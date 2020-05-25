Бизнес-гороскоп на неделю (25.05. - 31.05.2020): все знаки зодиака

Астрологи расскажут вам о том, каким будет воздействие ночных светил на этой неделе.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Деньги любят Овнов, особенно сейчас, когда весна подходит к своему логическому завершению. Что до планет, то они не станут мешать творческому развитию этих людей, но помогут в совершении покупок, в планировании. Раз и навсегда избавиться от неприятностей можно будет при помощи сильного ритуала на удачу. Это одна из самых продуктивных недель за всю весну для Овнов, поэтому им не стоит сидеть на месте и ждать у моря погоды. Пора действовать, показывать миру свой боевой настрой и брать то, что принадлежит им по праву.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам на этой неделе эксперты советуют пользоваться правилами фэн-шуй для привлечения денег. Это простые рекомендации о благоустройстве офиса и дома, которые можно всегда держать на уме, если приходится делать ремонт или хочется как-то обновить обстановку. Звезды предоставят Тельцов самим себе, так что финансовый успех будет полностью зависеть не от случайности, а от того, что предпримут Тельцы. Астрологи советуют не сидеть без дела, заниматься самыми важными делами и осторожно заключать сделки.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

У Близнецов наступает период, когда деньги лучше отложить в копилку, а банковские карты держать подальше. Желание что-то купить возрастет, а вот удача снизится. Именно поэтому лучше пока подождать с дорогостоящими приобретениями. Вполне возможно, что кто-то из очень близких людей попросит денег в долг или будет нуждаться в другой помощи. Оставлять это без внимания не стоит. Астрологи советуют предложить свою поддержку. Также эксперты советуют следовать законам процветания. Особенно полезно это будет для тех Близнецов, которые хотят изменить жизнь к лучшему.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Ракам стоит пользоваться заговорами на удачу перед важными событиями, особенно в период с 25 по 27 мая, пока звезды и планеты будут в сильной дисгармонии. Это породит некоторые финансовые трудности и приведет к потере мотивации в работе. С четверга все поменяется к лучшему — начнется череда позитивных изменений, повысится энергетика звезд, а вслед на ними обретут счастье и Раки. Конец недели стоит посвятить финансовым делам, заняться покупками. Можно развлечься и потратить часть денег на себя.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

У Львов на этой неделе ожидается спад энергии, из-за которого будет сложнее держаться на плаву и выполнять различные поручения по работе. Мантра силы исправит ситуацию к лучшему в данном направлении, дав Львам необходимый заряд бодрости. Наилучшие дни для совершения покупок — 29, 30 и 31 мая. Самые благоприятные дни для труда, работы и переговоров — 27 и 29 мая. Первые дни будут крайне сложными — в понедельник и вторник астрологи советуют не рисковать и быть осторожнее при совершении сделок.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Проблемы Дев на этой неделе могут исходить не только от них самих, но и от недоброжелателей, которые «пробудятся ото сна» и начнут действовать. Обереги от злых людей помогут Девам спокойно двигаться вперед и не замечать того, как кто-то пытается вставить палку им в колеса. Рабочий энтузиазм и продуктивность напрямую будут зависеть от состояния души и настроения. Представителям этого Знака стоит заниматься делами только в хорошем расположении духа. При наличии мотивации любые проблемы покажутся пустяком.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Все проблемы с деньгами и в работе исходят из наших мыслей, страхов и неуверенности. На этой неделе астрологи советуют Весам больше общаться с людьми, которые их мотивируют, вдохновляют и заставляют верить в себя. Если таких людей нет, или их поддержка недостаточно ощутима, можно воспользоваться аффирмациями на успех и богатство. Они точно помогут стать более уверенными в себе. Во второй половине недели ожидаются незапланированные денежные траты, которые могут сильно ударить по кошельку.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам стоит в первую очередь позаботиться о своем здоровье и самочувствии, чтобы удача в финансовой и рабочей сферах их не покинула. Сильнее всего везение и здоровье разрушают семь чувств и эмоций. Также астрологи советуют быть осторожнее тем Скорпионам, которые зарабатывают деньги в бесконечных поездках, командировках и разъездах. Конец весны сложно назвать удачным временем для сделок и покупок, но при желании можно преуспеть в чем угодно.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

У каждого Знака Зодиака своя мотивация. Стрельцам стоит запустить процесс поиска вдохновения. Звезды и планеты подарят им удачу, но без желания и рвения к развитию не произойдет заветного перехода к следующему уровню. Эксперты рекомендуют носить больше одежды синего цвета, чтобы лучше фокусироваться на деталях, а также бороться с ленью и прокрастинацией. В начале недели велика вероятность встретить полезного человека, который даст важные рекомендации о том, как повысить доходы.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

У Козерогов начинается период большой финансовой удачи. Для того, чтобы преуспеть в делах и работе им следует полностью отказаться от всего, что их отвлекает. В плотном ритме и при наличии большого количества целей и амбиций быстрее будет наступать усталость. В этом случае избавиться от усталости и апатии поможет эффективная медитация. В целом неделя будет довольно динамичной, поэтому толком отдохнуть многим Козерогам вряд ли удастся. Придется искать альтернативы. Не стоит забывать о том, что правильный настрой и бодрость духа — лучшие спутники удачи в финансовой сфере.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Самыми опасными днями в денежном плане для Водолеев на этой неделе будут 26, 27 мая. В эти дни энергетика планет и звезд окажется совершенно не подходящей для покупок и заключения сделок. В связи с этим перед любым важным делом Водолеям стоит пользоваться шепотками на удачу. Они снизят вероятность появления неурядиц до минимума. Идеальным временем для покупок и развлечений можно считать четверг и пятницу. В эти дни звезды с планетами будут максимально созидательными.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

У Рыб начинается поистине волшебный период. Звезды с планетами в идеальном расположении духа, поэтому помогут этим людям преуспеть в любых делах, связанных с деньгами и работой. У них повысятся шансы на быстрое решение многих проблем. Некоторые неурядицы разрешатся даже сами собой. При совершении покупок стоит опасаться отсутствия меры. Также на этой неделе придется защищаться от негативной энергии недоброжелателей. В этом Рыбам помогут три надежных способа.