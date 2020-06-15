Скачать
Понедельник, 15.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Безопасные условия: в МОН рассказали, готовы ли провести ВНО
Безопасные условия: в МОН рассказали, готовы ли провести ВНО
Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"
Лунин: Я шёл в Реал не для того, чтобы по арендам ходить всю жизнь
Лунин: Я шёл в Реал не для того, чтобы по арендам ходить всю жизнь
Акции Disney: Барбара Стрейзанд подарила неожиданный подарок дочери погибшего в США Джорджа Флойда (Фото)
Барбара Стрейзанд сделала подарок дочери Джорджа Флойда

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 июня 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 июня 2020 года
Обновлено 18:33 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com
Все начинания рекомендуется планировать на вторую половину суток. Начинать любое дело лучше с оценки перспектив и уточнения планов. Возрастет вероятность столкнуться с контролем, запретом, бюрократическим препятствием, а также с неожиданной отсрочкой.
  • 1

    Овен (21 марта - 20 апреля)

    Гороскоп на 16 июня 2020 для Овнов 

    Многие будут не в лучшей ментальной и психоэмоциональной форме: появится неуверенность в себе, внешняя уязвимость, мнительность, эмоциональная нестабильность, проблемы с изложением мыслей. Снизить напряжение поможет творчество и духовные практики.

  • 2

    Телец (21 апреля - 21 мая)

    Гороскоп на 16 июня 2020 для Тельцов 

    День удачен для любых активных действий. По велению звезд будет четко работать интуиция, успешно пройдет работа и обучение. У многих получится что-то придумать и выстроить план с перспективой на будущее. К конкретным шагам можно приступить после того, как наметите генеральные линии.

  • 3

    Близнецы (22 мая - 21 июня)

    Гороскоп на 16 июня 2020 для Близнецов 

    Звезды добавят драйва в привычную жизнь. День подходит для реализации планов и новых замыслов. Но в начале астрологи советуют освободить себя от ненужных, негативных установок. Сутки вообще благоприятны для избавления от старых обид, отживших связей, пагубных привычек.

  • 4

    Рак (22 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 16 июня 2020 для Раков

    Астрологи советуют проявить больше эмпатии к другим и чуткости к собственному внутреннему состоянию, а также быть внимательнее к происходящему и общей атмосфере. Любое действие будет успешнее и безопаснее, если верно чувствовать ситуацию и знать, когда следует отступить.

  • 5

    Лев (23 июля - 23 августа)

    Гороскоп на 16 июня 2020 для Львов   

    В этот день подведут ораторские, интеллектуальные, лидерские способности. Есть риски неверно понять чужое мнение, исказить факты, придраться к словам. Найти общий язык с людьми будет сложно, поэтому звезды советуют не спешить с выводами и воздержаться от споров.

  • 6

    Дева (24 августа - 23 сентября)

    Гороскоп на 16 июня 2020 для Дев  

    Вселенная даст подсказку, которую нужно запомнить и расшифровать. Чтобы не пропустить важное послание, нужно позаботиться о себе и развить интуицию. Самый эффективный способ усилить шестое чувство - раскрепостить сознание и усилить физический контроль.

  • 7

    Весы (24 сентября - 23 октября)

    Гороскоп на 16 июня 2020 для Весов 

    Многих порадует общий эмоциональный и информационный фон. Можно не бояться перепадов настроения, поражений, тайных игр за спиной и неприятностей. Однако во всем будет свой подвох. На многое можно закрыть глаза, но полезно разобраться в тонкостях чужих мотивов - в чувствах и мыслях близких.

  • 8

    Скорпион (24 октября - 22 ноября)

    Гороскоп на 16 июня 2020 для Скорпионов 

    День может подарить череду эпизодов, способных пошатнуть привычки, устои, изменить ход вещей. Такие неожиданности лучше воспринимать с позитивом - как шанс уточнить ориентиры и улучшить свою жизнь. Все, что для этого потребуется - энергия и предприимчивость.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 16 июня 2020 для Стрельцов 

    Будет легко общаться с окружающими, особенно с теми, кто разделяет ваши интересы. Также это удачный день для общения с партнером, родителем, ребенком: есть шанс гармонично решить возникшие конфликты, добиться взаимопонимания.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 20 января)

    Гороскоп на 16 июня 2020 для Козерогов

    Энергии дня нестабильны, что заставит понервничать, ощутить усталость, спад мотивации. Возможно, на такой ноте захочется сменить род деятельности, но многое будет блокировать этот порыв, тормозить развитие. Астрологи советуют набраться терпения: обстоятельства требуют больше твердости и решимости.

  • 11

    Водолей (21 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 16 июня 2020 для Водолеев

    Астрологи рекомендуют направить свои силы на помощь близким или на другие благие цели. Хорошо заниматься благотворительностью, уходом за больными. Но и рутинные занятия принесут пользу, если получится медитативно включиться в них и относиться к ним, как к чему-то важному.

  • 12

    Рыбы (19 февраля - 20 марта)

    Гороскоп на 16 июня 2020 для Рыб

    В целом дела будут продвигаться в сторону прогресса, но, правда, слишком медленно. Многим захочется решительных сдвигов. Однако даже если дела тормозят, это не повод, чтобы заранее падать духом. Сегодня в этом плане особенно ценным будет терпение и опыт старших, более уравновешенных людей.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (15.06.- 21.06.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (15.06. - 21.06.2020)

Бизнес-гороскоп на неделю (15.06. - 21.06.2020): все знаки зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чтобы мозги работали: полезные продукты для улучшения памяти
02 МИД Германии раскритиковало возможное усиление санкций против Nord Stream 2
03 Почему после еды всегда хочется спать и как с этим бороться
04 Над Оттавой столкнулись два самолета: обошлось без жертв
05 В Украине новый этап смягчения карантина: что разрешат с сегодняшнего дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Порошенко был вызван в суд по делу о госизмене Януковича
Порошенко был вызван в суд по делу о госизмене Януковича
200 млн займа от МБРР для Украины: в Минюсте рассказали детали
200 млн займа от МБРР: в Минюсте рассказали детали
Не нарушал я карантин: Кличко опроверг заявления СМИ
Не нарушал я карантин: Кличко опроверг заявления СМИ
От каких напитков лучше отказаться в жаркую погоду: вы пьете это каждый день
От каких напитков лучше отказаться в жаркую погоду: вы пьете это каждый день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь