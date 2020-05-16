Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 17 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 17 мая 2020 для Овнов Это будет беспокойный день, но непривычную обстановку стоит использовать в своих целях. Вероятна смена привычного режима дня, рабочего расписания, жизненного пути. Грядут перемены, которые запустят системное обновление. Любые новшества дадут пищу для ума, позволят наладить и развить отношения.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 17 мая 2020 для Тельцов В этот день настроение многих оставит желать лучшего. Важно следить за своими эмоциями, словами и манерой общения. Звезды рекомендуют настроиться на добрый лад как можно раньше (лучше с утра), так как неудачно брошенное слово может стоить части успеха.

3 Близнецы (217 мая – 20 июня) Гороскоп на 17 мая 2020 для Близнецов Исключительный день, когда все происходящее можно рассмотреть как под увеличительным стеклом — и хорошее, и плохое. С одной стороны, это удачный момент: решившись на перемены, можно изменить судьбу. Но есть и обратная сторона: многие решения будут спонтанны, поэтому важно взвешивать риски.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 17 мая 2020 для Раков Энергии планет сильны, поэтому день явно "с характером". Многих может одолеть нетерпение, требовательность, своенравность. На таком напряженном фоне есть риски испортить отношения, вступить в борьбу. Вместо того, чтобы бороться с другими, гораздо полезнее бросить вызов самому себе.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 17 мая 2020 для Львов Завтра выручит собственный авторитет или призванная удача. Не все ситуации дня будут безупречны, возможны проблемы. Ущемленное самолюбие может подтолкнуть на некорректные действия, например, на злоупотребление полномочиями. Лучше избегать импульсивности, действуя лишь по острой необходимости.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 17 мая 2020 для Дев Астрологи дают парадоксальный совет: если не хотите тратить силы напрасно, то не ищите легких решений. Завтра в приоритете достойные, труднодостижимые цели — только так можно получить максимальный результат. Вечер лучше всего посвятить любовной встрече, чтобы отдохнуть от борьбы за лидерство.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 17 мая 2020 для Весов Астрологи предупреждают, что завтра мало радости даст общение. Будет сложно выбрать по своему вкусу мнение, тему, средство связи, собеседника. Вероятны вспышки гнева, разногласия и споры. На место романтики и искренности придет ревность и скрытность. Сгладить конфликт поможет контроль эмоций.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 17 мая 2020 для Скорпионов День сулит неожиданный поворот судьбы. Тем, кто ценит равновесие и спокойствие, астрологи советуют перестраховаться и не рисковать. Ну а тем, кто уже заждался возможности сделать шаг вперед, жизнь его предоставит, главное — следовать подсказкам внутреннего голоса.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 17 мая 2020 для Стрельцов Завтра можно столкнуться с сомнениями. Взвешивая "плюсы" и "минусы", важно учитывать не только мнение окружающих, но и помнить о собственных интересах. Кроме того, не стоит хвастаться своей удачей и имеющимися резервами: "приятели" могут навредить за вашей спиной.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 17 мая 2020 для Козерогов В этот день стоит уделить внимание гигиене сознания и избавиться от психологического мусора. Спеша привести в порядок дела, разобраться с финансовыми вопросами или любовными драмами, не стоит забывать о внутреннем мире. День лучше провести в гармонии с собой.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 17 мая 2020 для Водолеев Астрологи советуют приурочить начинания к этому дню — поводов активно участвовать в событиях будет много, и многое обернется успехом. Правда, картину дня омрачит вечер — возможна вспышка негативных эмоций. Чтобы избежать этого, желательно заранее оградить себя от внешнего негатива.