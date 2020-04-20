Бизнес-гороскоп на неделю (20.04. - 26.04.2020): все знаки зодиака

Учитывая рекомендации астрологов, вы сможете избежать проблем с деньгами и приблизиться к финансовому успеху.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

На этой неделе Овны почувствуют мощный прилив сил и мотивации, которые лучше всего направить в финансовую сферу. Не исключены выгодные вложения, сделки и предложения, если мыслить рационально и нестандартно. Но не рекомендуется включаться в активную погоню за легкими деньгами: успех в этом случае сомнителен, есть риски допустить роковую ошибку или выбрать неправильное направление.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Представители этого Знака окажутся на распутье. На этой неделе перед ними остро встанет вопрос: нужно ли продолжать тратить свои силы и время на то, что уже не приносит былого удовлетворения и дохода? Эксперты советуют хорошенько все обдумать и, наконец, принять твердое решение. Не стоит бояться неизвестности, вполне возможно, что ключ к успеху — это избавление от старых оков.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Вселенная предупреждает о вероятности, что на неделе с 20 по 26 апреля все пойдет не так, как Близнецы планировали. Следует сохранять самообладание и одновременно с этим позволять событиям идти свои чередом. Особенно полезно прислушиваться к своей интуиции или подсказкам более успешного человека. Именно это станет главным ориентиром в вихре незапланированных рабочих моментов и «турбулентных» отношений с деньгами.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Неделя поставит Раков перед непростым выбором между материальной свободой и сохранением доверительных отношений с определенным человеком. Для того, чтобы принять правильное решение, стоит разобраться в собственных целях и постараться понять свои личные желания. Главное — никому ничего не обещать до решающего часа, а если уж возьмете на себя обязательства, то придется их исполнить — иначе можно серьезно подпортить деловую репутацию.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Астрологические тенденции этой недели пробудят во Львах спящего лидера, но в ближайшее время лучше всего пересмотреть (и, возможно, ужесточить) границы отношений на работе, а также постараться не брать на себя чужие обязанности — могут произойти сбои договоренностей, конфликтные ситуации, потеря крупной суммы денег или иные непредвиденные события, в результате которых придется в одиночку заниматься устранением проблем на работе.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Астрологические светила займут выгодные позиции, что благоприятно отразится на представителях Знака Девы. Грядущая неделя порадует многих, ведь события в материальной сфере начнут развиваться в нужном русле. Есть неиллюзорный шанс решить проблемы с деньгами: погасить большую часть кредита или разделаться со старым долгом. Но астрологи советуют помнить, что дорогу осилит идущий, так что нужно бросить себе вызов и отправиться покорять карьерные вершины.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Наступающая неделя может принести Весам неожиданные приятные поступления, которые впоследствии могут вылиться в устойчивый капитал. Все что требуется сейчас — это не форсировать события, а позволить им развиваться постепенно. Хочется стабильности? Играйте честным путем, не надевайте масок и не травите конкурентов, подтверждайте свои слова и намерения соответствующими действиями.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам астрологи прогнозируют неделю, подходящую для начинаний — будь то новая бизнес-программа или авантюрная идея для увеличения дохода. Благодаря сильным позициям планет-покровителей у Скорпионов будет много оптимизма и уверенности в себе, что уже половина успеха. И это прекрасный момент: звезды предлагают решиться и заявить миру о своих желаниях, чтобы получить шанс изменить жизнь так, как вы того захотите.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Энергии планет очень сильны, поэтому эта неделя явно будет «с характером». Не самое подходящее время для рефлексии, сейчас лучше действовать, проявив все свое нетерпение и требовательность в решении финансовых вопросов. Первые несколько дней откроют блестящие возможности, которые очень важно не упустить. Также полезно уделить время долгам и обязательным платежам. Освобождение от груза материальной ответственности принесет вдохновение на новые подвиги.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Неделя пробудит в Козерогах чрезмерную самоуверенность. Некоторым остро захочется спорить, проявлять власть или полностью захватить контроль над ситуацией. На таком напряженном фоне кто-то рискует прогореть. Поэтому астрологи советуют помнить, что «не все то золото, что блестит». Не стоит поддаваться на хитрые приманки и заманчивые предложения. Трезвый ум и скепсис — это главные помощники на ближайшее время.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Вокруг Водолеев будет происходить сплошной хаос: слишком много разрозненной информации, а также срочных дел, которые потребуют полного участия. Сбавить градус напряжения поможет парадоксальный совет: не ищите легких решений. Астрологи призывают ставить перед собой достойные, сложные задачи — только так получится достичь максимального результата и урегулировать поток событий.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Астрологи советуют Рыбам перестать бороться с другими, на этой неделе гораздо полезнее бросить вызов самому себе — своим страхам, способностям, амбициям, компетенции, навыкам. Несмотря на финансовые трудности и кризис в стране, идти по жизни нужно с высоко поднятой головой, не теряя присутствие духа. Если Рыбы сейчас опустят руки, то проблемы в профессиональной сфере только усугубятся. Поэтому важно собрать волю в кулак и показать миру, чего вы в действительности стоите.