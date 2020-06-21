Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 июня 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 21 июня 2020 для Овнов Сегодня многие будут настроены игриво, что поможет оживить романтические отношения и внести разнообразие в повседневную рутину. Но стоит помнить, что это лишь игра, которая в одночасье может стать опасной. Один неверный шаг может стоить слишком дорого.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 21 июня 2020 для Тельцов Пришло время подвести промежуточные итоги в делах и личных планах. Все свои достижения лучше записать, проанализировать и похвалить себя за хорошую работу. Также сегодня полезно наметить дальнейшие перспективы в плане карьеры, денег и роста процветания.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 21 июня 2020 для Близнецов Астрологи советуют не сидеть сегодня без дела. Звезды охотно поддержат уверенность в себе, настроение и начинания. Легко пройдут практически все дела, в том числе и самые сложные, которые не дают покоя. При работе с ними можно опираться на опыт, подсказки интуиции и вещие сны.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 21 июня 2020 для Раков Наступающий день с его сильной энергетикой - настоящий подарок для любителей мистики и эзотерики. Гадания, медитации, молитвы, духовные практики, ритуалы — любой инструмент будет в помощь тому, кто готов услышать подсказки свыше и активно творить свою судьбу.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 21 июня 2020 для Львов С самого утра и до конца дня будет сопровождать поток вдохновения и удачи. Их источником может оказаться чувство любви, ребенок, совместный проект. Возможно, Вселенная еще раз подарит шанс осуществить когда-то несбывшуюся мечту. Звезды советуют использовать счастливое стечение событий.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 21 июня 2020 для Дев Наступивший день создает очень контрастный, насыщенный эмоциональный фон, а влияние планет закрепляет любые резкие перемены, делает их необратимыми. Об этом стоит помнить и постараться провести день более размеренно, без радикальных решений и импульсивных поступков.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 21 июня 2020 для Весов Многих ждет хлопотный день, полный ярких и довольно противоречивых событий. Вероятна цепь забот, смешанных сюжетов, мимолетных симпатий, нервирующих ситуаций. Возрастет риск случайных сор с близкими. Удержать баланс поможет подсказка интуиции — внутренний голос подскажет верное решение.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 21 июня 2020 для Скорпионов В общении с близкими сегодня важно не допускать конфликтов. В работе фокус внимания стоит направить на такие качества, как профессионализм и исполнительность, тогда откроются новые карьерные возможности и предпосылки для достижения успеха.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 21 июня 2020 для Стрельцов Сегодня звезды советуют мыслить творчески и вести себя гибко. События этого дня подарят мысли для сравнения и расширения кругозора. В любом деле найдется положительная сторона и альтернативный выход. Но и о мелких подводных камнях забывать не стоит: опасно слепо доверять непроверенным источникам.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 21 июня 2020 для Козерогов Работу, как и домашние дела, сегодня нужно воспринимать как "свой огород": работайте старательно, трудолюбиво, на благо всем и тогда в скором времени получите богатый урожай. Особое внимание стоит уделить снам - сегодняшние сновидения имеют пророческий характер.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 21 июня 2020 для Водолеев Сегодня астрологи рекомендуют найти время для домашних и семейных дел. День подходит для бытовых хлопот, поддержки членов семьи, работы на дому, помощи близким, улаживанию внутрисемейных проблем. Хорошую службу сослужит опыт и семейные традиции.