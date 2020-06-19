Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 июня 2020 года

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 20 июня 2020 для Овнов
Влияние звезд подарит ясное понимание вещей и процессов, поможет принять взвешенные решения и сделать точные шаги. День удачен не только для дел, но и для всестороннего улучшения жизни. Работайте над собой - и в окружающем мире тоже прибавится гармонии и совершенства.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 20 июня 2020 для Тельцов
Стоит пользоваться удачным моментом для общения и сотрудничества, в том числе тайного. Можно быстро выполнить договоренности, обговоренные утром. При необходимости кто-то из знакомых, родственников или случайных лиц поможет справиться с личными проблемами.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 20 июня 2020 для Близнецов
Нестандартное чувство юмора поможет выпутаться из передряг и неприятностей. День пройдет в романтической атмосфере, но тем не менее сутки опасны. Обстоятельства возьмут в заложники, а хитрости могут обернуться против. Нужна внимательность в ведении дел и при общении с окружающими.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 20 июня 2020 для Раков
Новые начинания принесут желанный эффект, а развитие событий будет близко к идеальному. Можно начать с малого, важно лишь успеть до вечера сделать несколько шагов по направлению к цели. На конец дня лучше ничего не планировать: энергетический фон будет нестабильным и заряженным негативом.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 20 июня 2020 для Львов
Многие могут положиться на помощь окружающих или на подсказку судьбы. Близкие люди и даже недоброжелатели проявят великодушие, помогут в сложном вопросе, поддержат материально. Удачный момент для перемен в жизни. Но не стоит затягивать с этим: в конце дня удача может отвернуться.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 20 июня 2020 для Дев
День несет спокойную энергетику. Звезды предоставляют возможность каждому самостоятельно поставить себе задачу и выбрать способы, которыми ее лучше выполнять. Никто не диктует, не давит - ни планеты, ни люди, ни обстоятельства. Правда, не стоит рассчитывать на подсказки или добровольную помощь.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 20 июня 2020 для Весов
Сдедующий день - время искушений. Иллюзия удачи даст повод для легкомыслия, может пригласить к риску и приключениям. Звезды не советуют увлекаться, так как энтузиазм может закончиться поражением: любые авантюры негативно отразятся на дальнейшей жизни.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 20 июня 2020 для Скорпионов
Неудачный день для сделок, перемен в карьере, зато открываются возможности для освоения новых знаний, изучения чего-то нового, удачных личных покупок. Много шансов на то, чтобы найти "свою" вещь, и мало - что после она разонравится.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 20 июня 2020 для Стрельцов
Ожидается день рутинных забот. Для начала желательно внутренне настроиться на работу: как только получится поймать нужную эмоциональную волну, дела пойдут в гору. Войдя в азарт, вполне реально решить еще и несколько сопутствующих проблем.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 20 июня 2020 для Козерогов
Возможны мелкие нестыковки, досадные промедления и ошибки. К тому же кто-то из числа близких может прочитать нотацию, высмеять заслуги. Испытать чувство раздражения в такой ситуации вполне нормально, но вместо этого лучше заняться рудиментом прошлого - например, отработкой долгов.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 20 июня 2020 для Водолеев
Астрологи советуют доводить дела до конца независимо от их сложности и количества. При правильном настрое и ответственности получится заметно продвинуться вперед. Мотивом дня может стать желание перекрыть долги, сломить неуверенность, разобрать бардак, порадовать любимого человека.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 20 июня 2020 для Рыб
Многие могут обнаружить, что их прежние ориентиры незаметно изменились, а значит, станет ясно, как исправить положение дел без лишних эмоций. Рабочие дела пройдут удачно. Но лучше будет, если получится выделить время на планирование будущего и духовные практики.