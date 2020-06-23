Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 июня 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 24 июня 2020 для Овнов День вряд ли принесет серьезные трудности и проблемы, но мелкие недоразумения не исключены, как и неприятные сюрпризы, которые порой портят настроение. Вам не всегда удается правильно понять близких, иногда даже их невинные шутливые замечания обижают вас. Нежелательно обращаться за советами, обсуждать с кем-то свои личные дела. Прежде, чем купить что-то, подумайте, действительно ли вам это нужно. Завтра вы можете потратить значительную сумму на то, без чего легко обойтись. Нежелательно приобретать инструменты для работы, сложную технику.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 24 июня 2020 для Тельцов Придется поволноваться в начале дня, потому что в это время многое может идти не так, как вы ожидали. Не исключены разногласия и споры. Люди, которые прежде почти во всем вас поддерживали, сейчас настроены критически и могут делать очень неприятные замечания. Старайтесь не давать воли эмоциям. Часто только ваше самообладание и помогает избежать конфликта. Вторая половина дня проходит гораздо интереснее, радует удачными совпадениями и приятными сюрпризами. Это отличное время для общения и новых знакомств. Вероятны романтические сюрпризы.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 24 июня 2020 для Близнецов Любые важные вопросы лучше обсуждать в начале дня. Договориться о чем бы то ни было в это время проще, а вот поссориться с кем-то почти невозможно. Не исключены приятные знакомства, а также встречи с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Чем дальше, тем сложнее оказывается найти общий язык с окружающими, тем больше вас критикуют, тем чаще вмешиваются в ваши дела. Вечером возможны мелкие бытовые трудности. Придется отложить запланированные встречи и развлечения, чтобы решить возникшие проблемы. Вероятны финансовые потери.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 24 июня 2020 для Раков Начало дня проходит приятно. Будет возможность отдохнуть и восстановить силы или заняться каким-то легким, но интересным делом. Вероятны неожиданные визиты старых знакомых, которым вы очень рады. Некоторых Раков ждут подарки и денежные поступления; то и другое поднимает настроение. Со временем эмоциональный фон становится более напряженным, и вечер может быть очень трудным. Вы склонны нервничать из-за пустяков, иногда сердитесь на тех, кто ни в чем не виноват. Нежелательно думать о старых проблемах. Лучше строить планы на будущее - это помогает настроиться на позитивный лад.

5 Лев (24 июля - 24 августа) Гороскоп на 24 июня 2020 для Львов В начале дня возможны мелкие неприятности, но вы вряд ли станете расстраиваться из-за них и правильно сделаете. Не стоит в это время отправляться за покупками: есть риск потратить деньги зря. Нежелательно давать в долг, особенно если есть хотя бы малейшие сомнения в том, что его вернут в срок. Вторая половина дня будет благоприятной и интересной. Она щедра на сюрпризы и неожиданные подарки, а также на удачные совпадения. Возможны встречи со старыми друзьями. Не исключены предложения, от которых не захочется отказываться.

6 Дева (24 августа - 24 сентября) Гороскоп на 24 июня 2020 для Дев Старайтесь избегать споров в начале дня. Это не лучшее время для того, чтобы обсуждать важные вопросы, принимать решения, которые могут иметь серьезные последствия. Будет возможность расслабиться, хорошо отдохнуть. Воспользуйтесь ею, и вы заметите, что ваше настроение улучшилось. Вторая половина дня приносит новые идеи и планы. У вас будет достаточно энергии для того, чтобы немедленно воплотить все задуманное в жизнь. Будет шанс помириться с теми, с кем вы долго были в ссоре, восстановить какие-то старые связи. День подходит для поездок, смены обстановки.

7 Весы (24 сентября - 24 октября) Гороскоп на 24 июня 2020 для Весов Отличный плодотворный день. Что бы вы ни задумали, знайте: если не отступать и не сдаваться, можно добиться своего. Часто помогают малознакомые, почти случайные люди, и их даже просить об этом не приходится. Вероятны денежные поступления, в том числе неожиданные, и дорогие подарки. День хорошо подходит для оздоровительных и косметических процедур: они эффективны, дают быстрый и заметный результат. Нетрудно будет отказаться от вредных привычек. Можно делать покупки, вкус вас не подведет и приобретенные вещи будут долго радовать.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 24 июня 2020 для Скорпионов Отличный день для общения. Договориться о совместных действиях вы сегодня можете даже с теми, к кому раньше и подступиться-то боялись. Вероятны хорошие новости. Они могут касаться как вас лично, так и кого-то из ваших близких. Благоприятный день для начала новых дел, какими бы сложными они ни казались. Вам удается во всем разобраться, понять, как можно быстро получить нужный результат. Могут появиться новые идеи, касающиеся бизнеса. Немедленно реализовать их вряд ли удастся, а вот чуть позже это станет возможным.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 24 июня 2020 для Стрельцов День приносит много приятных встреч и интересных разговоров. Новые знакомые сразу произведут на вас благоприятное впечатление, вы им тоже понравитесь, так что вероятно начало дружеских или романтических отношений. Легко будет найти общий язык с теми, кто младше вас. Возможны неожиданные денежные поступления. Они будут довольно скромными, но вы все равно обрадуетесь: удастся сделать какие-то незапланированные приятные покупки. Не исключены поездки. Они могут занять много времени и оказаться довольно утомительными, но вы все же не пожалеете, что отправились в дорогу.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 24 июня 2020 для Козерогов Вы с удовольствием витаете в облаках и строите иллюзии, а вот реально оценить сложившуюся ситуацию порой просто не хотите. Старайтесь быть внимательнее к мелочам. Если вы увидите то, чего раньше не замечали, то поймете, как действовать дальше. Возможны неприятные новости, тревожные известия. Поторопитесь проверить полученную информацию: есть опасность, что вас специально вводят в заблуждение. Возможны недоразумения, связанные с деньгами. Лучше не торопиться с покупками, постараться сократить расходы.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 24 июня 2020 для Водолеев Напряженный, беспокойный день. Вы не в ладу с собой и окружающими, часто нервничаете из-за пустяков, обижаетесь даже на невинные замечания. Возможны неудачные покупки и сделки, финансовые потери. Решение любых вопросов, связанных с деньгами, лучше отложить. Держитесь подальше от тех, кто критикует вас, позволяет себе обидные замечания. Общение с дружелюбными, оптимистично настроенными людьми, напротив, поднимает настроение и вдохновляет, помогает по-новому взглянуть на многие привычные вещи, дарит новые идеи.