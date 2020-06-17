Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 18 июня 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 18 июня 2020 для Овнов Напряженный день. Что бы ни происходило, старайтесь сохранять спокойствие, не позволяйте эмоциям взять верх над здравым смыслом. Желательно избегать споров, особенно на работе. Дело может кончиться открытым конфликтом, если вы вовремя не пойдете на уступки. Стоит прислушаться к советам людей, которые хорошо вас знают. Могут неплохо сложиться поездки, но времени они займут больше, чем вы предполагали. Имейте это в виду, собираясь в дорогу. Лучше не связывать себя обещаниями, потому что выполнить их будет сложнее, чем вам сейчас кажется.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 18 июня 2020 для Тельцов Отличный день для деловых переговоров, обсуждения важных вопросов. Хорошо складываются отношения с коллегами, не исключено начало служебных романов. Вы произведете благоприятное впечатление на человека, который вам симпатичен. Можно заинтересовать даже того, кто прежде был совершенно равнодушен, но для этого придется постараться. Во второй половине дня возможны разногласия в семье, вам могут показаться обидными вполне невинные замечания самых близких людей. Старайтесь не реагировать на мелочи слишком остро и не забывайте о чувстве юмора: оно выручает.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 18 июня 2020 для Близнецов Сложный день. Вам может быть трудно правильно оценить сложившуюся ситуацию, найти выход из нее. Есть опасность стать жертвой чьих-то интриг, довериться человеку, который этого не заслуживает. Старые друзья и союзники постараются удержать вас от ошибок, прислушайтесь к их советам. Важен порядок во всем; неразбериха на работе и дома раздражает вас, портит настроение. Старайтесь не забывать о планах, которые строили раньше. Вероятно, их пока нельзя реализовать из-за неудачного стечения обстоятельств, но важно не упустить момент, когда это станет возможным.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 18 июня 2020 для Раков День сложится удачно, если вы не станете спешить ни с выводами, ни с поступками. Старайтесь не принимать решений под давлением обстоятельств или эмоций, дайте себе время разобраться в ситуации, все обдумать. Лучше не делиться своими идеями, пока не будет уверенности в том, что их действительно можно реализовать. Будет шанс восстановить какие-то старые связи, деловые и личные отношения, которые были разорваны по вашей инициативе. Давние обиды не напомнят о себе, не помешают общению. Исправив ошибки, допущенные раньше, вы почувствуете себя гораздо увереннее и спокойнее.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 18 июня 2020 для Львов Первая половина дня может быть трудной. Но не стоит расстраиваться, если что-то пойдет не так, а вы не сможете достичь поставленных целей. Влияние позитивных тенденций постепенно усиливается, и дела идут все лучше. Прежде чем приступать к решительным действиям, составьте план и старайтесь во всем его придерживаться, это позволит избежать многих недоразумений и ошибок. Вероятны романтические знакомства, свидания оставят самое благоприятное впечатление. Вы на многих способны произвести хорошее впечатление, но сами проникаетесь симпатией и доверием только к тем, кто этого заслуживает.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 18 июня 2020 для Дев День складывается напряженно. В первой его половине будет много поводов для беспокойства и тревоги, иногда реальных, но чаще - надуманных. Окружающим кажется, что причин для волнений вовсе нет, но острая интуиция подсказывает представителям знака, что не все так просто. Действительно, во второй половине дня могут возникнуть трудности, вероятны недоразумения, которые помешают вовремя довести начатое до конца. Но если вы будете внимательны, то наверняка увидите возможности, которых не заметили другие, и воспользуетесь ими.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 18 июня 2020 для Весов Благоприятный день, позволяющий достичь многих поставленных целей. Удается быстро решить профессиональные задачи, завести полезные знакомства, найти союзников, укрепить уже существующие деловые отношения. Приятным будет общение в неформальной обстановке. Можно обсуждать важные вопросы. Даже если возникнут разногласия, легко будет достичь компромисса. Привычные дела не кажутся утомительными и скучными, вы справляетесь с ними быстро, не упускаете ни одной мелочи и не делаете ошибок. Останется время для дружеской встречи или какого-то семейного мероприятия.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 18 июня 2020 для Скорпионов Удачный день. У вас многое получается хорошо, будет шанс быстро решить какие-то сложные задачи, реализовать старые замыслы. Вы способны самостоятельно добиться цели и не нуждаетесь в помощи, но если кто-то предложит ее, лучше не отказываться: так вы сэкономите время и силы, быстрее добьетесь нужного результата. Старайтесь интересоваться тем, что происходит вокруг; активное участие в общественной жизни пойдет на пользу, поможет познакомиться с интересными людьми. Неплохо складываются незапланированные поездки.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 18 июня 2020 для Стрельцов Непростой день. Могут возникнуть трудности в работе, придется поломать голову, чтобы найти выход из сложного положения. Справиться с ситуацией будет проще тем, кто готов признать свои ошибки и исправить их. Возможны споры с коллегами, разногласия с руководством, но открытого конфликта не возникнет, если вы сохраните самообладание, не поддадитесь на провокации. Стоит быть осторожнее с деньгами: возможны напрасные расходы, потери. Лучше отказаться от участия в любых авантюрах, не заключать сделок, если есть хотя бы малейшие сомнения в надежности партнеров.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 18 июня 2020 для Козерогов Несмотря на некоторые трудности, вы сохраняете оптимизм. Это добавляет вам привлекательности и обаяния, окружающие охотно идут вам навстречу, оказывают помощь, поддерживают в сложных ситуациях. В отношениях, которые прежде развивались исключительно в деловом ключе, все отчетливее звучат дружеские нотки. День подходит для заключения договоров и начала сотрудничества, а также для выхода на новую работу, где вы произведете наилучшее впечатление. Удачными будут эксперименты с имиджем. Можно делать крупные покупки: вы не пожалеете о потраченных деньгах.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 18 июня 2020 для Водолеев Утром возможны трудности, особенно у тех, кто запланировал на это время поездки или важные встречи. Не все пройдет так, как вы ожидали, придется быстро принимать решения, приспосабливаться к ситуации, стараться извлечь хоть какую-то пользу из сложных обстоятельств, неоднозначных событий. Постепенно усиливается влияние позитивных тенденций, появляется шанс добиться успеха в деле, которое для вас особенно важно. Появляются новые помощники и союзники, вы можете найти единомышленников даже там, где никак этого не ожидали.