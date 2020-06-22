Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 июня 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 22 июня 2020 для Овнов Данный период не слишком благоприятен для заключения сделок, подписания контрактов и договоров. Сейчас лучше заняться делами, до которых давно руки не доходили. В финансовых вопросах могут возникнуть затруднения. Будьте внимательными к состоянию своего здоровья.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 22 июня 2020 для Тельцов Не исключены конфликты с родственниками, которые омрачат ваше настроение. Вы сможете во многих вопросах поставить точку над «i», но при условии, что не будете опускаться до грубости и крика. В отношениях с любимым человеком постарайтесь обойтись без замечаний и упреков.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 22 июня 2020 для Близнецов Постарайтесь доставлять себе как можно больше приятных эмоций. Если вы любите ходить по магазинам, купите то, что захочется. Любители пообщаться, не ограничивайте себя! А если хотите просто расслабиться и отдохнуть, не заставляйте себя делать что-то через силу.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 22 июня 2020 для Раков Важные дела на некоторое время лучше отложить. Сейчас вы можете оказаться во многих вопросах некомпетентными или попросту заблуждаться в своих убеждениях. Главное - не тратить время на отрицательные эмоции. Поддержка и разумные советы друзей и близких помогут почувствовать себя более уверенно.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 22 июня 2020 для Львов Не принимайте судьбоносных решений. В любовных отношениях может наблюдаться некоторый спад. Сейчас неблагоприятный период для того, чтобы в свою команду взять лицо, к которому вы испытываете любовный интерес. Вы не сможете быть объективными по отношению к этому человеку.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 22 июня 2020 для Дев День располагает к началу дел, ведению переговоров и нахождению компромиссов, а также может способствовать возникновению новых отношений. Не следует давать пустых обещаний и предъявлять повышенные требования к окружающим. Будьте аккуратными в финансовых вопросах и не спешите с принятием решений.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 22 июня 2020 для Весов Обстоятельства позволят спокойно собраться с мыслями и не спеша решить накопившиеся вопросы. В этот день могут возникнуть конфликты, споры и разногласия. Остерегайтесь коварства и обмана. А со своей стороны не допускайте никакого насилия.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 22 июня 2020 для Скорпионов Вам следует заняться наведением порядка в своих делах и подумать, как расширить сферу деятельности. Стоит восстановить прежние связи, которые в скором будущем пригодятся. Ваши отношения с любимым человеком могут выйти на более высокий уровень.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 22 июня 2020 для Стрельцов День обещает пройти в стремительном темпе. Не бойтесь трудностей, вы их сможете преодолеть. Сейчас вы способны даже ленивых и нерасторопных вдохновить на подвиги. Не позволяйте посторонним вмешиваться в вашу жизнь, не поступайте назло кому бы то ни было. Будьте внимательнее к своему здоровью.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 22 июня 2020 для Козерогов Все ваши стремления сейчас направлены на достижение успеха. Главным залогом отличного результата будет ваша дисциплинированность и ответственность. Это относится и к любовной сфере, поэтому в отношениях с близким человеком проявите больше заботы и внимания.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 22 июня 2020 для Водолеев Сейчас не стоит идти на неоправданный риск. Не бросайтесь на реализацию чужих планов и идей. Возможно, вам придется понервничать, а из-за этого решение важных вопросов будет отнимать у вас больше времени, чем обычно. Не делайте того, к чему не лежит душа.