Гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 31 мая 2020 для Овнов Если в этот день не удастся решить вопросы, с которыми хотелось бы быстрее покончить, не огорчайтесь. К сожалению, не все зависит только от вас, иногда обстоятельства перемешивают все карты. На помощь со стороны рассчитывать не стоит, так как обещаний будет гораздо больше, чем конкретных действий.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 31 мая 2020 для Тельцов Во многих делах вы будете сами себе голова, поэтому не ждите подсказок со стороны, принимайте решения самостоятельно. В это время вас ожидают встречи со старыми друзьями. Возможно, именно сейчас удастся завязать новые деловые знакомства. Скучать не придется, но помните, что под лежачий камень вода не течет.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 31 мая 2020 для Близнецов Не бойтесь новых идей и не выпускайте инициативу из своих рук, какого бы вопроса это ни касалось. Как можно чаще бывайте там, где весело и интересно, в компании друзей. Впереди вас ожидает новое романтическое приключение.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 31 мая 2020 для Раков Не все будет даваться вам без усилий. Сейчас придется быть откровенными, в первую очередь самим с собой, и не уходить от решения трудных задач. Все в ваших руках! Больше времени уделяйте своим родным. Они будут нуждаться в вашей помощи и поддержке.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 31 мая 2020 для Львов Вполне вероятно, что в этот день у вас все будет валиться из рук. Вы можете запутаться в своих чувствах и отношениях с человеком, который вызывает симпатию, и будете теряться в догадках и мучиться сомнениями. Не обижайте любимых людей, держите свои слова и эмоции под контролем.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 31 мая 2020 для Дев

7 Вам придется много времени провести в общении. Напомнят о себе старые знакомые, появятся новые. Не исключено, что обстоятельства потребуют изворотливости и хитрости. Придется поддерживать отношения с теми, кто вам несимпатичен, скрывая свои подлинные мысли и чувства. Старайтесь бережно относиться к близким. Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 31 мая 2020 для Весов Это время больше располагает к неспешному выполнению дел или отдыху. Вам предстоит справляться не только со своей нагрузкой, но и окружить заботой близких. Но постарайтесь не терять спокойствия и не выясняйте отношений с теми, кто вам дорог.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 31 мая 2020 для Скорпионов Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохновения. Многое из того, что наметите осуществить в этот день, вам удастся реализовать. Правда, только в том случае, если будете последовательны в своих действиях, не станете раздавать заведомо ложных обещаний и проявите себя пунктуальным и ответственным человеком.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 31 мая 2020 для Стрельцов В этот день нужно воздержаться от выплеска негативных эмоций на окружающих. Перед тем как дать себе волю, подумайте, чего вы сможете добиться и будет ли это стоить потраченных нервов и сил. Лучше направьте свою энергию не на выяснение отношений, а на созидательные дела.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 31 мая 2020 для Козерогов Постарайтесь никого не привлекать к решению своих проблем. Возможно, вам и постараются помочь, но это окажется медвежьей услугой. Удача может улыбнуться в любви, но только в том случае, если ваши намерения чисты и не имеют под собой корыстных целей.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 31 мая 2020 для Водолеев Сейчас идет хороший период для обдумывания дальнейших планов, для подготовки к переменам, которые уже не за горами. И хоть нетерпеливость может подстегивать вас к необдуманным и поспешным действиям, не поддавайтесь искушению. Постарайтесь быть более терпимыми и доброжелательными к тем людям, которых любите.