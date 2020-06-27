Скачать
Суббота, 27.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"В беспрецедентных масштабах и в беспрецедентно сжатые сроки": Глава ВОЗ рассказал, что нужно для борьбы с COVID-19
"В беспрецедентных масштабах и в беспрецедентно сжатые сроки": Глава ВОЗ рассказал, что нужно для борьбы с COVID-19
День в ООС: погиб украинский защитник, еще один ранен
День в ООС: погиб украинский защитник, еще один ранен
Карпаты - Львов: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Карпаты - Львов: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
В ночной рубашке: Ольга Фреймут похвасталась стройными ножками (Фото)
В ночной рубашке: Ольга Фреймут похвасталась стройными ножками (Фото)

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 июня 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 июня 2020 года
Обновлено 18:50 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com
В любом начинании заведомо нужен компромисс. Смешные ситуации могут иметь неприятные последствия. Легко ошибиться в выборе посредника, партнера или поручителя.
  • 1

    Овен (21 марта - 20 апреля)

    Гороскоп на 28 июня 2020 для Овнов 

    Пришла пора для реализации давних планов. Важно действовать, а не разбрасываться громкими словами и обещаниями. В отношениях лучше взять временную паузу, чтобы сфокусироваться на делах и работе. Сейчас не время искать отговорки и перекладывать ответственность.

  • 2

    Телец (21 апреля - 21 мая)

    Гороскоп на 28 июня 2020 для Тельцов 

    Астрологи советуют не выносить сор из избы, выясняя отношения с любимым человеком на людях. Также стоит сфокусировать внимание на помощи окружающим. Велика вероятность, что без вашей поддержки не обойтись. Вечером можно сделать уборку, навести порядок в доме.

  • 3

    Близнецы (22 мая - 21 июня)

    Гороскоп на 28 июня 2020 для Близнецов 

    Звезды и планеты в диссонансе, поэтому можно ожидать появления различных неприятных мелочей, которые будут выбивать из колеи. Возможны срывы планов, неурядицы в делах. Усугубить проблему может меланхоличное настроение. Не стоит унывать.

  • 4

    Рак (22 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 28 июня 2020 для Раков

    В такие дни есть риск совершить ошибку в любви. Желательно дважды подумать, прежде чем критиковать близкого человека или высказывать претензии. В течение дня можно ждать приятных встреч или неожиданных визитов старых знакомых и друзей, дальних родственников.

  • 5

    Лев (23 июля - 23 августа)

    Гороскоп на 28 июня 2020 для Львов   

    Астрологи советуют оставаться вовлеченными во всё: работать в прежнем ритме, заниматься домашними делами, общаться с близкими. Безделье и прокрастинация могут сделать вас аутсайдерами в считанные мгновения. Не стоит оставлять важную работу на потом.

  • 6

    Дева (24 августа - 23 сентября)

    Гороскоп на 28 июня 2020 для Дев  

    Не желательно заниматься самоанализом. Этот день для самокопаний не подходит. Вместо этого лучше найти новую мотивацию, увлечение, познакомиться с новыми людьми. День должен пройти под девизом "веселись и пой". Не нужно унывать и искать поводы для расстройств.

  • 7

    Весы (24 сентября - 23 октября)

    Гороскоп на 28 июня 2020 для Весов 

    Это день амбициозных и уверенных в себе людей. Именно таким будет везти больше всего. Не помешает разработать план действий. Старайтесь не тратить зря свои силы и время, особенно на других людей. Сопереживание полезно, но с ним лучше не переусердствовать.

  • 8

    Скорпион (24 октября - 22 ноября)

    Гороскоп на 28 июня 2020 для Скорпионов 

    Опрометчивые поступки могут принести много проблем. Астрологи советуют принимать только взвешенные решения. При необходимости можно обратиться за помощью к любимому человеку, близким. Также полезно будет полагаться на интуицию.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 28 июня 2020 для Стрельцов 

    Стрельцам нельзя проявлять чрезмерную осторожность. Необходимо двигаться вперед, чего бы это ни стоило. Астрологи советуют цепляться за любые возможности. Это касается всех сфер жизни, начиная амурной и заканчивая деловой.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 20 января)

    Гороскоп на 28 июня 2020 для Козерогов

    В делах и в работе возможен регресс. В любви тоже не все будет гладко. Астрологи советуют больше отдыхать, меньше переживать по мелочам. Важно оптимизировать затраты сил, выделяя побольше времени на отдых и смену обстановки.

  • 11

    Водолей (21 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 28 июня 2020 для Водолеев

    Вам следует запастись терпением, потому что многие начинания будут то и дело срываться. Лучше не увлекаться самокритикой. Ближе к вечеру вас могут взволновать вопросы, касающиеся будущих перспектив. Их решение лучше пока отложить.

  • 12

    Рыбы (19 февраля - 20 марта)

    Гороскоп на 28 июня 2020 для Рыб

    В отношении окружающих желательно проявлять больше тактичности. Особенно это касается клиентов, коллег и незнакомых людей. В делах нужна расчетливость, а в любви честность и искренность. Важно показать близким свои самые лучшие качества.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (22.06.- 28.06.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (22.06. - 28.06.2020)

Бизнес-гороскоп на неделю (22.06. - 28.06.2020): все знаки зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продукты, которые помогут избавиться от жира на животе
02 Холестерину бой: продукт, который снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний
03 Холли Берри поразила потрясающей фигурой: и не скажешь, что актрисе 53
04 Астронавты NASA вышли в открытый космос "на прогулку" (Фото, Видео)
05 Полезные продукты, которые надолго дают чувство сытости
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Возле Марьинки украинский сапер подорвался на взрывном устройстве
Возле Марьинки украинский сапер подорвался на взрывном устройстве
Путин и Макрон поговорили об Украине
Путин и Макрон поговорили об Украине
Премьер: С начала июня происходит стабилизация на рынке труда
Премьер: С начала июня происходит стабилизация на рынке труда
Space Production продолжает съемки украинского комедийного сериала &quot;Родня&quot;
Space Production продолжает съемки украинского комедийного сериала "Родня"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь