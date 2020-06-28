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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 июня 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 июня 2020 года
Обновлено 19:00 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com
День склоняет к утрированию разногласий, экспансии, авторитарности, пробуждает неудовлетворенные амбиции и ревность. Легко злоупотребить властью, поддаться искушению "прогнуть" более слабого партнера.
  • 1

    Овен (21 марта - 20 апреля)

    Гороскоп на 29 июня 2020 для Овнов 

    День удачен, чтобы задумать и начать новые дела и проекты. Звезды помогут и в решении самых острых, назревших задач. Поэтому астрологи советуют не терять времени зря на разбор мелких проблем - тот, кто готов к решительным действиям, заметно обгонит других.

  • 2

    Телец (21 апреля - 21 мая)

    Гороскоп на 29 июня 2020 для Тельцов 

    В задуманных делах на помощь придет удача. Но завтра моменты везения чередуются с энергетическими препятствиями, поэтому, наталкиваясь на невидимую границу, спокойно анализируйте причины успеха и неудач, чтобы лучше понять механизм и выбрать верный вектор движения.

  • 3

    Близнецы (22 мая - 21 июня)

    Гороскоп на 29 июня 2020 для Близнецов 

    Сутки удачны для размеренной, рутинной работы. На кого-то спокойное течение жизни может нагнать скуку, но сейчас приложенные усилия обязательно принесут пользу - пусть и без бурных событий и ярких впечатлений. Все получится у тех, кто настроен привлечь благополучие в свою жизнь.

  • 4

    Рак (22 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 29 июня 2020 для Раков

    Астрологи советуют больше внимания уделить семье и любимому человеку. Сфокусировавшись на профессиональных делах, есть риск нарушить гармонию в любви. Найдите срединный результат: откажитесь от не приносящей выгоды работы и посвятите это время общению с любимыми.

  • 5

    Лев (23 июля - 23 августа)

    Гороскоп на 29 июня 2020 для Львов   

    День благоприятен для того, чтобы уточнять маршруты, задавать направление, прокладывать путь к успеху. Сократить объем работ поможет опыт надежных людей и их практическая помощь. Удача порадует тех, кто заботится о расширении и укреплении связей.

  • 6

    Дева (24 августа - 23 сентября)

    Гороскоп на 29 июня 2020 для Дев  

    Звезды обещают продуктивный день - обстоятельства будут складываться удачно, поэтому выполнить намеченные дела не составит труда. Однако полагаться на то, что течение жизни само прибьет к успеху, не стоит: многое зависит от проявленных усилий и быстроты реакции.

  • 7

    Весы (24 сентября - 23 октября)

    Гороскоп на 29 июня 2020 для Весов 

    Астрологи советуют проявлять больше активности. Ожидая удачного стечения обстоятельств, мы повышаем риск попусту потратить время - деньги вряд ли упадут в руку, а проблемы в личной жизни не разрешатся сами собой. Пришло время приступить к действиям - этот день подарит несколько шансов проявить себя.

  • 8

    Скорпион (24 октября - 22 ноября)

    Гороскоп на 29 июня 2020 для Скорпионов 

    Астрологи предостерегают от спонтанных рисков. Даже незначительный, на первый взгляд, поступок может привести к серьезным проблемам на работе и в частной жизни. Не стоит бросать слова на ветер: давайте только те обещания, которые сможете выполнить, а если уж пообещали - сделайте точно в заявленный срок.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 29 июня 2020 для Стрельцов 

    Звезды сулят ситуацию, в которой придется сделать важный выбор. Руководствуйтесь своими интересами и прислушивайтесь к интуиции - советов будет много, но они могут только сбить с толку. Важно помнить о своих целях и не жертвовать ими ради других.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 20 января)

    Гороскоп на 29 июня 2020 для Козерогов

    Астрологи отмечают риск недопонимания в общении: крайне важно не вступать в открытую конфронтацию, а обходить острые ситуации. Рекомендуется заложить алгоритм здорового общения с близкими и родными людьми. Это предотвратит ссоры на пустом месте.

  • 11

    Водолей (21 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 29 июня 2020 для Водолеев

    Многих ждет насыщенный и событийный день на работе. Успешное выполнение рабочих обязанностей и задач руководства поспособствует карьерному росту и увеличению дохода. Главное - не брать на себя сверх того, что реально можно выполнить: в погоне за возможностями можно упустить их все.

  • 12

    Рыбы (19 февраля - 20 марта)

    Гороскоп на 29 июня 2020 для Рыб

    В серьезных делах можно перейти на пониженную скорость и дать себе передохнуть. Сосредоточьтесь на том, что любите в работе - это поможет сэкономить и восстановить силы. В остальном не стоит ждать напоминания, чтобы увидеть и оценить то хорошее, что уже присутствует в жизни.

Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: июнь 2020 года

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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