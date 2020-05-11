Гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 11 мая 2020 для Овнов Доброжелательность, предупредительность и повышенное внимание к окружающим - ваши козыри для достижения успеха во всех делах. Следите за своим тоном, не повышайте голос и ничего не требуйте. Это касается и личных отношений: только лаской и нежностью вы сможете добиться желаемого.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 11 мая 2020 для Тельцов Если не хотите потерпеть фиаско на профессиональном поприще, то не делайте резких движений в сторону руководства и не принимайте спонтанных решений. Активные действия противопоказаны, не стоит начинать ничего нового. Положительные эмоции принесет общение с близкими по духу людьми.

3 Близнецы (29 мая – 20 июня) Гороскоп на 11 мая 2020 для Близнецов Успех сопутствует во всех делах. Есть резон проведать давних друзей - они могут оказаться очень полезными в плане карьерного продвижения. Однако постарайтесь напоминать о себе не слишком напористо - будьте тактичны и выдержанны.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 11 мая 2020 для Раков Отличное время для развития бизнеса, поиска новой работы, повышения профессионального уровня. Условия таковы, что можно показать себя в выгодном свете. Намечайте важные встречи и переговоры. В любовной сфере также нет причин для грусти.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 11 мая 2020 для Львов Удачным образом сложатся деловые переговоры, подписание важных документов. Но приятные новости личного характера выйдут на первый план, затмив дела. В полной мере сконцентрироваться на работе не удастся, поэтому не стройте грандиозных планов.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 11 мая 2020 для Дев Обстоятельства сложатся так, что вопреки желанию придется пожертвовать своими интересами в чью-то пользу. Но не стоит слишком расстраиваться - уступите сегодня в малом, и у вас есть большие шансы в будущем выиграть по-крупному. Старайтесь заниматься делами, дающими положительные эмоции.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 11 мая 2020 для Весов Ожидается спокойный день с кратковременными эмоциональными вспышками. Что бы ни происходило, сохраняйте душевное равновесие, не выясняйте отношения, будьте выдержанны, тактичны и дипломатичны в отношениях с близкими людьми. Старайтесь из всего происходящего получать максимум выгоды и удовольствия.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 11 мая 2020 для Скорпионов Повремените с началом новых дел. Не спешите также принимать предложения, связанные с работой, не бойтесь что-то упустить или потерять. Помните: ваше всегда останется при вас. В любви возможны мелкие недоразумения и ссоры. Не принимайте близко к сердцу - все образуется.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 11 мая 2020 для Стрельцов

10 Завершайте начатые ранее дела. Отдавайте предпочтение интересной и разнообразной работе - рутина может выбить вас из колеи. Если увидите, что кто-то из близкого окружения нуждается в вашей помощи, не оставайтесь безучастны и по возможности помогите. Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 11 мая 2020 для Козерогов Приготовьтесь к тому, что не все ваши идеи сразу же найдут поддержку у окружающих. Не расстраивайтесь - в скором времени появятся новые профессиональные перспективы, а вместе с этим и финансовые дела пойдут в гору. А пока собирайте информацию.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 11 мая 2020 для Водолеев Возможны сложности с объективной оценкой реальной ситуации, как на профессиональном поприще, так и в личных отношениях. Воздержитесь от принятия каких бы то ни было решений. Отнеситесь с осторожностью к любым предложениям и обещаниям дня.