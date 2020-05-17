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Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 18 мая 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 18 мая 2020 года
18:48 Сегодня Телеграф

В этот день заинтригуют случайные встречи и письма, смешные и странные случаи. Временный хаос не страшен: паззлы сложатся в будущем.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 18 мая 2020 для Овнов 

    Завтра к вам вернется природная трезвость мысли, что поможет увидеть ситуацию без флера: ребром встанет нерешенная проблема, которая раскроет глаза на правду. День может пройти в ситуации замешательства и сложного выбора, но шансы на счастливый исход велики, главное - "не рубить под собой сук".

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 18 мая 2020 для Тельцов 

    Не стоит падать духом завтра, поскольку в конце любого испытания ждет успех. Астрологи рекомендуют сосредоточиться на качестве исполняемой работы, в чем бы она ни заключалась. В ситуации кризиса, вероятно, придется поступиться собственной гордостью, чтобы открыть "второе дыхание".

  • 3

    Близнецы (218 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 18 мая 2020 для Близнецов 

    День активный, но в его атмосфере витает дух неопределенности. В делах, общении, начинаниях важно придерживаться жесткого плана, тогда ветер перемен принесет полезные и нужные события. Единственная проблема - ситуация с деньгами. Желательно бросить силы на укрепление личных финансов.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 18 мая 2020 для Раков

    Удачный день для романтической сферы. Общение с противоположным полом в целом будет очень позитивным - усилится интерес, вспухнут новые чувства. Астрологи советуют быть мягче и уступить партнеру. Это позволит ему начать активные ухаживания и разнообразить личную жизнь.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 18 мая 2020 для Львов   

    Завтра не получится сидеть без дела - придется лавировать в потоке дел и событий. Лучше всего пройдет работа, требующая быстрой реакции, гибкости и сноровки. Очень поможет умение фокусироваться на цели и самоконтроль. Будут удачны новые начинания и финансовые операции, главное - не терять хватку.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 18 мая 2020 для Дев  

    В эти сутки звезды советуют быть аккуратнее с чужим самолюбием. Опасно ранить чужую гордость, вести себя неучтиво, идти против авторитета, подрывать самооценку человека, даже если на то есть причины или старые счеты. Конфликты могут повлечь за собой неприятности большого масштаба.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 18 мая 2020 для Весов 

    Звезды предлагают потратить энергию суток на начинания, реализация которых станет самым ценным подарком этого дня. Тем, кто страдает нерешительностью, помогут друзья или партнеры. В некоторых случаях стимул к действию даст конкурент. Важно одно - пойти навстречу переменам.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 18 мая 2020 для Скорпионов 

    День принесет материальную удачу. Прорисовываются перспективы выгодно что-то купить или приобрести поддержанную вещь, перепродать имущество, уладить вопросы с долгами, поживиться на ликвидации и скидках. Удачно закончится опасная игра, однако корни успеха далеко не прозрачны: важно избегать авантюр.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 18 мая 2020 для Стрельцов 

    Энергия дня нестабильна, таков же и эмоциональный фон - кого-то могут одолеть капризы, а кого-то потянет на приключения. Не лучший день для экспромтов и экспериментов - потребуется осторожность, чтобы не нарваться на неприятности. Астрологи советуют включить внимательность и не обострять ситуацию.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 18 мая 2020 для Козерогов

    Завтра можно рассчитывать на счастливый шанс. Возможна удача в самый последний момент, но в большинстве случаев будет заранее известно о своей выгоде - интуиция поможет учуять нужную цель на расстоянии. Все что требуется - это побыть наедине с собой и разобраться с желаниями.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 18 мая 2020 для Водолеев

    День напряженный, непредсказуемый и взывающий к ответственности. Ради успеха придется прогнать стереотипы и построить другую реальность. Попутно предстоит доделывать неоконченные дела, обновлять быт или базу знаний. Новизна чревата нервозностью и хаосом, поэтому вечер хорошо закончить медитацией.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 18 мая 2020 для Рыб

    Наступает день промежуточных итогов, идет процесс энергетической перестройки. Завтра многие могут ощутить, что за последнее время у них прибавилось опыта, зрелости, мудрости, а вместе с тем и усталости. Обязательно стоит отметить свои достижения - это поможет вернуть силы, воодушевление и оптимизм.

Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: май 2020 года

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