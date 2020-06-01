Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (01.06.- 07.06.2020)

Это хорошее время для тяжелой работы, планеты дают выносливость. Но в это время следует скрывать материальные планы и повысить бдительность, чтобы не пострадать от мошенничества.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года Овен

Если вы еще не освоили техники медитации, пора это сделать. Ведь ближайшее время будет таким активным, что вам понадобится отдых. Отправляйтесь за город в гордом одиночестве. Не давайте сейчас никаких обещаний: велика вероятность, что вы их не сдержите.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года Телец

Успех вскружит вам голову, и вы рискуете потерять приобретенные результаты. Спуститесь с небес на землю. Сейчас рекомендуется продумать будущие крупные траты, чтобы понять, как вы сможете на них заработать. Период благоприятен для зачатия, а также для рождения детей.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года Близнецы

За что бы вы сейчас ни взялись, вас ждут быстрые и приятные результаты. Так что определите для себя приоритеты и действуйте! Период хорош для накопительства: пора достать с полки копилку-свинью. Алкоголь сейчас категорически противопоказан: можете наделать много бед.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года Рак

Ваше непостоянство в эти дни может кого угодно вывести из себя. Прежде всего будут страдать близкие люди. На этой неделе появится возможность проявить себя на работе: не упустите ее! Тратьте меньше денег на еду и хозяйственные мелочи - на этом сейчас можно сэкономить.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года Лев

Будьте готовы к некоторым неожиданностям, которые произойдут в вашей жизни. Для кого-то они окажутся приятными, но для большинства Львов - нет. Справиться с проблемами поможет семья. Будьте аккуратнее со строгими диетами, отдайте предпочтение просто здоровому питанию.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года Дева

Наконец ваша личная жизнь заиграет красками. Причем эмоции вы испытаете самые положительные - любимый будет только радовать! Тем Девам, кто предпочитает до последнего не отдавать долги, сейчас лучше пересмотреть свою позицию. Проценты могут напомнить о себе.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года Весы

Ваше материальное положение в данный период во многом зависит от других людей и вашей способности преодолевать трудности и решать проблемы. Возможны денежные отношения с отдельными людьми или организациями, взаимопомощь и взаимоконтроль. Могут решаться старые вопросы, касающиеся наследства, алиментов, страховок, налогов, кредитов. Новые кредиты брать в этот период нежелательно.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года Скорпион

Не лучший период для решения материальных вопросов и увеличения доходов. Планеты склоняют к трате средств, а не их накоплению и приумножению. Да и тратить их лучше в первой половине недели, так как вторая половина неблагоприятна для серьезных приобретений. Дальние поездки тоже лучше планировать на первую половину недели: во второй половине они могут принести лишние хлопоты и расходы.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года Стрелец

Время решать вопросы, связанные с долгами, кредитами, наследством или страховками. Старайтесь уложиться в первую половину недели. Во второй половине могут возникнуть затруднения и препятствия, в документы могут вкрасться ошибки, из-за чего возникнут дополнительные расходы. Во второй половине недели могут быть лишние траты, связанные с поездками или учебой.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года Козерог

Это время больше способствует духовным и интеллектуальным занятиям, отдыху и путешествиям, чем материальным заботам и хлопотам. Деньги больше любят тех, кто занимается необычными видами деятельности. Например, предсказанием будущего, распространением эзотерических и философских учений. В сфере рекламы тоже может быть хорошая возможность заработать. Успешны дела с заграницей, иностранцами.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года Водолей

Материальный успех возможен через собственный труд, внимательное и ответственное отношение к своим обязанностям. Хорошие отношения с начальством и подчиненными тоже способствуют успехам в профессии, что, конечно, должно принести хорошее вознаграждение. Но сильно рисковать не стоит, вы можете переоценить свои возможности и способности.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года Рыбы

Друзья полны грандиозных планов, и ни за что не успокоятся. Поклонники тоже настроены довольно решительно, но романтика романтикой, а про семью старайтесь не забывать. Домочадцы мечтают о шопинге, поэтому копите денежки – выходные вы проведёте в дорогих магазинах.