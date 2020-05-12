Скачать
Вторник, 12.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На Банковой объяснили, почему врачи не получили надбавок
На Банковой объяснили, почему врачи не получили надбавок
Криклий: Работаем над возобновлением работы пассажирского транспорта
Криклий: Работаем над возобновлением работы пассажирского транспорта
ФИФА соберется в онлайн-режиме
ФИФА соберется в онлайн-режиме
"Книжный арсенал" в этом году не состоится
"Книжный арсенал" в этом году не состоится

Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 13 мая 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 13 мая 2020 года
18:47 Сегодня Телеграф

День подпитывает дружеские и романтические симпатии, помогает наладить связь. Приятная опция дня - шанс извлечь из небытия связи и чувства прошлого. Появится настроение для общения со старыми друзьями или бывшими партнерами.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 13 мая 2020 для Овнов 

    Энергии дня активны, но в работе и личной жизни завтра не стоит принимать резких, спонтанных решений. Внимание придется переключить совсем на другое: о себе заявят внутренние проблемы. Чтобы не разрываться между двух огней, стоит разобраться в собственных целях.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 13 мая 2020 для Тельцов 

    День, по ощущениям, будет тяжелым и напряженным — и это во многом отразится на деловой атмосфере. Способность отметить позитивную сторону происходящего, деликатно сгладить конфликт, найти в серьезном долю юмора станет ключом к успеху, а также поможет сэкономить время и силы.

  • 3

    Близнецы (213 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 13 мая 2020 для Близнецов 

    Завтра легче работать в команде: приоритетные темы суток — контакты, общение, полезные знакомства. Тщательной проверки заслуживают все факты и любая поступающая информация: возможны неточности или попытки обмана. Успех гарантирован, если вы рады процессу, а не настроены получить результат.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 13 мая 2020 для Раков

    День обещает отличные шансы заключить деловой контракт на интересных и выгодных условиях. Другая плодотворная тема суток — усвоение новых знаний. Завтра полезно начать обучающий курс, записаться на вебинар, пробудить любознательность и расширить собственные горизонты.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 13 мая 2020 для Львов   

    Завтра не рекомендуется охотиться за новой информацией: ключевые сведения будут известны, а детали прояснятся в процессе работы. Не стоит спешить и с активным включением в новые дела: жизнь поставила на верные рельсы, но необходимо время, чтобы привыкнуть к обстановке и оценить свои шансы.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 13 мая 2020 для Дев  

    Звезды делают акцент на переустройстве прежнего уклада в делах и жизни. Новые обстоятельства и связанные с ними перемены могут уязвить. Важно проговаривать проблемы с близкими или обдумывать их про себя. А чтобы не потерять твердую почву, рекомендуется заниматься домашней или офисной рутиной.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 13 мая 2020 для Весов 

    Ключевая особенность суток — желание обрести житейскую мудрость. Отключить информационный шум и тревожные мысли помогут тихие домашние дела. Полезно что-то перебрать и выбросить: вместе с ненужными вещами из жизни уйдет негатив.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 13 мая 2020 для Скорпионов 

    Завтра лучше заниматься текущими делами: энергии дня диссонансны. В резко сменяющихся обстоятельствах можно упустить выгоду, поставить себя под удар, оказаться на развилке дорог. Нестандартный поворот событий возможен в разных сферах жизни, поэтому стоит избегать значимых шагов.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 13 мая 2020 для Стрельцов 

    В эти сутки очень важна связь с близкими людьми. День позволяет опереться на чужой опыт, понимание и поддержку. Не стоит недооценивать эмоциональный контакт: он выручит даже в тупиковой ситуации и обеспечит успех в решении практических вопросов.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 13 мая 2020 для Козерогов

    Дома завтра будет все непросто: если вы давно не уделяли ему внимание, он может начать мстить поломками, протечками или натянутыми отношениями с членами семьи. Зато повезет в деньгах. Причем это будет не стандартная скидка и не 100 гривен в подарок баллами — речь идет о серьезных денежных потоках.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 13 мая 2020 для Водолеев

    Сильно работает любовная энергетика: в приоритете свидания, романтика, флирт, построение совместных планов. Вечер хорошо провести при свечах или устроить с партнером медитацию на огонь — очистить, согреть и осветить дорогу в будущее. Ночью возможны вещие сны, которые стоит запомнить.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 13 мая 2020 для Рыб

    Звезды включают фантазию. Воображение завтра способно преобразить мир, сделать его более легким, светлым, добрым. Полезно использовать силу фантазии, чтобы построить долгосрочные планы. Но важно сторониться унылых скептиков: их сомнения и замечания способны загасить любой порыв.

Бизнес-гороскоп на неделю (11.05. - 17.05.2020): все знаки зодиака

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (11.05.- 17.05.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (11.05. - 17.05.2020)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на завтра, Гороскоп на 13 мая, 13 мая, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Государственные похороны": в сети состоялась премьера документалки Сергея Лозницы о смерти Сталина (Видео)
02 Нужно ли здоровому человеку носить защитную маску?
03 Шмыгаль прояснил, что будет с карантином после 22 мая
04 Холодный атмосферный фронт: в Украине прогнозируют град, шквалы и заморозки
05 "Какие глаза": Надя Дорофеева поразила поклонников (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минобразования назвали даты проведения ВНО
В Минобразования назвали даты проведения ВНО
Шмыгаль: Меморандум с МВФ подпишут до конца мая
Шмыгаль: Меморандум с МВФ подпишут до конца мая
Соцопрос: Украинцы рассказали о своем здоровье
Соцопрос: Украинцы рассказали о своем здоровье
Церемонию Оскар-2021 могут перенести на 4 месяца
Церемонию Оскар-2021 могут перенести на 4 месяца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь