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Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 16 мая 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 16 мая 2020 года
18:38 Сегодня Телеграф

В этот день может усилиться тяга к сладкому, определенным напиткам и лекарствам. Вкусы и настроения будут непостоянными. День склоняет к ностальгии, романтизации прошлого, любовным и другим иллюзиям. Возможна чувствительность, сентиментальная реакция на фильм, музыку или аромат.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 16 мая 2020 для Овнов 

    День активной работы — не только в деловой сфере, но и над собой, и над отношениями с окружающими. Он ощутимо наполнен положительной энергией: словно открылся портал развития, личностного и профессионального роста. Будет проще заглянуть в будущее, нарисовать перспективы и начать движение вперед.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 16 мая 2020 для Тельцов 

    Завтра предстоит много работы: день открывает новые возможности в деловом секторе. Ближе к вечеру возможно важное известие на злобу дня. Желательно присмотреться к знакам свыше. Им может стать что угодно, от попавшей на глаза рекламы до случайной переписки.

  • 3

    Близнецы (216 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 16 мая 2020 для Близнецов 

    Отлично идет обучение: полученные знания помогут продвинуться в поисках своего предназначения, достойного места в жизни. Однако не стоит ждать от себя активности. Это непродуктивный день, который лучше посвятить неспешным делам и привычным дневным ритуалам.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 16 мая 2020 для Раков

    Завтра не стоит поддаваться гневу и дурным привычкам, даже под давлением. Сутки дают повод для вспыльчивости, ревности, капризности, обидчивости. Вдвойне деструктивны проявления таких эмоций для тех, кто переживает сложный период в жизни. Астрологи советуют взять курс на преодоление негатива.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 16 мая 2020 для Львов   

    В целом все пройдет неплохо, день принесет позитивные изменения. Но, несмотря на это, многие ощутят необъяснимое беспокойство — и будут проецировать его на чувства окружающих. Чтобы вернуть душевное равновесие, важно помнить, что важны не ситуации, которые предлагает жизнь, а наши реакции на них.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 16 мая 2020 для Дев  

    Завтра нельзя оставлять в "подвисшем" состоянии семейные конфликты, невыполненные обязательства, забытые долги. Забыли оплатить кредит, подвел кто-то из близких? Постарайтесь "не отходя от кассы" восстановить справедливость. Иначе ситуация станет токсичной и будет отравлять развитие событий.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 16 мая 2020 для Весов 

    Завтра в атмосфере преобладают напряженные нотки. В общении с посторонними сейчас есть риск попасться на провокацию. Астрологи советуют быть бдительнее и не дать себя поймать. Самый эффективный способ выровнять энергетическое состояние — духовные практики.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 16 мая 2020 для Скорпионов 

    Секретом успеха сегодня будет неожиданное решение или новый подход к старой проблеме. Звезды советуют не отказываться от спонтанных переписок и случайного общения: это отличный шанс узнать горячие новости и получить остроумную подсказку. Промедление может стоить упущенной возможности.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 16 мая 2020 для Стрельцов 

    Завтра рекомендуется сохранять душевное равновесие и всячески укреплять свой внутренний духовный стержень. Не стоит позволять обстоятельствам, проблемам, окружающей обстановке и деструктивным личностям "раскачивать" себя эмоционально, так как стойкость сейчас необходима для преодоления трудностей.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 16 мая 2020 для Козерогов

    День неудачен для новых начинаний — завтра дела лучше завершать. Метод анализа будет эффективен не во всех обстоятельствах: астрологи советуют время от времени прислушиваться к интуиции, особенно во второй половине дня. Такая тактика не пройдет бесследно: многие проблемы отпадут сами собой.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 16 мая 2020 для Водолеев

    В эти сутки появится шанс внести оживление в деловой сфере, подтолкнуть карьеру вперед, разблокировать сложную ситуацию с деньгами. Главное — не сидеть на месте, приложенные усилия обязательно оправдают себя. День стоит завершить медитацией на огонь, позволив трудностям сгореть в пламени.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 16 мая 2020 для Рыб

    Завтра будьте осторожнее с эмоциями: не стоит поддаваться спонтанным чувствам. Такие столкновения могут войти в противоборство с более нежными эмоциями, вызвав внутренний разлад. Самой разумной будет ставка на внутреннюю гармонию. Благополучно завершенный день подарит новые возможности уже послезавтра.

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