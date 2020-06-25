Гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 июня 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 26 июня 2020 для Овнов День сложится неплохо, если вы не будете спешить. Терпение и настойчивость приносят отличные плоды, а стремление как можно быстрее добиться желаемого иногда приводит к ошибкам. Стоит прислушаться к советам, если их дают люди, которые прежде не раз поддерживали вас, во многом помогали. Не исключено, что удастся восстановить какие-то старые деловые связи. Будет возможность приятно провести время с близкими людьми, договориться о планах на ближайшее будущее. Романтические отношения, начинающиеся в этот день, будут необычными и захватывающими.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 26 июня 2020 для Тельцов

3 Будьте осторожны в первой половине дня. Что бы вы ни планировали, не начинайте действовать, пока не убедитесь, что благоприятный момент для этого наступил. Слишком поторопившись, вы рискуете много сил потратить напрасно. Влияние позитивных тенденций усиливается быстро, и вы это чувствуете. Вторая половина дня радует удачными совпадениями и новыми возможностями. Она подходит для любых важных разговоров, обсуждения деловых и личных вопросов. Не исключены неожиданные подарки и приятные сюрпризы. Вероятны денежные поступления. Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 26 июня 2020 для Близнецов Придется потрудиться; без этого не удастся достичь даже самых скромных успехов. Общение с окружающими требует завидного терпения. Порой кажется, что те, кого вы недавно понимали с полуслова, испытывают ваше терпение, нарочно выводят вас из равновесия. Избежать ссор и разрядить обстановку помогает чувство юмора, но не всегда у вас есть силы и желание шутить. Вторая половина дня обещает хорошие новости и заманчивые предложения. Это подходящее время для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, и получить ответы на вопросы, над которыми вы много размышляли.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 26 июня 2020 для Раков Прислушайтесь к интуиции. Она дает полезные и точные подсказки. Часто, руководствуясь ими, вы справляетесь с решением сложных задач, одерживаете верх над сильными соперниками. Не исключены денежные поступления и выгодные сделки. День подходит для того, чтобы взяться за какие-то новые дела. Они будут интересны, помогут вам лучше понять себя, выяснить, каковы ваши истинные склонности, а также обнаружить таланты, о которых вы раньше не догадывались. Близкие люди будут рады общению с вами, вы с удовольствием проведете время в их компании.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 26 июня 2020 для Львов Довольно сложный день. Чаще обычного возникают мелкие недоразумения, иногда начатые дела не удается довести до конца. Но вы сохраняете самообладание, не отказываетесь от своих планов и продолжаете двигаться вперед. Настойчивость и уверенность в своих силах позволяют достичь потрясающих результатов. Будет возможность порадовать любимого человека; не упустите ее. Вторая половина дня дает шанс что-то изменить к лучшему в личных отношениях. Если в последнее время часто возникали разногласия, их можно будет преодолеть.

6 Дева (26 августа - 23 сентября) Гороскоп на 26 июня 2020 для Дев

7 День полон событий, которые вряд ли удастся сразу оценить правильно. Иногда кажется, что звезды на вашей стороне и можно достичь головокружительных успехов. Но чуть позже выясняется, что все не так, и нужно отложить все дела, чтобы ничего не испортить. Истина, как обычно, находится где-то посередине. Если вы не будете торопиться ни с выводами, ни с поступками, то не допустите ошибок. Очень полезно советоваться с близкими: от них можно узнать нечто новое. Чужой опыт наверняка пригодится даже тем Девам, которые привыкли всегда принимать решения и действовать самостоятельно. Весы (26 сентября - 23 октября) Гороскоп на 26 июня 2020 для Весов Трудности не исключены, но все же преобладать будет влияние позитивных тенденций, и этим стоит воспользоваться для решения проблем, беспокоивших вас в последнее время. Вы внимательны к мелочам, ничего не упускаете из виду. Это помогает правильно оценить ситуацию и не ошибиться, составляя планы на будущее. Во второй половине дня возможны неожиданные деловые предложения. Это время хорошо подходит для долгосрочного планирования: вам становится совершенно ясно, чего и когда можно добиться, вы не переоцениваете свои силы.

8 Скорпион (26 октября - 22 ноября) Гороскоп на 26 июня 2020 для Скорпионов Нелегко поладить с окружающими. Им кажется, что вы ведете себя слишком агрессивно, никого не слушаете и просто напрашиваетесь на неприятности. Но развитие событий убедительно доказывает вашу правоту. К вечеру те, кто недооценивал вас, изменят свое мнение. Кое-кто наверняка захочет узнать вас получше, подружиться. Возможны неожиданные предложения, приглашения и даже любовные признания. Вы будете им рады, но постараетесь не показать этого. Слишком сильные чужие эмоции скорее настораживают вас, чем радуют.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 26 июня 2020 для Стрельцов Начало дня будет непростым. Старые проблемы напоминают о себе, к ним добавляются новые, и становится совершенно непонятно, за что же браться в первую очередь. Не исключены конфликты и споры с людьми, с которыми вы раньше отлично ладили; придется потрудиться, чтобы отношения вновь стали теплыми и доброжелательными хотя бы с виду. Во второй половине дня настроение улучшится. Вы поймете, что из-за некоторых мелочей просто не стоит переживать, постараетесь по-иному взглянуть на события последнего времени.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 26 июня 2020 для Козерогов

11 Благоприятный день. Вы на многих можете произвести хорошее впечатление. Будет шанс наладить отношения, казавшиеся безнадежно испорченными, и получить ответы на важные для вас вопросы. Возможен значительный прогресс в работе. Вы хорошо понимаете, за что нужно взяться в первую очередь, чтобы достичь успеха. Можно делать покупки, особенно хорошо день подходит для приобретения современной техники, необходимой для работы и творчества. Жизненный потенциал снижен, поэтому старайтесь беречь себя, избегать перегрузок. Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 26 июня 2020 для Водолеев Будет возможность показать себя с лучшей стороны, продемонстрировать свои таланты, знания и опыт. Окружающие оценят ваши смелые идеи. Найдутся желающие помочь в осуществлении масштабных и смелых планов. Новые знакомства могут положить начало как дружеским, так и романтическим отношениям – все зависит только от вашего желания. Успешно решаются важные вопросы, касающиеся финансов и имущества. Вам легко отличить важное от второстепенного, понять, на чем стоит сосредоточиться. Вы не тратите силы и время напрасно.