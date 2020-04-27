Бизнес-гороскоп на неделю (27.04. - 03.05.2020): все знаки зодиака

Советы астрологов помогут не упустить выгоду на этой неделе и справиться с негативными эффектами звездных дорог.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Финансовое положение в конце апреля-начале мая устойчиво, и типичные Овны не будут остро нуждаться в деньгах. Однако средства будут уходить на решение семейных проблем, что повысит вероятность финансовых споров. Если подобные конфликты давно назрели, то избегать их не стоит, главное, следить за тем, чтобы эмоции не выплеснулись через край. Агрессия и депрессивный настрой отвернут удачу от Овнов, поэтому желательно заранее настроиться на оптимистичный лад и по возможности тушить конфликты в самом начале.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

На этой неделе будут удачные моменты, когда Вселенная откроет для Тельцов денежный канал. Главное — не упустить нужное время, знак или подсказку. Планеты будут щедры этой весной: предоставится шанс укрепить финансовое положение, получить высокооплачиваемую должность. Кроме того, астрологи прогнозируют признание в коллективе, связанное с денежными выплатами. Вообще неделя очень благоприятна в плане карьерного роста и продвижения по службе. Единственное, что может спугнуть удачу, — это страх перспектив и отказ от выгодных предложений.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Удача улыбнется Близнецам в конце апреля. Ожидаются прибавки к жалованию и шансы на карьерный рост. Возможностей будет много, но ими необходимо правильно воспользоваться. Действовать нужно мягко, а двигаться к цели — плавно и поэтапно. И тогда уже к концу мая получится достичь желаемого. Совет от астрологов: гоните от себя авантюристов — эти люди могут ободрать до нитки. Особую осторожность стоит проявить при распоряжении накопленными средствами: не стоит вкладывать их в сомнительные авантюры.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

На этой неделе звезды для Раков сложатся таким образом, что получится выгодно приумножить свой капитал. Особенно хорошо пройдут сделки с недвижимостью. Неважно, покупка это или продажа, Раки все равно останутся в выигрыше. Шанс разбогатеть (во всяком случае улучшить свое материальное положение) может появиться благодаря знакомым или родственникам. Эксперты советуют не отказываться, если кто-то предложит хороший и простой способ заработать, — это поможет избавиться от денежных проблем, которые мешают стать счастливыми. Упорядочивание и реорганизация денежной сферы выйдут на первый план в конце апреля.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Наступающая неделя — удачное время для того, чтобы заявить о себе, открыто демонстрируя амбиции на работе. В конце апреля Львы смогут быть уверенными в себе и убедительными, в связи с чем стремительно возрастут их шансы получить «легкие деньги». Но астрологи рекомендуют помнить, что быструю прибыль легко потерять, поэтому важно заранее подумать над тем, как распорядиться этими деньгами. Важный совет: не стоит давать в долг. Такое вложение средств может обернуться убытками и окрасить в негатив начало мая.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Конец апреля и начало мая — взрывоопасный, напряженный период в финансовом плане. Планеты могут подталкивать к спонтанным эмоциональным решениям и покупкам. Астрологи советуют сохранять хладнокровие и не отступать от плана. Больше внимания стоит уделить мелочам. Повезет тем Девам, которые будут подходить к делам с крайней степенью дотошности. Неделя удачна для покупки и обмена валюты, можно брать в долг и прислушиваться к советам близких при принятии решений.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

С одной стороны, Весам противопоказана необдуманная и резкая смена курса, с другой — именно на этой неделе они могут разрушить сложившуюся ситуацию, если она им не нравится и стопорит их успех. Если обстоятельства обернулись против Весов, у них хватит смелости хлопнуть дверью. Любые идеи, которые придут в голову, могут оказаться очень ценными, но окончательное решение лучше отложить на середину мая. Если острой необходимости действовать нет, то неделю стоит посвятить повседневной рутине, не ставя перед собой слишком амбициозные цели: есть риск остаться на мели.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионы будут переживать за свое благополучие, тщательно скрывая это от окружающих. Тревога в кризис — вещь оправданная, в такое время многим сложно побороть неуверенность в завтрашнем дне. Астрологи советуют как можно скорее смириться с настоящим. Энергия планет может провоцировать на лишние расходы, поэтому не стоит брать с собой в магазины крупные суммы денег, лучше взять заранее подготовленный список покупок.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

На этой неделе Стрельцам нужно будет сосредоточиться на улучшении материального положения, а все остальные дела отложить на второй план. Зарабатывать сейчас можно любым способом, но лучше уделить внимание долгосрочным проектам. Конец апреля — наиболее удачное время для новых начинаний, инвестиций и стартапов. Стрельцы преуспеют в работе, особенно если они давно и упорно трудились над реализацией долгосрочного проекта. Прорывные результаты этой недели станут отличным подспорьем для карьерного роста.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

В финансовом плане на этой неделе у Козерогов возможен некоторый застой. Врасплох их застанет не только пробуксовка целей, но и собственная скупость. Астрологи настоятельно рекомендуют удержаться от новых кредитов: есть большая вероятность получить отказ или спустить деньги на посредственные нужды. Зато отлично проходит коммерческая деятельность, особенно если она не связана с имуществом и семейными делами. Чтобы усилить поток финансового благополучия и снять все внешние препятствия на пути к цели, можно помочь нуждающимся.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

На этой неделе Фортуна будет на стороне Водолеев: у них появятся возможности для укрепления материального положения. Представителям этого Знака будет везти во многом, а любое начинание обещает обернуться успехом. Можно попробовать рисковые способы заработка: азартные игры, лотерейные билеты, торговля криптовалютой. Правда, от дорогостоящих покупок (недвижимости, автомобиля, ювелирных украшений) желательно отказаться: есть риски нарваться на мошенников.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Рыб ждут перемены в сфере денег и карьеры. Астрологи прогнозируют удачное завершение сделок и положительное разрешение денежных проблем. Но, возможно, придется подсуетиться, чтобы все прошло так, как было запланировано. Энергетика и обстоятельства будут меняться, поэтому действовать стоит только тогда, когда почувствуете, что пришло время идти вперед. Звезды сулят укрепление социальных позиций, в том числе и тех, через которые Рыбы смогут приобрести влиятельную поддержку и новые возможности, а также шансы исполнить свои желания.