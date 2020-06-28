Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 июня 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 28 июня 2020 для Овнов Этот день подходит для любых начинаний и получения новых знаний. Но вам самим не стоит отправляться на поиски приключений. Если кто-то будет нуждаться в вашей помощи, то сначала узнайте, что нужно сделать, дабы не попасть в неловкую ситуацию.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 28 июня 2020 для Тельцов Придется затратить большое количество сил. Если у вас есть нереализованные идеи, сейчас самое время заняться их осуществлением. Данный день предполагает активное общение, обмен информацией. Возможны острые дискуссии в семье, с соседями и знакомыми.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 28 июня 2020 для Близнецов Этот период окажется для вас достаточно трудным. Любимый человек может доставить немало хлопот. Но не стоит принимать его выходки близко к сердцу. Избегайте новых знакомств, они вряд ли окажутся удачными.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 28 июня 2020 для Раков Данный день пройдет в быстром темпе и окажется насыщенной событиями. Но если что-то не удастся сделать, не пытайтесь прыгнуть выше головы. Вас ожидают приятные встречи или новое романтическое увлечение.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 28 июня 2020 для Львов Сейчас не разменивайтесь по мелочам, а выберите одно направление и четко следуйте ему. Придется идти на компромисс, чтобы сохранить покой в доме и равновесие в отношениях с окружающими. Чем выше ваши запросы, тем серьезнее можно просчитаться.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 28 июня 2020 для Дев Данный день пролетит быстро и незаметно, все будет тихо и спокойно. Если, конечно, вы сами не станете искусственно создавать себе проблемы. Постарайтесь как можно чаще бывать на свежем воздухе и желательно в компании приятных людей.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 28 июня 2020 для Весов В личной жизни семейных представителей данного знака этот день будет периодом борьбы. Если в поведении любимого человека вас что-то не устраивает, не уходите в себя. Попытайтесь объяснить, что задело вас за живое. Но избегайте выяснения отношений на повышенных тонах.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 28 июня 2020 для Скорпионов Данный день вряд ли окажется значимым. Постарайтесь заняться делами, которые вызывают у вас только приятные эмоции. Сопротивляемость организма болезням, передающимся воздушно-капельным путем, будет достаточно слабой, поэтому позаботьтесь о своем здоровье.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 28 июня 2020 для Стрельцов Сейчас вы будете полны энергии и сможете реально оценивать сложившееся положение. На обещания со стороны не слишком рассчитывайте. А вот в отношениях с любимым человеком вас ожидают только положительные эмоции.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 28 июня 2020 для Козерогов Многому из того, что вы запланировали на этот день, не суждено осуществиться. Обстоятельства будут ставить перед вами препятствия, а у вас не хватит выдержки, чтобы их преодолеть. Не совсем удачным образом дела могут складываться на личном фронте. Избегайте выяснения отношений с любимым человеком.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 28 июня 2020 для Водолеев Если с кем-то на данный момент не получается найти общий язык, то и не пытайтесь, как говорится, пробить лбом стенку. Отложите на время решение вопроса. В противном случае разгорающийся конфликт спутает все ваши планы. А что хорошего сулит этот день? Общение с любимым человеком.