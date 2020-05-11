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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 мая 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 мая 2020 года
08:02 Сегодня Телеграф

День милосердия и душевной щедрости, примирения и прощения.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 11 мая 2020 для Овнов 

    Доброжелательность, предупредительность и повышенное внимание к окружающим - ваши козыри для достижения успеха во всех делах. Следите за своим тоном, не повышайте голос и ничего не требуйте. Это касается и личных отношений: только лаской и нежностью вы сможете добиться желаемого.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 11 мая 2020 для Тельцов 

    Если не хотите потерпеть фиаско на профессиональном поприще, то не делайте резких движений в сторону руководства и не принимайте спонтанных решений. Активные действия противопоказаны, не стоит начинать ничего нового. Положительные эмоции принесет общение с близкими по духу людьми.

  • 3

    Близнецы (29 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 11 мая 2020 для Близнецов 

    Успех сопутствует во всех делах. Есть резон проведать давних друзей - они могут оказаться очень полезными в плане карьерного продвижения. Однако постарайтесь напоминать о себе не слишком напористо - будьте тактичны и выдержанны.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 11 мая 2020 для Раков

    Отличное время для развития бизнеса, поиска новой работы, повышения профессионального уровня. Условия таковы, что можно показать себя в выгодном свете. Намечайте важные встречи и переговоры. В любовной сфере также нет причин для грусти.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 11 мая 2020 для Львов   

    Удачным образом сложатся деловые переговоры, подписание важных документов. Но приятные новости личного характера выйдут на первый план, затмив дела. В полной мере сконцентрироваться на работе не удастся, поэтому не стройте грандиозных планов.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 11 мая 2020 для Дев  

    Обстоятельства сложатся так, что вопреки желанию придется пожертвовать своими интересами в чью-то пользу. Но не стоит слишком расстраиваться - уступите сегодня в малом, и у вас есть большие шансы в будущем выиграть по-крупному. Старайтесь заниматься делами, дающими положительные эмоции.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 11 мая 2020 для Весов 

    Ожидается спокойный день с кратковременными эмоциональными вспышками. Что бы ни происходило, сохраняйте душевное равновесие, не выясняйте отношения, будьте выдержанны, тактичны и дипломатичны в отношениях с близкими людьми. Старайтесь из всего происходящего получать максимум выгоды и удовольствия.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 11 мая 2020 для Скорпионов 

    Повремените с началом новых дел. Не спешите также принимать предложения, связанные с работой, не бойтесь что-то упустить или потерять. Помните: ваше всегда останется при вас. В любви возможны мелкие недоразумения и ссоры. Не принимайте близко к сердцу - все образуется.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 11 мая 2020 для Стрельцов 

  • 10

    Завершайте начатые ранее дела. Отдавайте предпочтение интересной и разнообразной работе - рутина может выбить вас из колеи. Если увидите, что кто-то из близкого окружения нуждается в вашей помощи, не оставайтесь безучастны и по возможности помогите.

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 11 мая 2020 для Козерогов

    Приготовьтесь к тому, что не все ваши идеи сразу же найдут поддержку у окружающих. Не расстраивайтесь - в скором времени появятся новые профессиональные перспективы, а вместе с этим и финансовые дела пойдут в гору. А пока собирайте информацию.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 11 мая 2020 для Водолеев

    Возможны сложности с объективной оценкой реальной ситуации, как на профессиональном поприще, так и в личных отношениях. Воздержитесь от принятия каких бы то ни было решений. Отнеситесь с осторожностью к любым предложениям и обещаниям дня.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 11 мая 2020 для Рыб

    Сосредоточьтесь на том, с чем можно быстро и легко справиться, а на все остальное не обращайте внимания. Держитесь подальше от малоприятных вам людей, не ведите с ними никаких совместных дел, не доверяйте им личные тайны и не делитесь с ними своими душевными переживаниями.

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