Гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 мая 2020 года

Овен (21 марта – 19 апреля)
Гороскоп на 14 мая 2020 для Овнов
Сегодня Овнам приятно ощущать себя частью коллектива или осознавать свою скромную личную роль в общих событиях. В общении с людьми будут преобладать дружелюбие и дипломатичность. Можно хорошо провести время в компании старых знакомых, особенно, если вы с ними давно не виделись. Мероприятия, требующие повышенной активности и коммуникабельности, звезды советуют планировать на первую половину дня.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Гороскоп на 14 мая 2020 для Тельцов
Сегодня звезды советуют Тельцам поддерживать приятельские отношения и дружеские симпатии. Желательно стремиться к легкому необременительному контакту, не подчеркивать свое Я. Ровное общение не только станет хорошим отвлекающим средством, но и поможет вам уладить часть текущих мелких дел. Дамам-Тельцам обещает терапевтический эффект шоппинг "за компанию", сулящий небольшие приятные приобретения.
Близнецы (29 мая – 20 июня)
Гороскоп на 14 мая 2020 для Близнецов
Близнецы имеют возможность продлить тот или иной приятный для них эффект, добавить что-то в копилку своего хорошего настроения. Вам будет по душе атмосфера этих суток, не предполагающая работы на износ, спешки и чрезмерной серьезности. Можно продолжить флирт, покупки, общение, любимые косметические процедуры. Важные разговоры и действия вам лучше перенести на утро, а вечером расслабиться.
Рак (21 июня - 22 июля)
Гороскоп на 14 мая 2020 для Раков
Сегодня Ракам лучше придерживаться вчерашней политики, сутью которой является подстройка к обстоятельствам и гармоничное «вливание в массы». Вы прекрасно проведете день, если умеете поддерживать приятный разговор и не создаете никому проблем. В этом случае, вам будет одинаково комфортно среди близких людей и в случайной компании. В последней можно неожиданно встретить забытое, но знакомое лицо.
Лев (23 июля - 22 августа)
Гороскоп на 14 мая 2020 для Львов
Звезды предлагают Львам быть доброжелательнее и дипломатичнее, поддерживать контакты со старыми знакомыми и друзьями. Не помешает проявить внимание к бывшим коллегам или клиентам: не исключено, что в новых обстоятельствах ваше сотрудничество неожиданно возобновится. Если вы не в ладу с партнером или близким другом, восстановить понимание будет намного легче в вашей общей давней компании.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Гороскоп на 14 мая 2020 для Дев
Девам лучше сделать акцент на задачах, связанных с социализацией. Чем гармоничнее вы вписываетесь в нужную среду и легче находите общий язык с окружающими, тем лучше выглядят ваши профессиональные и личные перспективы. При этом важно не перестараться и не перейти грань, за которой вы рискуете сдать свои позиции и потерять самоуважение. Не стоит в угоду людям идти против своих убеждений.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Гороскоп на 14 мая 2020 для Весов
Сегодня звезды на стороне Весов и всюду поддерживают комфортную для них обстановку. Вы будете одинаково хорошо чувствовать себя в знакомой и случайной компании, в «родных пенатах» и вдали от дома. Хорошо освежать в памяти забытые приятные впечатления, необычные встречи и отношения, оригинальные творческие замыслы. День подходит для прогулок по знакомым местам, возобновления переписки или романа.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Гороскоп на 14 мая 2020 для Скорпионов
Звезды советуют Скорпионам плыть по течению, а не против него. Неуместны «африканские страсти». Если вы не хотите участвовать в общих делах, не стоит препятствовать в этом другим - например, ревновать к неожиданным новым увлечениям своих друзей, детей или близких. Приветствуется общительность, но не стоит рассчитывать на глубокое понимание, затрагивать в разговорах чересчур интимные темы.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 14 мая 2020 для Стрельцов
В этот день Стрельцам важно ценить атмосферу свободы и доброжелательности. Не стоит портить ее отсылкой к неприятному прошлому, создавая почву для ссоры. Лучше под любым предлогом укреплять взаимопонимание, растить гармонию в семейных, любовных, партнерских отношениях. Повод найти легко: этот день подходит для общения, прогулок, неформальных тусовок, романтики, примирения, восстановления симпатии.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 14 мая 2020 для Козерогов
Козерогам звезды намекают, что сегодня имеют мало значения формальности. Это день свободного времяпрепровождения и отступления от незыблемых законов. Ничто не мешает вам пойти на поводу у своего нечаянного каприза, влиться в случайную компанию или изменить привычное «правильное» меню: достаточно того, чтобы это было приятно вам и окружающим, а также не слишком обременительно для вашего кошелька.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Гороскоп на 14 мая 2020 для Водолеев
Сегодня Водолеи вправе опираться на свое настроение и привычки, в любой ситуации искать свою личную зону комфорта. Однако стоит следить, чтобы это не наносило ущерба окружающим, в том числе, близким и домочадцам: их интересы могут быть задеты вашими капризами. День благоприятен для невинного хобби, романтики, отдыха, легких развлечений, подходит для бьюти-процедур, выбора косметики и парфюмерии.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 14 мая 2020 для Рыб
Рыбы проведут эти сутки приятно, если примут как данность предложенные им условия и обстоятельства. Сегодня не в почете формальности, а также чрезмерная эмоциональность, ранимость, скрытность, «замороченность» (в том числе, на прошлом). От вас будут ждать демократичности, сочувствия популярным идеям и вкусам, интереса к моде и волнующим всех новостям. День подходит для тусовки, визита в гости.