Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 июня 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 23 июня 2020 для Овнов Вам сейчас лучше не попадаться на глаза начальству, так как вы можете вызвать раздражение, даже не имея на это особых причин. Ваше самолюбие будет уязвлено несправедливым отношением. Но скоро все вернется на свои места, и вы опять окажитесь в фаворе.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 23 июня 2020 для Тельцов Данный период может оказаться вполне успешным, но только в том случае, если вы, прежде чем что-либо сказать, подумаете о последствиях. Сейчас вы можете проявить нетактичность к собеседнику либо просто незаслуженно обидеть человека. Помните это, и относитесь к себе более критично.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 23 июня 2020 для Близнецов Сегодня вряд ли у вас будет огромное желание работать. Вы будете думать о чем угодно, только не о том, как достичь высоких производственных показателей. Старайтесь обходить острые углы, не спорьте с окружающими и никому ничего не обещайте.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 23 июня 2020 для Раков В этот день вы способны добиться хороших результатов, но решать поставленные задачи лучше в одиночку. Ваши несомненные успехи и лавры победителя могут не давать спокойно спать тайным завистникам, и они выйдут на тропу войны.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 23 июня 2020 для Львов На данном этапе не стоит лишний раз проявлять инициативу и брать на себя ответственность. Вас не только не оценят по заслугам, но могут даже обвинить во всех ошибках и просчетах, которые допустили коллеги. Но если у вас попросят поддержки, то не отказывайтесь протянуть руку помощи.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 23 июня 2020 для Дев Трудности, которые могут возникнуть на личном фронте, отразятся на вашей работе. Не флиртуйте и не заводите романы на службе, так как это будет иметь не тот результат, которого вы ожидаете. Не бойтесь лишний раз спросить совета у близкого человека.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 23 июня 2020 для Весов Составляя планы на этот день, отдайте предпочтение делам, позволяющим получить быстрый результат. Нужно активизировать связи с партнерами, вести переговоры и уделять максимум внимания финансовой стороне вопросов. Успех обещают деловые поездки.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 23 июня 2020 для Скорпионов Наиболее трудные дела пока отложите, чтобы не наделать ошибок. Не давайте сейчас никаких клятв и обещаний, потому что вам не удастся выполнить практически ничего. Осторожность следует проявить с малознакомыми людьми, дабы не стать жертвой коварного умысла.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 23 июня 2020 для Стрельцов Этот день предполагает контакты, деловое общение, поездки и перемещения. Нужно все обдумывать и проверять информацию. Следует освобождаться от негативных эмоций. Займитесь расширением кругозора, посещая, например, театры, выставки или концерты. Можно строить планы на будущее.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 23 июня 2020 для Козерогов Сейчас вокруг будут разворачиваться интересные события. Но вам пока лучше оставаться пассивным наблюдателем и не предпринимать активных действий. В противном случае вы можете совершить опрометчивые поступки, которые хоть и не принесут осложнений, но доставят хлопоты.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 23 июня 2020 для Водолеев В это время нужно проявить активность, особенно в вопросах, касающихся общения, контактов и связей. Если возникнут разногласия с любимым человеком, то постарайтесь не усугублять положение выяснением отношений.