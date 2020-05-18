Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (18.05. - 24.05.2020)

На этой неделе любовная лодка может разбиться о скалы неприятностей, и виной тому будет ретроградная Венера.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Настроение Овнов на протяжении этой недели будет изменчивым и непредсказуемым. Важно следить, чтобы это не оказало серьезного влияния на партнера. Разговор по душам поможет укрепить отношения и спасти пошатнувшуюся связь. Астрологи советуют с уважением отнестись к страхам и претензиям друг друга. Тем, кто одинок, не стоит терять самообладание и торопиться с выбором спутника: звезды столкнут с легким увлечением, которое вряд ли можно назвать любовью всей жизни.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Конец мая обещает Тельцам отличное настроение и приятные перемены, которые получится разделить с любимым человеком. Корабль любви обязательно обойдет все скалы, если здраво оценивать происходящее и просчитывать наперед возможные последствия принятых решений. Одинокие Тельцы смогут привлечь внимание противоположного пола и достичь успеха в личной жизни, но для этого придется учесть прошлый жизненный опыт.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Некоторым Близнецам поддерживать гармонию в отношениях будет труднее, чем обычно. Причина заключается во влиянии планет, которые кардинально изменят планы Близнецов. Кроме того, поведение любимого человека может отличаться повышенной импульсивностью и подозрительностью. Эксперты советуют проявлять гибкость и спокойно относиться к смене условий и волнообразному настроению партнера. Тем Близнецам, которые пока одиноки, звезды помогут вызвать интерес к себе со стороны интересующего человека.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Личная жизнь Раков на этой неделе зависит от их умения принимать интуитивные решения, не погружаясь в сомнения и слишком долгие размышления. Инициатива и развитая интуиция приведут к счастливому завершению всех начинаний. В случае возникновения критической ситуации в отношениях с любимым человеком на помощь могут прийти близкие люди с самыми искренними намерениями. К их советам стоит прислушаться. Одиноким Ракам на этой неделе следует действовать так, как велит им сердце.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Львы могут оказаться выбитыми из колеи привычного хода жизни. Чтобы этого не произошло, астрологи советуют отказаться от стремления посвятить в свои отношения посторонних. Астровлияния помогут многим Львам поладить со своей второй половинкой. Прошлые ошибки и упреки будут забыты, если проявить терпимость и склонить партнера к откровенному разговору. Одиноких Львов ждет новое любовное увлечение, которому они могут посвятить большую часть недели, главное, не строить воздушных замков: есть риски разочароваться из-за расплывчатых обещаний потенциального партнера.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Звезды предупреждают, что с 18 по 24 мая душевные переживания могут помешать Девам строить отношения. Возможно, представителям этого Знака будет трудно признать свою неправоту, осознать страхи или неприятные черты характера. Гордость — не самый лучший советчик в этот период, поэтому астрологи советуют ненадолго забыть о себе и бросить силы на стабилизацию микроклимата в любовных отношениях. Те Девы, которые сейчас одиноки, на этой неделе смогут устранить из своей жизни соперников и соперниц, не прилагая к этому особых усилий.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Высок риск, что на этой неделе у многих Весов обострятся разногласия в отношениях с партнером. Причиной этому станут внезапно проснувшиеся негативные эмоции, обиды прошлого, внутренние страхи. Астрологи советуют нормализовать внутреннее состояние путем трезвой оценки происходящего: иногда для того чтобы наладить гармонию, достаточно просто изменить точку зрения на ситуацию. Ключом к душевному равновесию станет легкое и спокойное отношение. Зато одиноким представителям Знака удастся растопить лед неприступного сердца.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Конец мая может стать беспокойным временем, когда Скорпионам придется искать во всем компромиссные решения, а иногда даже соглашаться с тем, с чем они явно не согласны. Астрологи полагают, что такая линия поведения поможет избежать конфликтных ситуаций. Успех в личной жизни по большей части будет зависеть не от действий Скорпионов, а от того, что они не станут делать. Иногда полезно поиграть по чужим правилам. Свободным Скорпионам стоит позаботиться о своей репутации и начать активные действия.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Счастье в личной жизни Стрельцов может оказаться под угрозой. На повестке недели — злонамеренные поступки тайных завистников и людей, которые хотят разрушить отношения Стрельцов. Борьба за любовь не должна принимать острую форму, во всем сейчас важно искать мирное решение. Тем, кто свободен душой и сердцем, желательно присмотреться к людям, претендующим на роль их второй половинки, чтобы внезапно вспыхнувшая влюбленность не стала неожиданностью.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Астрологические события могут вовлечь влюбленных Козерогов в бурный водоворот событий. Звезды советуют им ради собственного благополучия проявить инициативу и стабилизировать эмоциональный фон в отношениях. Если на этой неделе Козероги смогут настроиться на волну любимого человека, скорее всего, многих проблем удастся избежать. Для тех, кто одинок, расположение планет способствует неожиданным встречам и знакомствам, поэтому если сердце нуждается в любви, стоит расширить круг знакомых и поддаться первому порыву.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Вселенная подсказывает, что на этой неделе недопонимания и проблемы в отношениях могут создаваться искусственно, по вине сомнений и ностальгии. Обстоятельства могут поставить Водолеев перед выбором между отношениями с нынешним партнером и с бывшим. Астрологи советуют избегать скоропалительных решений: они могут быть продиктованы сиюминутным настроением. Одинокие представители Водолея получат много приятных впечатлений, но говорить о любви пока еще рано.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Астрологи сообщают, что лишь сознательная работа над отношениями поможет укрепить связь с любимым человеком. Не исключено, что события этой недели заставят многих Рыб вспомнить о том, что «где тонко, там и рвется». Придется потратить немало сил, чтобы гармонизовать ситуацию в частной жизни. Главное, не тратить силы, если любимый человек не готов отвечать взаимностью. Свободные Рыбы в эти семь дней получат шанс найти вторую половинку, если они будут выбирать сердцем.