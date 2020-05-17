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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 мая 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 мая 2020 года
07:17 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2020 года, советует Близнецам обратить внимание на собственную интуицию, Девам устроить себе незабываемый отдых, а Стрельцам не браться за новые дела.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 17 мая 2020 для Овнов 

    Частая смена настроения и повышенная раздражительность могут выбить вас из привычной колеи. И все же воздержитесь от поисков виновников своего состояния на стороне, ни на ком не срывайте зло. Будьте предельно честными с людьми.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 17 мая 2020 для Тельцов 

    Хорошо заняться планированием новых дел. Только не придавайте большого значения неожиданно возникающим препятствиям и мелким недоразумениям. В кругу семьи никаких негативных событий произойти не должно. Положительно скажутся на настроении умеренные физические нагрузки.

  • 3

    Близнецы (29 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 17 мая 2020 для Близнецов 

  • 4

    Не стоит намечать дел, требующих больших физических или эмоциональных затрат. Время благоприятствует знакомствам и завязыванию новых романтических отношений. Так что если хотите что-то поменять в своей личной жизни, дерзайте. Не отказывайте в помощи близким родственникам.

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 17 мая 2020 для Раков

    Данный день окажется благоприятным для всего, что связано с любовью и личной жизнью. Одиноким представителям знака нужно больше времени проводить вне стен своего дома, так как есть вероятность встретить свою судьбу. Избегайте долговых обязательств.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 17 мая 2020 для Львов   

    Данный период окажется для вас достаточно трудным. Любимый человек может доставить немало хлопот. Но не стоит принимать его выходки близко к сердцу. Постарайтесь находить для себя приятные занятия. Избегайте новых знакомств, они вряд ли окажутся удачными.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 17 мая 2020 для Дев  

    Этот период обещает невероятную удачу по всем направлениям. Есть великолепная возможность открыть для себя что-то новое в отношениях с любимым человеком. Но для этого не скрывайте своих желаний, верьте в свои таланты, и окружающие тоже поверят в них.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 17 мая 2020 для Весов 

  • 8

    Этот день в эмоциональном отношении может выдаться для вас чрезвычайно жарким. Если вам не хочется заглаживать вину перед окружающими, постарайтесь свои эмоции постоянно контролировать, воздержитесь от резких слов и необдуманных поступков. Только так можно будет избежать серьезного конфликта, да и ваша безупречная репутация не пострадает.

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 17 мая 2020 для Скорпионов 

    Ничего не планируйте, ни на что не питайте надежд и не слишком верьте чужим обещаниям. Успех и пользу принесут случайные встречи и неожиданные знакомства. От вас требуется одно: искренность.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 17 мая 2020 для Стрельцов 

  • 10

    Предстоит насыщенное общение с родными людьми, друзьями и знакомыми. Это поднимет настроение и придаст сил. Постарайтесь запланировать как можно больше интересных дел. Но не пренебрегайте своим здоровьем - при малейшем недомогании принимайте меры.

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 17 мая 2020 для Козерогов

    Никаких резких скачков и крутых перемен в судьбе не предвидится. Все свободное время посвятите себе, укреплению физического и эмоционального здоровья. Постарайтесь ни с кем не конфликтовать и не спорить.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 17 мая 2020 для Водолеев

    Дается небольшая передышка, чтобы поднакопить сил и снова нырнуть с головой в водоворот дел. Но не забывайте уделять внимание родным и любимым людям. Проявите повышенную заботу о них, чтобы ненароком не обидеть или не ущемить их интересы. Избегайте любых споров и конфликтных ситуаций.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 17 мая 2020 для Рыб

    День пройдет на позитиве, в хорошем расположении духа и преимущественно в оптимистичном настроении. Ожидаются крутые повороты судьбы и волнующие события в личной жизни. Хорошее время также для решения имущественных вопросов и совершения дорогостоящих покупок.

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