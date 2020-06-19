Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 июня 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 20 июня 2020 для Овнов Влияние звезд подарит ясное понимание вещей и процессов, поможет принять взвешенные решения и сделать точные шаги. День удачен не только для дел, но и для всестороннего улучшения жизни. Работайте над собой - и в окружающем мире тоже прибавится гармонии и совершенства.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 20 июня 2020 для Тельцов Стоит пользоваться удачным моментом для общения и сотрудничества, в том числе тайного. Можно быстро выполнить договоренности, обговоренные утром. При необходимости кто-то из знакомых, родственников или случайных лиц поможет справиться с личными проблемами.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 20 июня 2020 для Близнецов Нестандартное чувство юмора поможет выпутаться из передряг и неприятностей. День пройдет в романтической атмосфере, но тем не менее сутки опасны. Обстоятельства возьмут в заложники, а хитрости могут обернуться против. Нужна внимательность в ведении дел и при общении с окружающими.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 20 июня 2020 для Раков Новые начинания принесут желанный эффект, а развитие событий будет близко к идеальному. Можно начать с малого, важно лишь успеть до вечера сделать несколько шагов по направлению к цели. На конец дня лучше ничего не планировать: энергетический фон будет нестабильным и заряженным негативом.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 20 июня 2020 для Львов Многие могут положиться на помощь окружающих или на подсказку судьбы. Близкие люди и даже недоброжелатели проявят великодушие, помогут в сложном вопросе, поддержат материально. Удачный момент для перемен в жизни. Но не стоит затягивать с этим: в конце дня удача может отвернуться.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 20 июня 2020 для Дев День несет спокойную энергетику. Звезды предоставляют возможность каждому самостоятельно поставить себе задачу и выбрать способы, которыми ее лучше выполнять. Никто не диктует, не давит - ни планеты, ни люди, ни обстоятельства. Правда, не стоит рассчитывать на подсказки или добровольную помощь.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 20 июня 2020 для Весов Сдедующий день - время искушений. Иллюзия удачи даст повод для легкомыслия, может пригласить к риску и приключениям. Звезды не советуют увлекаться, так как энтузиазм может закончиться поражением: любые авантюры негативно отразятся на дальнейшей жизни.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 20 июня 2020 для Скорпионов Неудачный день для сделок, перемен в карьере, зато открываются возможности для освоения новых знаний, изучения чего-то нового, удачных личных покупок. Много шансов на то, чтобы найти "свою" вещь, и мало - что после она разонравится.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 20 июня 2020 для Стрельцов Ожидается день рутинных забот. Для начала желательно внутренне настроиться на работу: как только получится поймать нужную эмоциональную волну, дела пойдут в гору. Войдя в азарт, вполне реально решить еще и несколько сопутствующих проблем.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 20 июня 2020 для Козерогов Возможны мелкие нестыковки, досадные промедления и ошибки. К тому же кто-то из числа близких может прочитать нотацию, высмеять заслуги. Испытать чувство раздражения в такой ситуации вполне нормально, но вместо этого лучше заняться рудиментом прошлого - например, отработкой долгов.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 20 июня 2020 для Водолеев Астрологи советуют доводить дела до конца независимо от их сложности и количества. При правильном настрое и ответственности получится заметно продвинуться вперед. Мотивом дня может стать желание перекрыть долги, сломить неуверенность, разобрать бардак, порадовать любимого человека.