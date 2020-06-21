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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 июня 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 июня 2020 года
Обновлено 07:21 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com
Сегодня, 21 июня, самое благоприятное время для осуществления запланированных дел. Тем, у кого есть семья, астрологи рекомендуют уделить ей больше времени.
  • 1

    Овен (21 марта - 20 апреля)

    Гороскоп на 21 июня 2020 для Овнов 

    Сегодня многие будут настроены игриво, что поможет оживить романтические отношения и внести разнообразие в повседневную рутину. Но стоит помнить, что это лишь игра, которая в одночасье может стать опасной. Один неверный шаг может стоить слишком дорого.

  • 2

    Телец (21 апреля - 21 мая)

    Гороскоп на 21 июня 2020 для Тельцов 

    Пришло время подвести промежуточные итоги в делах и личных планах. Все свои достижения лучше записать, проанализировать и похвалить себя за хорошую работу. Также сегодня полезно наметить дальнейшие перспективы в плане карьеры, денег и роста процветания.

  • 3

    Близнецы (22 мая - 21 июня)

    Гороскоп на 21 июня 2020 для Близнецов 

    Астрологи советуют не сидеть сегодня без дела. Звезды охотно поддержат уверенность в себе, настроение и начинания. Легко пройдут практически все дела, в том числе и самые сложные, которые не дают покоя. При работе с ними можно опираться на опыт, подсказки интуиции и вещие сны.

  • 4

    Рак (22 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 21 июня 2020 для Раков

    Наступающий день с его сильной энергетикой - настоящий подарок для любителей мистики и эзотерики. Гадания, медитации, молитвы, духовные практики, ритуалы — любой инструмент будет в помощь тому, кто готов услышать подсказки свыше и активно творить свою судьбу.

  • 5

    Лев (23 июля - 23 августа)

    Гороскоп на 21 июня 2020 для Львов   

    С самого утра и до конца дня будет сопровождать поток вдохновения и удачи. Их источником может оказаться чувство любви, ребенок, совместный проект. Возможно, Вселенная еще раз подарит шанс осуществить когда-то несбывшуюся мечту. Звезды советуют использовать счастливое стечение событий.

  • 6

    Дева (24 августа - 23 сентября)

    Гороскоп на 21 июня 2020 для Дев  

    Наступивший день создает очень контрастный, насыщенный эмоциональный фон, а влияние планет закрепляет любые резкие перемены, делает их необратимыми. Об этом стоит помнить и постараться провести день более размеренно, без радикальных решений и импульсивных поступков.

  • 7

    Весы (24 сентября - 23 октября)

    Гороскоп на 21 июня 2020 для Весов 

    Многих ждет хлопотный день, полный ярких и довольно противоречивых событий. Вероятна цепь забот, смешанных сюжетов, мимолетных симпатий, нервирующих ситуаций. Возрастет риск случайных сор с близкими. Удержать баланс поможет подсказка интуиции — внутренний голос подскажет верное решение.

  • 8

    Скорпион (24 октября - 22 ноября)

    Гороскоп на 21 июня 2020 для Скорпионов 

    В общении с близкими сегодня важно не допускать конфликтов. В работе фокус внимания стоит направить на такие качества, как профессионализм и исполнительность, тогда откроются новые карьерные возможности и предпосылки для достижения успеха.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 21 июня 2020 для Стрельцов 

    Сегодня звезды советуют мыслить творчески и вести себя гибко. События этого дня подарят мысли для сравнения и расширения кругозора. В любом деле найдется положительная сторона и альтернативный выход. Но и о мелких подводных камнях забывать не стоит: опасно слепо доверять непроверенным источникам.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 20 января)

    Гороскоп на 21 июня 2020 для Козерогов

    Работу, как и домашние дела, сегодня нужно воспринимать как "свой огород": работайте старательно, трудолюбиво, на благо всем и тогда в скором времени получите богатый урожай. Особое внимание стоит уделить снам - сегодняшние сновидения имеют пророческий характер.

  • 11

    Водолей (21 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 21 июня 2020 для Водолеев

    Сегодня астрологи рекомендуют найти время для домашних и семейных дел. День подходит для бытовых хлопот, поддержки членов семьи, работы на дому, помощи близким, улаживанию внутрисемейных проблем. Хорошую службу сослужит опыт и семейные традиции.

  • 12

    Рыбы (19 февраля - 20 марта)

    Гороскоп на 21 июня 2020 для Рыб

    Сегодня ожидается много срочных дел, и только в конце дня раскроются истинные причины такого цейтнота. Немного самоорганизации плюс несколько простых решений, которые могут подсказать более опытные знакомые - все это поможет сэкономить силы и быстрее справиться с поставленными задачами.

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Автор:

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