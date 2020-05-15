Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 16 мая 2020 года

Овен (21 марта – 19 апреля)
Гороскоп на 16 мая 2020 для Овнов
День активной работы — не только в деловой сфере, но и над собой, и над отношениями с окружающими. Он ощутимо наполнен положительной энергией: словно открылся портал развития, личностного и профессионального роста. Будет проще заглянуть в будущее, нарисовать перспективы и начать движение вперед.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Гороскоп на 16 мая 2020 для Тельцов
Завтра предстоит много работы: день открывает новые возможности в деловом секторе. Ближе к вечеру возможно важное известие на злобу дня. Желательно присмотреться к знакам свыше. Им может стать что угодно, от попавшей на глаза рекламы до случайной переписки.
Близнецы (216 мая – 20 июня)
Гороскоп на 16 мая 2020 для Близнецов
Отлично идет обучение: полученные знания помогут продвинуться в поисках своего предназначения, достойного места в жизни. Однако не стоит ждать от себя активности. Это непродуктивный день, который лучше посвятить неспешным делам и привычным дневным ритуалам.
Рак (21 июня - 22 июля)
Гороскоп на 16 мая 2020 для Раков
Завтра не стоит поддаваться гневу и дурным привычкам, даже под давлением. Сутки дают повод для вспыльчивости, ревности, капризности, обидчивости. Вдвойне деструктивны проявления таких эмоций для тех, кто переживает сложный период в жизни. Астрологи советуют взять курс на преодоление негатива.
Лев (23 июля - 22 августа)
Гороскоп на 16 мая 2020 для Львов
В целом все пройдет неплохо, день принесет позитивные изменения. Но, несмотря на это, многие ощутят необъяснимое беспокойство — и будут проецировать его на чувства окружающих. Чтобы вернуть душевное равновесие, важно помнить, что важны не ситуации, которые предлагает жизнь, а наши реакции на них.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Гороскоп на 16 мая 2020 для Дев
Завтра нельзя оставлять в "подвисшем" состоянии семейные конфликты, невыполненные обязательства, забытые долги. Забыли оплатить кредит, подвел кто-то из близких? Постарайтесь "не отходя от кассы" восстановить справедливость. Иначе ситуация станет токсичной и будет отравлять развитие событий.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Гороскоп на 16 мая 2020 для Весов
Завтра в атмосфере преобладают напряженные нотки. В общении с посторонними сейчас есть риск попасться на провокацию. Астрологи советуют быть бдительнее и не дать себя поймать. Самый эффективный способ выровнять энергетическое состояние — духовные практики.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Гороскоп на 16 мая 2020 для Скорпионов
Секретом успеха сегодня будет неожиданное решение или новый подход к старой проблеме. Звезды советуют не отказываться от спонтанных переписок и случайного общения: это отличный шанс узнать горячие новости и получить остроумную подсказку. Промедление может стоить упущенной возможности.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 16 мая 2020 для Стрельцов
Завтра рекомендуется сохранять душевное равновесие и всячески укреплять свой внутренний духовный стержень. Не стоит позволять обстоятельствам, проблемам, окружающей обстановке и деструктивным личностям "раскачивать" себя эмоционально, так как стойкость сейчас необходима для преодоления трудностей.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 16 мая 2020 для Козерогов
День неудачен для новых начинаний — завтра дела лучше завершать. Метод анализа будет эффективен не во всех обстоятельствах: астрологи советуют время от времени прислушиваться к интуиции, особенно во второй половине дня. Такая тактика не пройдет бесследно: многие проблемы отпадут сами собой.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Гороскоп на 16 мая 2020 для Водолеев
В эти сутки появится шанс внести оживление в деловой сфере, подтолкнуть карьеру вперед, разблокировать сложную ситуацию с деньгами. Главное — не сидеть на месте, приложенные усилия обязательно оправдают себя. День стоит завершить медитацией на огонь, позволив трудностям сгореть в пламени.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 16 мая 2020 для Рыб
Завтра будьте осторожнее с эмоциями: не стоит поддаваться спонтанным чувствам. Такие столкновения могут войти в противоборство с более нежными эмоциями, вызвав внутренний разлад. Самой разумной будет ставка на внутреннюю гармонию. Благополучно завершенный день подарит новые возможности уже послезавтра.