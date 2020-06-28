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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 июня 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 июня 2020 года
Обновлено 07:32 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.
  • 1

    Овен (21 марта - 20 апреля)

    Гороскоп на 28 июня 2020 для Овнов 

    Этот день подходит для любых начинаний и получения новых знаний. Но вам самим не стоит отправляться на поиски приключений. Если кто-то будет нуждаться в вашей помощи, то сначала узнайте, что нужно сделать, дабы не попасть в неловкую ситуацию.

  • 2

    Телец (21 апреля - 21 мая)

    Гороскоп на 28 июня 2020 для Тельцов 

    Придется затратить большое количество сил. Если у вас есть нереализованные идеи, сейчас самое время заняться их осуществлением. Данный день предполагает активное общение, обмен информацией. Возможны острые дискуссии в семье, с соседями и знакомыми.

  • 3

    Близнецы (22 мая - 21 июня)

    Гороскоп на 28 июня 2020 для Близнецов 

    Этот период окажется для вас достаточно трудным. Любимый человек может доставить немало хлопот. Но не стоит принимать его выходки близко к сердцу. Избегайте новых знакомств, они вряд ли окажутся удачными.

  • 4

    Рак (22 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 28 июня 2020 для Раков

    Данный день пройдет в быстром темпе и окажется насыщенной событиями. Но если что-то не удастся сделать, не пытайтесь прыгнуть выше головы. Вас ожидают приятные встречи или новое романтическое увлечение.

  • 5

    Лев (23 июля - 23 августа)

    Гороскоп на 28 июня 2020 для Львов   

    Сейчас не разменивайтесь по мелочам, а выберите одно направление и четко следуйте ему. Придется идти на компромисс, чтобы сохранить покой в доме и равновесие в отношениях с окружающими. Чем выше ваши запросы, тем серьезнее можно просчитаться.

  • 6

    Дева (24 августа - 23 сентября)

    Гороскоп на 28 июня 2020 для Дев  

    Данный день пролетит быстро и незаметно, все будет тихо и спокойно. Если, конечно, вы сами не станете искусственно создавать себе проблемы. Постарайтесь как можно чаще бывать на свежем воздухе и желательно в компании приятных людей.

  • 7

    Весы (24 сентября - 23 октября)

    Гороскоп на 28 июня 2020 для Весов 

    В личной жизни семейных представителей данного знака этот день будет периодом борьбы. Если в поведении любимого человека вас что-то не устраивает, не уходите в себя. Попытайтесь объяснить, что задело вас за живое. Но избегайте выяснения отношений на повышенных тонах.

  • 8

    Скорпион (24 октября - 22 ноября)

    Гороскоп на 28 июня 2020 для Скорпионов 

    Данный день вряд ли окажется значимым. Постарайтесь заняться делами, которые вызывают у вас только приятные эмоции. Сопротивляемость организма болезням, передающимся воздушно-капельным путем, будет достаточно слабой, поэтому позаботьтесь о своем здоровье.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 28 июня 2020 для Стрельцов 

    Сейчас вы будете полны энергии и сможете реально оценивать сложившееся положение. На обещания со стороны не слишком рассчитывайте. А вот в отношениях с любимым человеком вас ожидают только положительные эмоции.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 20 января)

    Гороскоп на 28 июня 2020 для Козерогов

    Многому из того, что вы запланировали на этот день, не суждено осуществиться. Обстоятельства будут ставить перед вами препятствия, а у вас не хватит выдержки, чтобы их преодолеть. Не совсем удачным образом дела могут складываться на личном фронте. Избегайте выяснения отношений с любимым человеком.

  • 11

    Водолей (21 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 28 июня 2020 для Водолеев

    Если с кем-то на данный момент не получается найти общий язык, то и не пытайтесь, как говорится, пробить лбом стенку. Отложите на время решение вопроса. В противном случае разгорающийся конфликт спутает все ваши планы. А что хорошего сулит этот день? Общение с любимым человеком.

  • 12

    Рыбы (19 февраля - 20 марта)

    Гороскоп на 28 июня 2020 для Рыб

    Вы можете проявить себя чрезмерно эмоциональным человеком и доставить много хлопот не только себе, но и окружающим. Будьте осторожными в отношении новых знакомых, так как есть опасность попасться на крючок к людям с сомнительным родом занятий. Основное внимание должно быть направлено на дом, семью, родственные связи.

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Автор:

Телеграф
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