дела будут не давать Весам покоя. Даже если представители этого Знака будут практиковать медитации и уйдут глубоко в себя, их найдут переживания, сигнализирующие о подступающих переменах. Эксперты советуют относиться ко всему философски и создавать для себя тот эмоциональный фон, который нужен. Тратить свои силы на проблемы, которые пока невозможно решить, не стоит. Главное — чтобы любимый человек был рядом и смог помочь.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

На этой неделе у представителей этого Знака проснется любовь к себе, своей жизни и любимому человеку. Звезды подсказывают, что успехи в личных отношениях сейчас во многом зависят от того, сколько душевного тепла получится вложить в общение со второй половинкой. Но могут найтись критики и советчики, которые бросят тень негатива на все, что так любят и ценят Скорпионы. Астрологи советуют двигаться своим курсом и стараться игнорировать недоброжелателей.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Планеты ослабят бойцовские качества, но Стрельцы найдут способ укрепить энергетику и дать отпор всем невзгодам. Несмотря ни на что, они преодолеют препятствия, трудности и обретут свое счастье. Правда, все, что будет происходить на этой неделе, — это лишь мягкий вариант развития сюжета: дальше будет острее. Об этом стоит помнить и спокойно идти дальше, не теряясь и адекватно реагируя на возникающие ситуации.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Неделя обещает быть полярной и непредсказуемой. Козероги окажутся под гнетущим воздействием планет-антагонистов, поэтому может показаться, что началась черная полоса. Более того, можно даже обнаружить подтверждение этой теории. На самом деле, все не так, и уже к выходным положение планет изменится, а Козероги заметят счастливые перемены, любовь партнера, его поддержку и улыбку на его лице.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Астрологи советуют Водолеям серьезнее отнестись к проблемам близкого человека и, по возможности, взять часть из них на себя. Важно доказать свою любовь поступками. Такая жизненная позиция повлечет за собой благодарность любимого человека и, очень вероятно, неожиданный знак внимания с его стороны. В результате этого Водолеев ждет приток новых впечатлений, всплеск нежных чувств и перемены к лучшему.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Тот редкий случай, когда Рыбам астрологи советуют обложиться книгами, музыкой, фильмами и провести все свободное время дома. Все потому, что началась самая подходящая неделя для восстановления сил. Работа и личная жизнь — не лучшее место для приложения энергии в этот период, так что с легким сердцем можно расслабиться, отдохнуть и, возможно, даже разобраться во многих тревожащих проблемах.