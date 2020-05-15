Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 16 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 16 мая 2020 для Овнов День активной работы — не только в деловой сфере, но и над собой, и над отношениями с окружающими. Он ощутимо наполнен положительной энергией: словно открылся портал развития, личностного и профессионального роста. Будет проще заглянуть в будущее, нарисовать перспективы и начать движение вперед.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 16 мая 2020 для Тельцов Завтра предстоит много работы: день открывает новые возможности в деловом секторе. Ближе к вечеру возможно важное известие на злобу дня. Желательно присмотреться к знакам свыше. Им может стать что угодно, от попавшей на глаза рекламы до случайной переписки.

3 Близнецы (216 мая – 20 июня) Гороскоп на 16 мая 2020 для Близнецов Отлично идет обучение: полученные знания помогут продвинуться в поисках своего предназначения, достойного места в жизни. Однако не стоит ждать от себя активности. Это непродуктивный день, который лучше посвятить неспешным делам и привычным дневным ритуалам.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 16 мая 2020 для Раков Завтра не стоит поддаваться гневу и дурным привычкам, даже под давлением. Сутки дают повод для вспыльчивости, ревности, капризности, обидчивости. Вдвойне деструктивны проявления таких эмоций для тех, кто переживает сложный период в жизни. Астрологи советуют взять курс на преодоление негатива.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 16 мая 2020 для Львов В целом все пройдет неплохо, день принесет позитивные изменения. Но, несмотря на это, многие ощутят необъяснимое беспокойство — и будут проецировать его на чувства окружающих. Чтобы вернуть душевное равновесие, важно помнить, что важны не ситуации, которые предлагает жизнь, а наши реакции на них.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 16 мая 2020 для Дев Завтра нельзя оставлять в "подвисшем" состоянии семейные конфликты, невыполненные обязательства, забытые долги. Забыли оплатить кредит, подвел кто-то из близких? Постарайтесь "не отходя от кассы" восстановить справедливость. Иначе ситуация станет токсичной и будет отравлять развитие событий.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 16 мая 2020 для Весов Завтра в атмосфере преобладают напряженные нотки. В общении с посторонними сейчас есть риск попасться на провокацию. Астрологи советуют быть бдительнее и не дать себя поймать. Самый эффективный способ выровнять энергетическое состояние — духовные практики.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 16 мая 2020 для Скорпионов Секретом успеха сегодня будет неожиданное решение или новый подход к старой проблеме. Звезды советуют не отказываться от спонтанных переписок и случайного общения: это отличный шанс узнать горячие новости и получить остроумную подсказку. Промедление может стоить упущенной возможности.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 16 мая 2020 для Стрельцов Завтра рекомендуется сохранять душевное равновесие и всячески укреплять свой внутренний духовный стержень. Не стоит позволять обстоятельствам, проблемам, окружающей обстановке и деструктивным личностям "раскачивать" себя эмоционально, так как стойкость сейчас необходима для преодоления трудностей.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 16 мая 2020 для Козерогов День неудачен для новых начинаний — завтра дела лучше завершать. Метод анализа будет эффективен не во всех обстоятельствах: астрологи советуют время от времени прислушиваться к интуиции, особенно во второй половине дня. Такая тактика не пройдет бесследно: многие проблемы отпадут сами собой.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 16 мая 2020 для Водолеев В эти сутки появится шанс внести оживление в деловой сфере, подтолкнуть карьеру вперед, разблокировать сложную ситуацию с деньгами. Главное — не сидеть на месте, приложенные усилия обязательно оправдают себя. День стоит завершить медитацией на огонь, позволив трудностям сгореть в пламени.