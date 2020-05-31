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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 мая 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 мая 2020 года
07:03 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 31 мая 2020 года, предусматривает удачный день для Львов, а вот Близнецам стоит обратить внимание на слова и поведение.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 31 мая 2020 для Овнов 

    Если в этот день не удастся решить вопросы, с которыми хотелось бы быстрее покончить, не огорчайтесь. К сожалению, не все зависит только от вас, иногда обстоятельства перемешивают все карты. На помощь со стороны рассчитывать не стоит, так как обещаний будет гораздо больше, чем конкретных действий.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 31 мая 2020 для Тельцов 

    Во многих делах вы будете сами себе голова, поэтому не ждите подсказок со стороны, принимайте решения самостоятельно. В это время вас ожидают встречи со старыми друзьями. Возможно, именно сейчас удастся завязать новые деловые знакомства. Скучать не придется, но помните, что под лежачий камень вода не течет.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 31 мая 2020 для Близнецов 

    Не бойтесь новых идей и не выпускайте инициативу из своих рук, какого бы вопроса это ни касалось. Как можно чаще бывайте там, где весело и интересно, в компании друзей. Впереди вас ожидает новое романтическое приключение.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 31 мая 2020 для Раков

    Не все будет даваться вам без усилий. Сейчас придется быть откровенными, в первую очередь самим с собой, и не уходить от решения трудных задач. Все в ваших руках! Больше времени уделяйте своим родным. Они будут нуждаться в вашей помощи и поддержке.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 31 мая 2020 для Львов   

    Вполне вероятно, что в этот день у вас все будет валиться из рук. Вы можете запутаться в своих чувствах и отношениях с человеком, который вызывает симпатию, и будете теряться в догадках и мучиться сомнениями. Не обижайте любимых людей, держите свои слова и эмоции под контролем.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 31 мая 2020 для Дев  

  • 7

    Вам придется много времени провести в общении. Напомнят о себе старые знакомые, появятся новые. Не исключено, что обстоятельства потребуют изворотливости и хитрости. Придется поддерживать отношения с теми, кто вам несимпатичен, скрывая свои подлинные мысли и чувства. Старайтесь бережно относиться к близким.

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 31 мая 2020 для Весов 

    Это время больше располагает к неспешному выполнению дел или отдыху. Вам предстоит справляться не только со своей нагрузкой, но и окружить заботой близких. Но постарайтесь не терять спокойствия и не выясняйте отношений с теми, кто вам дорог.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 31 мая 2020 для Скорпионов 

    Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохновения. Многое из того, что наметите осуществить в этот день, вам удастся реализовать. Правда, только в том случае, если будете последовательны в своих действиях, не станете раздавать заведомо ложных обещаний и проявите себя пунктуальным и ответственным человеком.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 31 мая 2020 для Стрельцов 

    В этот день нужно воздержаться от выплеска негативных эмоций на окружающих. Перед тем как дать себе волю, подумайте, чего вы сможете добиться и будет ли это стоить потраченных нервов и сил. Лучше направьте свою энергию не на выяснение отношений, а на созидательные дела.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 31 мая 2020 для Козерогов

    Постарайтесь никого не привлекать к решению своих проблем. Возможно, вам и постараются помочь, но это окажется медвежьей услугой. Удача может улыбнуться в любви, но только в том случае, если ваши намерения чисты и не имеют под собой корыстных целей.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 31 мая 2020 для Водолеев

    Сейчас идет хороший период для обдумывания дальнейших планов, для подготовки к переменам, которые уже не за горами. И хоть нетерпеливость может подстегивать вас к необдуманным и поспешным действиям, не поддавайтесь искушению. Постарайтесь быть более терпимыми и доброжелательными к тем людям, которых любите.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 31 мая 2020 для Рыб

    Сейчас подходящее время для самовыражения. Только не пытайтесь утверждаться за счет своих близких и любимых людей. Здесь ваши инициативы вряд ли воспримут с восторгом. В этот день стоит воздержаться от крупных приобретений, так как может оказаться, что вам не подходит то, что купили.

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