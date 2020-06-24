Гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 июня 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 25 июня 2020 для Овнов Удачный день, хорошо подходящий для дел, требующих творческого подхода, нестандартного взгляда на вещи. Вы охотно беретесь за все новое, не боитесь пойти на риск, если это необходимо, добиваетесь успеха там, где другие потерпели неудачу. Будет возможность найти новых союзников и даже покровителей; при этом старайтесь не связывать себя обязательствами, не давать обещаний, которые будет трудно выполнить. Вряд ли произойдут какие-то заметные перемены в личных отношениях. Инициативу в этой сфере нужно проявлять с большой осторожностью: она не всегда уместна.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 25 июня 2020 для Тельцов

3 День начинается непросто, но ситуация изменится к лучшему, если вы будете рассудительны и хладнокровны, не дадите воли раздражению и гневу, не совершите необдуманных поступков. Хорошо складываются поездки, приятным будет начало долгих путешествий. Не исключены случайные встречи с людьми, по которым вы в последнее время скучали; будет возможность восстановить отношения. Прежде чем начинать что-то новое, убедитесь, что все старые дела благополучно завершены. Если к ним придется возвращаться позже, неизбежно возникнут хаос и суета, которые вас так раздражают. Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 25 июня 2020 для Близнецов Утром старайтесь избегать споров, особенно с людьми, от которых зависят ваше финансовое благополучие и возможное развитие карьеры. Важно вести себя спокойно, даже если вас что-то тревожит, не показывать своих переживаний. Чем меньше о вас знают окружающие, тем лучше; не стоит делиться секретами. Во второй половине дня может появиться ощущение усталости, эмоциональной опустошенности. В это время лучше ограничить контакты, поскольку негативно настроенные особы могут воспользоваться вашим состоянием для достижения собственных целей.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 25 июня 2020 для Раков Сложный день, особенно для тех, кто не привык действовать в одиночку и предпочитает, чтобы союзники всегда были рядом. Вам будет трудно поладить даже с самыми близкими; иногда причиной разногласий становятся сущие пустяки. Вспоминаются старые обиды, из-за них отношения, долго складывавшиеся гармонично и ровно, становятся более напряженными. Вероятны мелкие недоразумения на работе, из-за которых не удастся вовремя довести до конца начатые дела. Стоит быть осторожнее с деньгами. Это не лучший день для спонтанных покупок и необдуманных сделок.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 25 июня 2020 для Львов День хорошо подходит для работы, а в особенности - для начала сотрудничества с новыми партнерами, на которых вы сможете произвести хорошее впечатление. Пригодится опыт, полученный раньше: новые задачи похожи на те, которые вы успешно решали прежде. Удачно складываются деловые поездки. Нежелательно обсуждать с родственниками семейные дела, поскольку даже незначительная разница во взглядах может стать причиной ссоры. Вечером будет возможность приятно провести время, старые знакомые постараются поднять вам настроение.

6 Дева (25 августа - 23 сентября) Гороскоп на 25 июня 2020 для Дев

7 Подходящий день для важных и сложных дел. Очень полезной будет помощь старых знакомых. Вы быстро перенимаете чужой опыт и охотно делитесь собственным, не исключено, что приятная и плодотворная совместная деятельность положит начало дружеским или романтическим отношениям. Вероятны подарки и сюрпризы. Финансовая ситуация благоприятна, возможны неожиданные денежные поступления. Некоторые представители знака сделают удачные покупки. Можно начинать подготовку к ремонту, покупать все, что для него необходимо. Весы (25 сентября - 23 октября) Гороскоп на 25 июня 2020 для Весов Вряд ли удастся избежать мелких проблем. Не исключены неприятные происшествия, из-за которых вам придется изменить планы, отложить дела. Порой не удается вовремя завершить начатое, такие ситуации очень вас огорчают. Но в целом все не так плохо. Старайтесь обращать внимание на возможности, которые открывает этот день - их достаточно. Поездки складываются неудачно, отнимают больше времени, чем вы рассчитывали; некоторые Весы опаздывают на назначенные встречи, и именно это мешает им произвести хорошее впечатление. Лучше не давать обещаний: сдержать их будет трудно.

8 Скорпион (25 октября - 22 ноября) Гороскоп на 25 июня 2020 для Скорпионов Вероятны неожиданные новости, касающиеся работы. Не исключено, что у вас появятся новые заботы и обязанности, возрастет ответственность. Доходы тоже вырастут, но не сразу - нужно немного подождать. Желательно уделить время близким. Они будут нуждаться в помощи и в свою очередь сделают все возможное, чтобы поддержать и развеселить вас. Можно повидаться со старыми друзьями: общение с ними вдохновит вас, подарит новые идеи. Вечер подходит для романтических свиданий, они будут приятными и запоминающимися.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 25 июня 2020 для Стрельцов Преобладает влияние позитивных тенденций. Несмотря на трудности, вы добиваетесь своих целей, воплощаете замыслы в жизнь. Нет нужды преодолевать преграды в одиночку, ведь у вас есть друзья и помощники, на которых можно положиться. Не исключены новые знакомства. Люди, которых вы встречаете сегодня, могут сыграть важную роль в вашей жизни. Вероятно начало романтических историй. Новые отношения будут развиваться стремительно, вы рискуете быстро потерять голову. Лучше все же не форсировать события, а дать им развиваться своим чередом: это позволит избежать разочарований.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 25 июня 2020 для Козерогов

11 Будет возможность проявить лидерские качества, показать, что вы способны руководить другими людьми, брать на себя ответственность за тех, кто не так опытен, не умеет принимать решения или просто боится действовать самостоятельно. Часто к вам обращаются за советом люди, которым не хватает уверенности в себе. День отлично подходит для того, чтобы продемонстрировать окружающим ваши таланты, знания и умения. Не стесняйтесь рассказывать о своих достижениях, это не будет выглядеть хвастовством. Вечер порадует интересными предложениями. Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 25 июня 2020 для Водолеев Стоит быть осторожнее в начале дня: возможны неприятные происшествия, события, которые нарушат ваши планы. Вам нужно немного времени, чтобы сориентироваться в ситуации, понять, как лучше действовать. Не исключены семейные конфликты, будет трудно поладить с представителями старшего поколения. День подходит для начала путешествий, деловых и развлекательных поездок. Даже если вы отправляетесь в дорогу без определенной цели, это оказывается полезным: остаются позади старые проблемы, открываются новые перспективы.