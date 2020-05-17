Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 мая 2020 года

Овен (21 марта – 19 апреля)
Гороскоп на 17 мая 2020 для Овнов
Частая смена настроения и повышенная раздражительность могут выбить вас из привычной колеи. И все же воздержитесь от поисков виновников своего состояния на стороне, ни на ком не срывайте зло. Будьте предельно честными с людьми.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Гороскоп на 17 мая 2020 для Тельцов
Хорошо заняться планированием новых дел. Только не придавайте большого значения неожиданно возникающим препятствиям и мелким недоразумениям. В кругу семьи никаких негативных событий произойти не должно. Положительно скажутся на настроении умеренные физические нагрузки.
Близнецы (29 мая – 20 июня)
Гороскоп на 17 мая 2020 для Близнецов
Не стоит намечать дел, требующих больших физических или эмоциональных затрат. Время благоприятствует знакомствам и завязыванию новых романтических отношений. Так что если хотите что-то поменять в своей личной жизни, дерзайте. Не отказывайте в помощи близким родственникам.
Рак (21 июня - 22 июля)
Гороскоп на 17 мая 2020 для Раков
Данный день окажется благоприятным для всего, что связано с любовью и личной жизнью. Одиноким представителям знака нужно больше времени проводить вне стен своего дома, так как есть вероятность встретить свою судьбу. Избегайте долговых обязательств.
Лев (23 июля - 22 августа)
Гороскоп на 17 мая 2020 для Львов
Данный период окажется для вас достаточно трудным. Любимый человек может доставить немало хлопот. Но не стоит принимать его выходки близко к сердцу. Постарайтесь находить для себя приятные занятия. Избегайте новых знакомств, они вряд ли окажутся удачными.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Гороскоп на 17 мая 2020 для Дев
Этот период обещает невероятную удачу по всем направлениям. Есть великолепная возможность открыть для себя что-то новое в отношениях с любимым человеком. Но для этого не скрывайте своих желаний, верьте в свои таланты, и окружающие тоже поверят в них.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Гороскоп на 17 мая 2020 для Весов
Этот день в эмоциональном отношении может выдаться для вас чрезвычайно жарким. Если вам не хочется заглаживать вину перед окружающими, постарайтесь свои эмоции постоянно контролировать, воздержитесь от резких слов и необдуманных поступков. Только так можно будет избежать серьезного конфликта, да и ваша безупречная репутация не пострадает.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Гороскоп на 17 мая 2020 для Скорпионов
Ничего не планируйте, ни на что не питайте надежд и не слишком верьте чужим обещаниям. Успех и пользу принесут случайные встречи и неожиданные знакомства. От вас требуется одно: искренность.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 17 мая 2020 для Стрельцов
Предстоит насыщенное общение с родными людьми, друзьями и знакомыми. Это поднимет настроение и придаст сил. Постарайтесь запланировать как можно больше интересных дел. Но не пренебрегайте своим здоровьем - при малейшем недомогании принимайте меры.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 17 мая 2020 для Козерогов
Никаких резких скачков и крутых перемен в судьбе не предвидится. Все свободное время посвятите себе, укреплению физического и эмоционального здоровья. Постарайтесь ни с кем не конфликтовать и не спорить.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Гороскоп на 17 мая 2020 для Водолеев
Дается небольшая передышка, чтобы поднакопить сил и снова нырнуть с головой в водоворот дел. Но не забывайте уделять внимание родным и любимым людям. Проявите повышенную заботу о них, чтобы ненароком не обидеть или не ущемить их интересы. Избегайте любых споров и конфликтных ситуаций.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 17 мая 2020 для Рыб
День пройдет на позитиве, в хорошем расположении духа и преимущественно в оптимистичном настроении. Ожидаются крутые повороты судьбы и волнующие события в личной жизни. Хорошее время также для решения имущественных вопросов и совершения дорогостоящих покупок.