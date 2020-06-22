Скачать
Понедельник, 22.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 21 июня: взрыв на Позняках, коронавирус и отмена госаттестации
Итоги дня 21 июня: взрыв на Позняках, коронавирус и отмена госаттестации
Пандемия: более 9 млн человек в мире заболели COVID-19
Пандемия: более 9 млн человек в мире заболели COVID-19
"Ливерпуль" не смог одолеть "Эвертон"
"Ливерпуль" не смог одолеть "Эвертон"
У каждого человека есть своя внутренняя сила: тест, который поможет узнать какая у Вас
У каждого человека есть своя внутренняя сила: тест, который поможет узнать какая у Вас

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 июня 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 июня 2020 года
Обновлено 07:56 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Гороскоп на сегодня, 22 июня 2020 года, советует Близнецам заняться творчеством, а Рыбам не бояться брать инициативу в свои руки.
  • 1

    Овен (21 марта - 20 апреля)

    Гороскоп на 22 июня 2020 для Овнов 

    Данный период не слишком благоприятен для заключения сделок, подписания контрактов и договоров. Сейчас лучше заняться делами, до которых давно руки не доходили. В финансовых вопросах могут возникнуть затруднения. Будьте внимательными к состоянию своего здоровья.

  • 2

    Телец (21 апреля - 21 мая)

    Гороскоп на 22 июня 2020 для Тельцов 

    Не исключены конфликты с родственниками, которые омрачат ваше настроение. Вы сможете во многих вопросах поставить точку над «i», но при условии, что не будете опускаться до грубости и крика. В отношениях с любимым человеком постарайтесь обойтись без замечаний и упреков.

  • 3

    Близнецы (22 мая - 21 июня)

    Гороскоп на 22 июня 2020 для Близнецов 

    Постарайтесь доставлять себе как можно больше приятных эмоций. Если вы любите ходить по магазинам, купите то, что захочется. Любители пообщаться, не ограничивайте себя! А если хотите просто расслабиться и отдохнуть, не заставляйте себя делать что-то через силу.

  • 4

    Рак (22 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 22 июня 2020 для Раков

    Важные дела на некоторое время лучше отложить. Сейчас вы можете оказаться во многих вопросах некомпетентными или попросту заблуждаться в своих убеждениях. Главное - не тратить время на отрицательные эмоции. Поддержка и разумные советы друзей и близких помогут почувствовать себя более уверенно.

  • 5

    Лев (23 июля - 23 августа)

    Гороскоп на 22 июня 2020 для Львов   

    Не принимайте судьбоносных решений. В любовных отношениях может наблюдаться некоторый спад. Сейчас неблагоприятный период для того, чтобы в свою команду взять лицо, к которому вы испытываете любовный интерес. Вы не сможете быть объективными по отношению к этому человеку.

  • 6

    Дева (24 августа - 23 сентября)

    Гороскоп на 22 июня 2020 для Дев

    День располагает к началу дел, ведению переговоров и нахождению компромиссов, а также может способствовать возникновению новых отношений. Не следует давать пустых обещаний и предъявлять повышенные требования к окружающим. Будьте аккуратными в финансовых вопросах и не спешите с принятием решений.

  • 7

    Весы (24 сентября - 23 октября)

    Гороскоп на 22 июня 2020 для Весов 

    Обстоятельства позволят спокойно собраться с мыслями и не спеша решить накопившиеся вопросы. В этот день могут возникнуть конфликты, споры и разногласия. Остерегайтесь коварства и обмана. А со своей стороны не допускайте никакого насилия.

  • 8

    Скорпион (24 октября - 22 ноября)

    Гороскоп на 22 июня 2020 для Скорпионов 

    Вам следует заняться наведением порядка в своих делах и подумать, как расширить сферу деятельности. Стоит восстановить прежние связи, которые в скором будущем пригодятся. Ваши отношения с любимым человеком могут выйти на более высокий уровень.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 22 июня 2020 для Стрельцов 

    День обещает пройти в стремительном темпе. Не бойтесь трудностей, вы их сможете преодолеть. Сейчас вы способны даже ленивых и нерасторопных вдохновить на подвиги. Не позволяйте посторонним вмешиваться в вашу жизнь, не поступайте назло кому бы то ни было. Будьте внимательнее к своему здоровью.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 20 января)

    Гороскоп на 22 июня 2020 для Козерогов

    Все ваши стремления сейчас направлены на достижение успеха. Главным залогом отличного результата будет ваша дисциплинированность и ответственность. Это относится и к любовной сфере, поэтому в отношениях с близким человеком проявите больше заботы и внимания.

  • 11

    Водолей (21 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 22 июня 2020 для Водолеев

    Сейчас не стоит идти на неоправданный риск. Не бросайтесь на реализацию чужих планов и идей. Возможно, вам придется понервничать, а из-за этого решение важных вопросов будет отнимать у вас больше времени, чем обычно. Не делайте того, к чему не лежит душа.

  • 12

    Рыбы (19 февраля - 20 марта)

    Гороскоп на 22 июня 2020 для Рыб

    Вы легко справитесь со всеми задуманными делами. Споров и слишком эмоционального общения избегайте. Полезна физическая активность. Возможны новые романтические увлечения. Не исключено, что вам удастся возобновить старые связи, которые в будущем окажутся очень полезными.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (22.06.- 28.06.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (22.06. - 28.06.2020)

Бизнес-гороскоп на неделю (22.06. - 28.06.2020): все знаки зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "И мы пойдем в церковь": Леся Никитюк может породниться с Михаилом Поплавским
02 Метеорологи "наглядно" показали изменение климата
03 "Объявление войны": в Ливии отреагировали на заявление президента Египта
04 США уже готовы отправить ракеты Javelin в Украину
05 Напал со спины: в Кировоградской области злоумышленник ударил полицейского ножом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Правящая партия Сербии победила на парламентских выборах
Правящая партия Сербии победила на парламентских выборах
За сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ООС
За сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ООС
Трамп раскритиковал &quot;Северный поток-2&quot;
Трамп раскритиковал "Северный поток-2"
Рецепт дня: вкусный овощной салат с сыром и сухариками
Рецепт дня: вкусный овощной салат с сыром и сухариками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь