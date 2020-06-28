Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 июня 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 29 июня 2020 для Овнов День удачен, чтобы задумать и начать новые дела и проекты. Звезды помогут и в решении самых острых, назревших задач. Поэтому астрологи советуют не терять времени зря на разбор мелких проблем - тот, кто готов к решительным действиям, заметно обгонит других.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 29 июня 2020 для Тельцов В задуманных делах на помощь придет удача. Но завтра моменты везения чередуются с энергетическими препятствиями, поэтому, наталкиваясь на невидимую границу, спокойно анализируйте причины успеха и неудач, чтобы лучше понять механизм и выбрать верный вектор движения.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 29 июня 2020 для Близнецов Сутки удачны для размеренной, рутинной работы. На кого-то спокойное течение жизни может нагнать скуку, но сейчас приложенные усилия обязательно принесут пользу - пусть и без бурных событий и ярких впечатлений. Все получится у тех, кто настроен привлечь благополучие в свою жизнь.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 29 июня 2020 для Раков Астрологи советуют больше внимания уделить семье и любимому человеку. Сфокусировавшись на профессиональных делах, есть риск нарушить гармонию в любви. Найдите срединный результат: откажитесь от не приносящей выгоды работы и посвятите это время общению с любимыми.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 29 июня 2020 для Львов День благоприятен для того, чтобы уточнять маршруты, задавать направление, прокладывать путь к успеху. Сократить объем работ поможет опыт надежных людей и их практическая помощь. Удача порадует тех, кто заботится о расширении и укреплении связей.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 29 июня 2020 для Дев Звезды обещают продуктивный день - обстоятельства будут складываться удачно, поэтому выполнить намеченные дела не составит труда. Однако полагаться на то, что течение жизни само прибьет к успеху, не стоит: многое зависит от проявленных усилий и быстроты реакции.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 29 июня 2020 для Весов Астрологи советуют проявлять больше активности. Ожидая удачного стечения обстоятельств, мы повышаем риск попусту потратить время - деньги вряд ли упадут в руку, а проблемы в личной жизни не разрешатся сами собой. Пришло время приступить к действиям - этот день подарит несколько шансов проявить себя.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 29 июня 2020 для Скорпионов Астрологи предостерегают от спонтанных рисков. Даже незначительный, на первый взгляд, поступок может привести к серьезным проблемам на работе и в частной жизни. Не стоит бросать слова на ветер: давайте только те обещания, которые сможете выполнить, а если уж пообещали - сделайте точно в заявленный срок.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 29 июня 2020 для Стрельцов Звезды сулят ситуацию, в которой придется сделать важный выбор. Руководствуйтесь своими интересами и прислушивайтесь к интуиции - советов будет много, но они могут только сбить с толку. Важно помнить о своих целях и не жертвовать ими ради других.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 29 июня 2020 для Козерогов Астрологи отмечают риск недопонимания в общении: крайне важно не вступать в открытую конфронтацию, а обходить острые ситуации. Рекомендуется заложить алгоритм здорового общения с близкими и родными людьми. Это предотвратит ссоры на пустом месте.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 29 июня 2020 для Водолеев Многих ждет насыщенный и событийный день на работе. Успешное выполнение рабочих обязанностей и задач руководства поспособствует карьерному росту и увеличению дохода. Главное - не брать на себя сверх того, что реально можно выполнить: в погоне за возможностями можно упустить их все.