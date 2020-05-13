Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 14 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 14 мая 2020 для Овнов Благоприятный день для встреч. Проводить их лучше в неформальной обстановке: так вы будете чувствовать себя гораздо комфортнее, произведете лучшее впечатление. Возможны неожиданные предложения о сотрудничестве. Вероятны, кто-то заинтересуется вашими талантами, которые прежде не были оценены по достоинству. В конце дня вас ждут хорошие новости. Также в это время возможны встречи с людьми, общения с которыми вам в последнее время очень не хватало. Удастся восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре, положить конец взаимным обидам.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 14 мая 2020 для Тельцов Будьте внимательны на деловых переговорах. Если вы скажете лишнее или неправильно себя поведете, могут возникнуть разногласия, представляющие угрозу для дальнейшего сотрудничества. Используйте любую возможность для того, чтобы укрепить свои позиции, обзавестись союзниками. Если хотите добиться успехов, будьте готовы проявлять инициативу и брать на себя ответственность. Многое будет зависеть от того, готовы ли вы пойти на риск, испробовать какой-то совершенно новый метод для достижения цели. Проверенные способы часто оказываются малоэффективными.

3 Близнецы (213 мая – 20 июня) Гороскоп на 14 мая 2020 для Близнецов Пусть вас не расстраивают мелкие неудачи. Они не сыграют важной роли и вскоре забудутся. А вот любым победам, одержанным в этот день, стоит радоваться от души, поскольку каждая из них может стать ступенью на пути к новой вершине. Будет возможность реализовать творческий потенциал, найти неожиданное применение своим талантам. Вы отлично ладите с людьми, можете понравиться едва ли не каждому. Не исключено начало романтических отношений, которые украсят вашу жизнь. Тут можно полагаться на интуицию: она вас не подведет, вспыхнувшая симпатия будет взаимной.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 14 мая 2020 для Раков Проявите настойчивость, без нее сегодня не обойтись. Да, возникают трудности. Но преодолевая их вы получаете бесценный опыт. Он окажется полезным в ближайшее время. Вероятны знакомства с влиятельными людьми, встречи, после которых ваша карьера резко пойдет в гору. Вы не витаете в облаках, быстро решаете практические задачи и бытовые проблемы. Остается достаточно времени для отдыха и приятного общения. Во второй половине дня возможны приятные поездки. Будет шанс посетить необычные, запоминающиеся места.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 14 мая 2020 для Львов Отличный день для новых начинаний. Особенно хорошо вы справляетесь с делами, требующими творческого подхода, изобретательности и фантазии. Ваш энтузиазм заразителен, поэтому быстро появляются помощники и союзники. Удачно проходят и деловые, и личные встречи, вы легко находите общий язык даже с теми, кого видите впервые. Вы решите важные семейные вопросы, долгое время беспокоившие и вас, и ваших близких. Можно объединить усилия для достижения общих целей. Возможны денежные поступления. Они вряд ли будут значительными, но окажутся очень кстати.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 14 мая 2020 для Дев Нужно решить сразу несколько задач, каждая из которых сложна по-своему. Это непросто, но вы справитесь. Помогут не только ваши собственные знания и жизненный опыт, но и советы окружающих. Уже во второй половине дня станет ясно, что успех не за горами. К вам вернутся уверенность и оптимизм, станет заметно проще и приятнее двигаться дальше. В личной жизни вряд ли возникнут серьезные проблемы. Вы хорошо ладите с близкими людьми, понимаете их и стараетесь поддержать; они отвечают тем же. Возможны неожиданные подарки, сюрпризы.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 14 мая 2020 для Весов Нужна осторожность. Это непростой день, необдуманный поступок может иметь серьезные последствия. Особенно внимательны будьте в работе: тут очень легко все испортить. Лучше не делать крупных покупок, не принимать никаких решений, касающихся денег. В личных отношениях все несколько проще, потому что вы чувствуете поддержку близких, знаете, что они в любых обстоятельствах будут на вашей стороне. Можно обсуждать общие планы на будущее, какие-то серьезные перемены в жизни - например, переезд. Общими усилиями удастся найти оптимальное решение.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 14 мая 2020 для Скорпионов Старайтесь не привлекать к себе лишнего внимания. Лучше будет, если вы не станете рассказывать о своих делах и планах, хвастаться победами. Держась в тени, гораздо проще решить важные задачи, добиться нужных результатов. Днем вас чаще обычного критикуют. Это не стоит принимать всерьез: люди часто просто не понимают, о чем говорят. А вечер обещает быть щедрым на комплименты. Это время хорошо подходит для общения с теми, кто разделяет ваши интересы и планы. Можно договориться о совместных действиях и общих целях, решить, на чем нужно сосредоточиться в ближайшее время.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 14 мая 2020 для Стрельцов Неплохой день для работы. Особенно плодотворно проведут его те, кто сосредоточится на мелких, но все же требовательных внимания делах. Удачно разобравшись с ними, чуть позже вы сможете переключиться на что-то более масштабное и интересное. Лучше не спешить с покупками, особенно если они требуют рассрочки или кредита. Выполнить любые финансовые обязательства, которыми вы свяжете себя сегодня, будет труднее, чем кажется. Могут неудачно складываться поездки: высока вероятность что-то забыть, сбиться с пути, опоздать. Зато вы можете отлично провести время дома, в обществе самых близких людей.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 14 мая 2020 для Козерогов День полон искушений и соблазнов, противостоять им трудно. Возможны незапланированные расходы, неудачные покупки, но серьезной угрозы для вашего бюджета нет: вы вовремя остановитесь. Стоит прислушаться к дружеским советам; последовав им, вы сможете избежать многих ошибок. Вечер лучше посвятить спокойному отдыху. Перегрузки во второй половине дня плохо сказываются на здоровье. Полезно будет хотя бы на время отказаться от вредных привычек, потому что сегодня они наносят заметный ущерб вашему здоровью.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 14 мая 2020 для Водолеев Старайтесь больше времени проводить с теми, кого любите и уважаете. Именно общение с такими людьми сегодня очень помогает вам, позволяет настроиться на нужную волну. От них вы получаете эмоциональную поддержку, которая сейчас даже важнее, чем какая-то практическая помощь. Для многих Водолеев этот день будет связан с творчеством. Одним представителям знака захочется вернуться к старым увлечениям, другим - научиться чему-то новому. То и другое дает возможность приятно провести время. Нежелательно отправляться в далекие поездки в одиночестве: они окажутся утомительными и вряд ли принесут нужные плоды.