Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 июня 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 16 июня 2020 для Овнов Многие будут не в лучшей ментальной и психоэмоциональной форме: появится неуверенность в себе, внешняя уязвимость, мнительность, эмоциональная нестабильность, проблемы с изложением мыслей. Снизить напряжение поможет творчество и духовные практики.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 16 июня 2020 для Тельцов День удачен для любых активных действий. По велению звезд будет четко работать интуиция, успешно пройдет работа и обучение. У многих получится что-то придумать и выстроить план с перспективой на будущее. К конкретным шагам можно приступить после того, как наметите генеральные линии.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 16 июня 2020 для Близнецов Звезды добавят драйва в привычную жизнь. День подходит для реализации планов и новых замыслов. Но в начале астрологи советуют освободить себя от ненужных, негативных установок. Сутки вообще благоприятны для избавления от старых обид, отживших связей, пагубных привычек.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 16 июня 2020 для Раков Астрологи советуют проявить больше эмпатии к другим и чуткости к собственному внутреннему состоянию, а также быть внимательнее к происходящему и общей атмосфере. Любое действие будет успешнее и безопаснее, если верно чувствовать ситуацию и знать, когда следует отступить.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 16 июня 2020 для Львов В этот день подведут ораторские, интеллектуальные, лидерские способности. Есть риски неверно понять чужое мнение, исказить факты, придраться к словам. Найти общий язык с людьми будет сложно, поэтому звезды советуют не спешить с выводами и воздержаться от споров.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 16 июня 2020 для Дев Вселенная даст подсказку, которую нужно запомнить и расшифровать. Чтобы не пропустить важное послание, нужно позаботиться о себе и развить интуицию. Самый эффективный способ усилить шестое чувство - раскрепостить сознание и усилить физический контроль.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 16 июня 2020 для Весов Многих порадует общий эмоциональный и информационный фон. Можно не бояться перепадов настроения, поражений, тайных игр за спиной и неприятностей. Однако во всем будет свой подвох. На многое можно закрыть глаза, но полезно разобраться в тонкостях чужих мотивов - в чувствах и мыслях близких.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 16 июня 2020 для Скорпионов День может подарить череду эпизодов, способных пошатнуть привычки, устои, изменить ход вещей. Такие неожиданности лучше воспринимать с позитивом - как шанс уточнить ориентиры и улучшить свою жизнь. Все, что для этого потребуется - энергия и предприимчивость.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 16 июня 2020 для Стрельцов Будет легко общаться с окружающими, особенно с теми, кто разделяет ваши интересы. Также это удачный день для общения с партнером, родителем, ребенком: есть шанс гармонично решить возникшие конфликты, добиться взаимопонимания.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 16 июня 2020 для Козерогов Энергии дня нестабильны, что заставит понервничать, ощутить усталость, спад мотивации. Возможно, на такой ноте захочется сменить род деятельности, но многое будет блокировать этот порыв, тормозить развитие. Астрологи советуют набраться терпения: обстоятельства требуют больше твердости и решимости.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 16 июня 2020 для Водолеев Астрологи рекомендуют направить свои силы на помощь близким или на другие благие цели. Хорошо заниматься благотворительностью, уходом за больными. Но и рутинные занятия принесут пользу, если получится медитативно включиться в них и относиться к ним, как к чему-то важному.