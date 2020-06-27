Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 июня 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 28 июня 2020 для Овнов Пришла пора для реализации давних планов. Важно действовать, а не разбрасываться громкими словами и обещаниями. В отношениях лучше взять временную паузу, чтобы сфокусироваться на делах и работе. Сейчас не время искать отговорки и перекладывать ответственность.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 28 июня 2020 для Тельцов Астрологи советуют не выносить сор из избы, выясняя отношения с любимым человеком на людях. Также стоит сфокусировать внимание на помощи окружающим. Велика вероятность, что без вашей поддержки не обойтись. Вечером можно сделать уборку, навести порядок в доме.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 28 июня 2020 для Близнецов Звезды и планеты в диссонансе, поэтому можно ожидать появления различных неприятных мелочей, которые будут выбивать из колеи. Возможны срывы планов, неурядицы в делах. Усугубить проблему может меланхоличное настроение. Не стоит унывать.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 28 июня 2020 для Раков В такие дни есть риск совершить ошибку в любви. Желательно дважды подумать, прежде чем критиковать близкого человека или высказывать претензии. В течение дня можно ждать приятных встреч или неожиданных визитов старых знакомых и друзей, дальних родственников.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 28 июня 2020 для Львов Астрологи советуют оставаться вовлеченными во всё: работать в прежнем ритме, заниматься домашними делами, общаться с близкими. Безделье и прокрастинация могут сделать вас аутсайдерами в считанные мгновения. Не стоит оставлять важную работу на потом.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 28 июня 2020 для Дев Не желательно заниматься самоанализом. Этот день для самокопаний не подходит. Вместо этого лучше найти новую мотивацию, увлечение, познакомиться с новыми людьми. День должен пройти под девизом "веселись и пой". Не нужно унывать и искать поводы для расстройств.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 28 июня 2020 для Весов Это день амбициозных и уверенных в себе людей. Именно таким будет везти больше всего. Не помешает разработать план действий. Старайтесь не тратить зря свои силы и время, особенно на других людей. Сопереживание полезно, но с ним лучше не переусердствовать.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 28 июня 2020 для Скорпионов Опрометчивые поступки могут принести много проблем. Астрологи советуют принимать только взвешенные решения. При необходимости можно обратиться за помощью к любимому человеку, близким. Также полезно будет полагаться на интуицию.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 28 июня 2020 для Стрельцов Стрельцам нельзя проявлять чрезмерную осторожность. Необходимо двигаться вперед, чего бы это ни стоило. Астрологи советуют цепляться за любые возможности. Это касается всех сфер жизни, начиная амурной и заканчивая деловой.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 28 июня 2020 для Козерогов В делах и в работе возможен регресс. В любви тоже не все будет гладко. Астрологи советуют больше отдыхать, меньше переживать по мелочам. Важно оптимизировать затраты сил, выделяя побольше времени на отдых и смену обстановки.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 28 июня 2020 для Водолеев Вам следует запастись терпением, потому что многие начинания будут то и дело срываться. Лучше не увлекаться самокритикой. Ближе к вечеру вас могут взволновать вопросы, касающиеся будущих перспектив. Их решение лучше пока отложить.