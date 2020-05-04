Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (04.05. - 10.05.2020)

Последний месяц весны напомнит посещение кондитерской в детстве: он будет наполнен соблазнительными возможностями и манящими шансами, но унести все сразу вряд ли получится.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Майские праздники не для учебы, карьеры ила заработка. Они — лично для Овнов и любви. Астрологи рекомендуют побаловать себя вниманием противоположного пола и новыми впечатлениями: пришло время иначе взглянуть на своего партнера и определить, в чем прелесть совместной жизни? А вот одиноким Овнам придется столкнуться с проблемой выбора между несколькими кандидатами на роль спутника жизни.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Звезды приготовили для влюбленных Тельцов приятные перемены в отношениях с противоположным полом. При всей любви к стабильности, на этой неделе их сердце может потребовать экстрима и новизны. Если не удастся реализовать желания в любовной сфере, не стоит смотреть на это пессимистично. Звезды говорят, что всему все время, и чуть позже получится наверстать упущенное. А чтобы ускорить этот процесс, можно найти или сделать любовный талисман, приносящий счастье.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Под влиянием активных планет в личной жизни Близнецов произойдет событие, которое прояснит сложную ситуацию. Если быть достаточно наблюдательными 5 и 7 мая, то сразу получится понять, о чем шла речь. Остальные дни принесут удовольствие, если Близнецы проведут их вместе со второй половинкой. За неимением спутника или спутницы можно пересмотреть любимые романтические фильмы или перечитать книги. Это поможет поверить в любовь и привлечь ее к себе.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Майские звезды сделают Раков эмоционально уязвимыми и подозрительными, особенно в начале недели. С понедельника по среду деструктивные мысли могут сильно испортить настроение и даже сломить самооценку. Но нельзя давать права сомнениям лишать себя счастливых будней, доверия к партнеру и веры в лучшее. Эта неделя — отличная возможность, чтобы провести работу над собой и избавиться от пары-тройки комплексов. Сделав шаг в правильном направлении, Раки обязательно почувствуют счастливые перемены.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Представителям Льва с 4 по 10 мая придется решать семейные проблемы, разговаривать на сложные темы, докапываться до истины, работать с чужими страхами. Звезды подсказывают Львам, что в общении с любимым человеком не стоит забывать, что ему, как и любому человеку, присущи слабости, сомнения и недостатки. Важно чтобы эти ни слишком приятные дела не лишили пару взаимопонимания и поддержки. Каждый из партнеров будет нуждаться в романтике, нежности, неустанной любви и красоте теплых чувств.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

В частной жизни Дев на этой неделе запахнет грозой. Громкая ссора с высказыванием претензий может надолго выбить из колеи, поэтому эксперты рекомендуют контролировать свои отношения с любимым человеком, избегать борьбы за власть, критики, едких замечаний и скользких тем. Неделя должна выдать Девам все, что они заслужили, но не стоит перегибать палку. Особенно важно сейчас сохранить хорошие отношения с партнером.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Наступающая неделя не слишком склоняет к романтике, однако если все-таки получится настроиться на романтический лад, это принесет много счастья. Особенность недели такова, что главная трудность — вызвать встречный интерес у партнера. По словам астрологов, любимый человек большую часть времени будет отстранен, занят решением своих проблем, поэтому Весам пригодится уверенность в себе и твердое желание завлечь собой чужие мысли.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионы, которые на этой неделе сделают шаг навстречу переменам, положат начало долгому счастливому течению событий. Звезды подсказывают: все дела, начатые с 4 по 10 мая, получат свое продолжение. Впрочем, это же касается конфликтов и обид, так что желательно не давать к этому повода, сосредоточиться на чем-то приятном и не упускать шансы улучшить отношения. Любовь сейчас — поле битвы, и победу на нем одержит самый решительный.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Наступающая неделя как будто специально создана для того, чтобы Стрельцы беззаботно наслаждались жизнью и нежными чувствами, позабыв про все условности и комплексы. Астрологи настраивают на оптимизм, гармонию чувств и некоторое легкомыслие — это то, что поможет почувствовать себя счастливым без всякой причины. В то время Стрельцы, которые поддадутся негативу и начнут осторожничать, рискуют пропустить шанс, который выпадает раз в жизни.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Тепло человеческого общения согреет Козерогов в эти майские праздники, которые многие рискуют провести на карантине. Астрологи сообщают, что на этой неделе возрастет способность понимать людей, мягко управлять ими и вызывать к себе симпатию. Поможет это и семейным, и одиноким Козерогам: их привлекательность приобретет поистине сногсшибательный размах, поэтому стоит быть осторожнее при общении с людьми, которым вы готовы дать только дружеское общение.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

На этой неделе планеты склоняют к романтическим мечтам, однако даже в любви некоторые шаги лучше делать на холодную голову. Любовные успехи могут сейчас чередоваться с серьезными неудачами, поэтому бдительность и предусмотрительность не помешают даже в самых простых и привычных вещах. При правильной тактике получится принять обдуманные решения, избавиться от иллюзий и обсудить совместные планы на будущее. Так что вывод прост: больше внимания к деталям, меньше волнительных ожиданий.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Активность планет усилит эмоциональность, которая может стать причиной конфликтов в любовном союзе. Самое обидное, что рассориться можно из-за сущего пустяка. Для Рыб это не лучший момент для избыточной критики любимого человека. Звезды советуют им немного отрешиться от проблем и заняться чем-то для поддержания хорошего настроения. В противном случае можно потерять не только взаимопонимание в паре, но и уверенность в своем обаянии.