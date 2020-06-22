Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 июня 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 23 июня 2020 для Овнов Астрологи советуют удвоить внимательность в финансовых и рабочих вопросах. День несет нестабильность, искушает нечестными методами и легкими деньгами. Удачи случайны, а решения непрочны: не самый подходящий день для авантюр.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 23 июня 2020 для Тельцов День обещает пройти спокойно. Обязательные дела и домашние хлопоты не отнимут много сил, а выполненные обязательства подарят хорошее настроение и ожидание приятных перемен. Звезды советуют больше внимания уделить близким: семейный ужин поспособствует укреплению родственных связей.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 23 июня 2020 для Близнецов У тех, кто уже нашел свою вторую половинку, день может стать хорошим моментом для развития отношений и нового серьезного шага. Одиноким людям стоит обратить пристальное внимание на своих знакомых: вероятно, кто-то из них хочет стать больше чем просто другом.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 23 июня 2020 для Раков Звезды советуют отложить конкретные дела и заняться общими вопросами. Например, укреплением авторитета, обучением, подготовкой нового проекта. Не стоит отправляться за покупками: высок риск оказаться перед закрытой дверью или столкнуться с мошенничеством.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 23 июня 2020 для Львов День для многих может оказаться очень счастливыми: если приложить усилия, то мечта о карьерном росте и финансовом успехе может легко стать реальностью. Настроить себя на волну успеха и процветания можно при помощи позитивных установок.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 23 июня 2020 для Дев Удача улыбнется многим, правда, атмосферу сложно назвать жизнерадостной, но в ней получится обрести веское преимущество. Опорой и одновременно залогом успеха станет опыт прошлого. Отличный день для общения с начальством, появления в суде, возобновления связей или обучения.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 23 июня 2020 для Весов Этот день - отличное время, чтобы подумать о своем финансовом успехе. Звезды подсказывают: представится шанс улучшить свое положение в коллективе, повысить заработок или продвинуться по службе. Главное - внимательно следить за ходом работы и не отказывать никому в помощи.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 23 июня 2020 для Скорпионов Астрологи советуют ориентироваться не на чужое мнение, а на голос своей интуиции. Даже ваши капризы в этот день имеют веское основание. Не стоит игнорировать подсказки внутреннего голоса: в эти сутки повышенная чувствительность подскажет верный путь, ведущий к благополучию.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 23 июня 2020 для Стрельцов По словам астрологов, завтра будет полезно заняться своим здоровьем и внутренним миром. Процедуры по уходу за кожей, ванны с ароматическими маслами, медитативные практики помогут не только расслабиться и прийти к душевной гармонии, но и стать намного счастливее.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 23 июня 2020 для Козерогов Сильной стороной суток будет дипломатичность, которую не помешает дополнить творческим образом мысли и чувством юмора. Такая линия поведения позволит сохранить баланс в деловых и любовных отношениях, а также обзавестись новыми единомышленниками.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 23 июня 2020 для Водолеев Астрологи предупреждают об опасности неосторожным словом или необдуманным действием вызвать осуждение друзей и родных, изменить их взгляды, испортить свою репутацию. Выправить ситуацию поможет осторожность и тактичность в отношениях.