Бизнес-гороскоп на неделю (29.06. - 05.07.2020): все знаки зодиака

Эта неделя обещает быть достаточно непредсказуемой. Звезды и планеты то и дело будут в диссонансе, поэтому не смогут направить свою энергию в созидательное русло.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Первые два дня июля для финансовой активности будут не самым лучшим временем. Вместо этого Овнам лучше сфокусировать внимание на работе и домашних обязанностях. На выходных можно потратить немного денег на себя — сделать новую прическу, поменять стиль, обновить гардероб. Начало недели будет удачным для планирования. С 29 июня по 5 июля не стоит быть импульсивными и неосмотрительными. Сильный ритуал «ключ удачи» поможет исполнить задуманное и привлечь больше удачи.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Деньги любят тишину, особенно сейчас, когда звезды и планеты не в ладах друг с другом. Не стоит делиться ни с кем информацией о своих расходах, доходах и о планах на неделю. Это будет очень удачное время для самостоятельной работы. Астрологи рекомендуют не нарушать правил, всегда приходить вовремя. Если вдруг возникнет чрезмерно сложная жизненная ситуация, то решить ее можно будет посредством трех эффективных способов. Астрологи советуют проверить состояние счетов, чтобы убедиться, все ли в порядке.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

У Близнецов появится много новых возможностей. Вполне вероятно, что на этой неделе люди этого Знака смогут найти новые источники дохода, либо к ним в руки сама придет приятная сумма денег. Преуспеть в работе и бизнесе поможет закон притяжения мыслей. Нужно настроиться на то, что все проблемы решатся, цели будут достигнуты. Этот подход действительно ускорит покорение новых высот и получение повышенной прибыли. Не будет лишним умение находить компромиссы с клиентами и коллегами.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Начало недели всегда играет очень важную роль, особенно сейчас, ведь 29 и 30 числа звезды будут деструктивными. Придется искать способы избавления от лени и апатии, ведь уже утром в понедельник многие Раки могут почувствовать опустошенность. Это будет сложная и непредсказуемая неделя. Возможно, в некоторых делах придется обойтись без поддержки со стороны окружающих. Будут также и моменты, когда, наоборот, нужно будет попросить коллег и партнеров не мешать, но сделать это вежливо.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Добиваться своего в финансовой и рабочей сфере Львам на этой неделе мешают негативные установки. Чтобы с ними удачно бороться, необходимо избавиться от влияния сомнительных личностей. Астрологи советуют не слушать непрошеные советы и абстрагироваться от критики извне. В начале недели планеты наделят Львов мощной интуицией, которую стоит слушать вплоть до 5 июля. Несмотря на то, что денежная и рабочая сферы будут сложными, они одновременно окажутся и самыми важными.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Энергетика звезд и планет на этой неделе мало подходит для работы и взаимодействия с окружающими людьми. Очень осторожными стоит быть в деловых отношениях с мстительными Знаками Зодиака. Рекомендуется избегать конфликтов и ссор на рабочем месте, так как они могут привести к финансовым потерям. В первые три дня недели стоит стремиться к порядку и спокойствию. На выходных же можно будет как следует отдохнуть и потратить время и деньги на яркий и запоминающийся отдых.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

С 30 июня по 3 июля Весов ожидает довольно непростое время, из-за которого может начаться волна стресса, тревоги и усталости. В эти дни полезно пользоваться физическими упражнениями для достижения внутренней гармонии. Выходные — идеальное время для покупок и денежных трат. Настало время купить себе то, о чем Весы так давно мечтали. Также полезно будет приобрести подарок второй половинке, детям или родителям.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

В середине недели Скорпионов могут замучить бесконечные неурядицы на работе и бытовые проблемы. Зато начало и конец этого периода будут очень удачными. Можно смело тратить деньги на любые нужды. Плановые и внеплановые покупки принесут Скорпионам счастье и повысят настроение. Главное — не слишком сильно увлекаться, потому что бездумные траты могут привести к финансовой яме. Также астрологи советуют не влезать в долги, если на то не будет веской причины.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам можно потратить часть денег на развлечения. поездки, путешествия. Очень полезно будет ходить на свидания в необычные места, покупать новую одежду, чтобы повысить уверенность в себе. Также астрологи отмечают, что эта неделя прекрасно подходит для приобретения электроники, гаджетов. Слишком крупные покупки вроде автомобилей или имущества лучше отложить. На работе желательно прислушиваться к интуиции и остерегаться манипуляторов.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

У Козерогов в период с 29 июня по 5 июля может появиться множество новых недоброжелателей и врагов. В связи с этим астрологи и эксперты советуют поставить на себя неперебиваемый оберег от завистников и проблем. Стоит опасаться необдуманных шагов, финансовых сделок с людьми, к которым нет доверия. Это не лучший период для задержки выплат по кредитам или ипотеке. Важно вовремя отдавать долги и не влезать в новые займы.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Со 2 по 4 июля Водолеев ожидает неблагоприятный финансовый период. Звезды и планеты будут деструктивными, поэтому можно смело пользоваться ежедневными ритуалами на привлечение удачи и успеха. В делах, связанных с деньгами, фортуна сыграет очень большую роль. Чтобы повысить доходы, Водолеям придется обратиться за помощью к интуиции и творческому началу. Необычные решения помогут сэкономить время, силы и деньги.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

У Рыб вся неделя похожа на американские горки — все непредсказуемо меняется день ото дня. В неблагоприятные периоды полезно следить за восемью знаками Вселенной, предупреждающими об опасности. Также можно прислушаться к мнению мудрых людей старшего поколения. В обращении с деньгами нужна будет предельная осторожность. Один неверный шаг может разрушить все, над чем Рыбы трудились последние недели или даже месяцы.