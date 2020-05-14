Гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 14 мая 2020 для Овнов Сегодня Овнам приятно ощущать себя частью коллектива или осознавать свою скромную личную роль в общих событиях. В общении с людьми будут преобладать дружелюбие и дипломатичность. Можно хорошо провести время в компании старых знакомых, особенно, если вы с ними давно не виделись. Мероприятия, требующие повышенной активности и коммуникабельности, звезды советуют планировать на первую половину дня.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 14 мая 2020 для Тельцов Сегодня звезды советуют Тельцам поддерживать приятельские отношения и дружеские симпатии. Желательно стремиться к легкому необременительному контакту, не подчеркивать свое Я. Ровное общение не только станет хорошим отвлекающим средством, но и поможет вам уладить часть текущих мелких дел. Дамам-Тельцам обещает терапевтический эффект шоппинг "за компанию", сулящий небольшие приятные приобретения.

3 Близнецы (29 мая – 20 июня) Гороскоп на 14 мая 2020 для Близнецов

4 Близнецы имеют возможность продлить тот или иной приятный для них эффект, добавить что-то в копилку своего хорошего настроения. Вам будет по душе атмосфера этих суток, не предполагающая работы на износ, спешки и чрезмерной серьезности. Можно продолжить флирт, покупки, общение, любимые косметические процедуры. Важные разговоры и действия вам лучше перенести на утро, а вечером расслабиться. Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 14 мая 2020 для Раков Сегодня Ракам лучше придерживаться вчерашней политики, сутью которой является подстройка к обстоятельствам и гармоничное «вливание в массы». Вы прекрасно проведете день, если умеете поддерживать приятный разговор и не создаете никому проблем. В этом случае, вам будет одинаково комфортно среди близких людей и в случайной компании. В последней можно неожиданно встретить забытое, но знакомое лицо.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 14 мая 2020 для Львов Звезды предлагают Львам быть доброжелательнее и дипломатичнее, поддерживать контакты со старыми знакомыми и друзьями. Не помешает проявить внимание к бывшим коллегам или клиентам: не исключено, что в новых обстоятельствах ваше сотрудничество неожиданно возобновится. Если вы не в ладу с партнером или близким другом, восстановить понимание будет намного легче в вашей общей давней компании.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 14 мая 2020 для Дев Девам лучше сделать акцент на задачах, связанных с социализацией. Чем гармоничнее вы вписываетесь в нужную среду и легче находите общий язык с окружающими, тем лучше выглядят ваши профессиональные и личные перспективы. При этом важно не перестараться и не перейти грань, за которой вы рискуете сдать свои позиции и потерять самоуважение. Не стоит в угоду людям идти против своих убеждений.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 14 мая 2020 для Весов Сегодня звезды на стороне Весов и всюду поддерживают комфортную для них обстановку. Вы будете одинаково хорошо чувствовать себя в знакомой и случайной компании, в «родных пенатах» и вдали от дома. Хорошо освежать в памяти забытые приятные впечатления, необычные встречи и отношения, оригинальные творческие замыслы. День подходит для прогулок по знакомым местам, возобновления переписки или романа.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 14 мая 2020 для Скорпионов Звезды советуют Скорпионам плыть по течению, а не против него. Неуместны «африканские страсти». Если вы не хотите участвовать в общих делах, не стоит препятствовать в этом другим - например, ревновать к неожиданным новым увлечениям своих друзей, детей или близких. Приветствуется общительность, но не стоит рассчитывать на глубокое понимание, затрагивать в разговорах чересчур интимные темы.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 14 мая 2020 для Стрельцов

10 В этот день Стрельцам важно ценить атмосферу свободы и доброжелательности. Не стоит портить ее отсылкой к неприятному прошлому, создавая почву для ссоры. Лучше под любым предлогом укреплять взаимопонимание, растить гармонию в семейных, любовных, партнерских отношениях. Повод найти легко: этот день подходит для общения, прогулок, неформальных тусовок, романтики, примирения, восстановления симпатии. Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 14 мая 2020 для Козерогов Козерогам звезды намекают, что сегодня имеют мало значения формальности. Это день свободного времяпрепровождения и отступления от незыблемых законов. Ничто не мешает вам пойти на поводу у своего нечаянного каприза, влиться в случайную компанию или изменить привычное «правильное» меню: достаточно того, чтобы это было приятно вам и окружающим, а также не слишком обременительно для вашего кошелька.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 14 мая 2020 для Водолеев Сегодня Водолеи вправе опираться на свое настроение и привычки, в любой ситуации искать свою личную зону комфорта. Однако стоит следить, чтобы это не наносило ущерба окружающим, в том числе, близким и домочадцам: их интересы могут быть задеты вашими капризами. День благоприятен для невинного хобби, романтики, отдыха, легких развлечений, подходит для бьюти-процедур, выбора косметики и парфюмерии.