Скачать
Четверг, 14.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 13 мая: "Банковский закон", COVID-19 и карантин в Украине, ВНО 2020
Итоги дня 13 мая: "Банковский закон", COVID-19 и карантин в Украине, ВНО 2020
Министр финансов о реформах таможни: На 30-40% будут обновлены кадры
Министр финансов о реформах таможни: На 30-40% будут обновлены кадры
UFC Fight Night 171: где и когда смотреть бои в Украине
UFC Fight Night 171: где и когда смотреть бои в Украине
Легкие под угрозой: микропластик нашли в воздухе
Легкие под угрозой: микропластик нашли в воздухе

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 мая 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 мая 2020 года
07:17 Сегодня Телеграф

Это день ненавязчивого общения, восстановления связей и симпатий, маленьких приятных сюрпризов.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 14 мая 2020 для Овнов 

    Сегодня Овнам приятно ощущать себя частью коллектива или осознавать свою скромную личную роль в общих событиях. В общении с людьми будут преобладать дружелюбие и дипломатичность. Можно хорошо провести время в компании старых знакомых, особенно, если вы с ними давно не виделись. Мероприятия, требующие повышенной активности и коммуникабельности, звезды советуют планировать на первую половину дня.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 14 мая 2020 для Тельцов 

    Сегодня звезды советуют Тельцам поддерживать приятельские отношения и дружеские симпатии. Желательно стремиться к легкому необременительному контакту, не подчеркивать свое Я. Ровное общение не только станет хорошим отвлекающим средством, но и поможет вам уладить часть текущих мелких дел. Дамам-Тельцам обещает терапевтический эффект шоппинг "за компанию", сулящий небольшие приятные приобретения.

  • 3

    Близнецы (29 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 14 мая 2020 для Близнецов 

  • 4

    Близнецы имеют возможность продлить тот или иной приятный для них эффект, добавить что-то в копилку своего хорошего настроения. Вам будет по душе атмосфера этих суток, не предполагающая работы на износ, спешки и чрезмерной серьезности. Можно продолжить флирт, покупки, общение, любимые косметические процедуры. Важные разговоры и действия вам лучше перенести на утро, а вечером расслабиться.

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 14 мая 2020 для Раков

    Сегодня Ракам лучше придерживаться вчерашней политики, сутью которой является подстройка к обстоятельствам и гармоничное «вливание в массы». Вы прекрасно проведете день, если умеете поддерживать приятный разговор и не создаете никому проблем. В этом случае, вам будет одинаково комфортно среди близких людей и в случайной компании. В последней можно неожиданно встретить забытое, но знакомое лицо.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 14 мая 2020 для Львов   

    Звезды предлагают Львам быть доброжелательнее и дипломатичнее, поддерживать контакты со старыми знакомыми и друзьями. Не помешает проявить внимание к бывшим коллегам или клиентам: не исключено, что в новых обстоятельствах ваше сотрудничество неожиданно возобновится. Если вы не в ладу с партнером или близким другом, восстановить понимание будет намного легче в вашей общей давней компании.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 14 мая 2020 для Дев  

    Девам лучше сделать акцент на задачах, связанных с социализацией. Чем гармоничнее вы вписываетесь в нужную среду и легче находите общий язык с окружающими, тем лучше выглядят ваши профессиональные и личные перспективы. При этом важно не перестараться и не перейти грань, за которой вы рискуете сдать свои позиции и потерять самоуважение. Не стоит в угоду людям идти против своих убеждений.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 14 мая 2020 для Весов 

    Сегодня звезды на стороне Весов и всюду поддерживают комфортную для них обстановку. Вы будете одинаково хорошо чувствовать себя в знакомой и случайной компании, в «родных пенатах» и вдали от дома. Хорошо освежать в памяти забытые приятные впечатления, необычные встречи и отношения, оригинальные творческие замыслы. День подходит для прогулок по знакомым местам, возобновления переписки или романа.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 14 мая 2020 для Скорпионов 

    Звезды советуют Скорпионам плыть по течению, а не против него. Неуместны «африканские страсти». Если вы не хотите участвовать в общих делах, не стоит препятствовать в этом другим - например, ревновать к неожиданным новым увлечениям своих друзей, детей или близких. Приветствуется общительность, но не стоит рассчитывать на глубокое понимание, затрагивать в разговорах чересчур интимные темы.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 14 мая 2020 для Стрельцов 

  • 10

    В этот день Стрельцам важно ценить атмосферу свободы и доброжелательности. Не стоит портить ее отсылкой к неприятному прошлому, создавая почву для ссоры. Лучше под любым предлогом укреплять взаимопонимание, растить гармонию в семейных, любовных, партнерских отношениях. Повод найти легко: этот день подходит для общения, прогулок, неформальных тусовок, романтики, примирения, восстановления симпатии.

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 14 мая 2020 для Козерогов

    Козерогам звезды намекают, что сегодня имеют мало значения формальности. Это день свободного времяпрепровождения и отступления от незыблемых законов. Ничто не мешает вам пойти на поводу у своего нечаянного каприза, влиться в случайную компанию или изменить привычное «правильное» меню: достаточно того, чтобы это было приятно вам и окружающим, а также не слишком обременительно для вашего кошелька.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 14 мая 2020 для Водолеев

    Сегодня Водолеи вправе опираться на свое настроение и привычки, в любой ситуации искать свою личную зону комфорта. Однако стоит следить, чтобы это не наносило ущерба окружающим, в том числе, близким и домочадцам: их интересы могут быть задеты вашими капризами. День благоприятен для невинного хобби, романтики, отдыха, легких развлечений, подходит для бьюти-процедур, выбора косметики и парфюмерии.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 14 мая 2020 для Рыб

    Рыбы проведут эти сутки приятно, если примут как данность предложенные им условия и обстоятельства. Сегодня не в почете формальности, а также чрезмерная эмоциональность, ранимость, скрытность, «замороченность» (в том числе, на прошлом). От вас будут ждать демократичности, сочувствия популярным идеям и вкусам, интереса к моде и волнующим всех новостям. День подходит для тусовки, визита в гости.

Бизнес-гороскоп на неделю (11.05. - 17.05.2020): все знаки зодиака

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (11.05.- 17.05.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (11.05. - 17.05.2020)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на сегодня, Гороскоп на 14 мая, 14 мая, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Добавьте эти продукты в рацион и суставы скажут Вам спасибо (Фото)
02 Президент назначил новых глав СБУ в двух областях и Киеве
03 Пища для ума: как сохранить молодость мозга
04 В Германии объяснили, как находящийся под санкциями Козак смог попасть в ЕС
05 Неспокойное веко: как бороться с регулярным глазным тиком
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Саакашвили ознакомился с планом реформ &quot;Укроборонпрома&quot;
Саакашвили ознакомился с планом реформ "Укроборонпрома"
Увольнение Витренко: в &quot;Нафтогазе&quot; объяснили причину
Увольнение Витренко: в "Нафтогазе" объяснили причину
&quot;Антиколомойский&quot; закон: послы G7 поздравили Украину
"Антиколомойский" закон: послы G7 поздравили Украину
Рецепт дня: Картофельный крем-суп с корнем сельдерея
Рецепт дня: Картофельный крем-суп с корнем сельдерея
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь