Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (29.06. - 05.07.2020)

В романтической сфере на этой неделе лучше ничего не менять. Если в ваших отношениях возник конфликт или накипели какие-то проблемы, астрологи советуют отложить разбор полетов как минимум до следующей недели: на горизонте полутеновое затмение Луны.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

В июле одинокими Овнами может увлечься кто-то из числа очень близких друзей. Если этот человек выделятся среди окружающих, а его внимание будоражит что-то внутри, астрологи советуют согласиться на роман. А вот у семейных Овнов будет не все так гладко: на этой неделе требования к любимому человеку возрастут, причем в обе стороны. Чтобы потом не разочароваться, не стоит требовать невозможного и кидаться обвинениями.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Свободным Тельцам звезды советуют начать строить отношения с тем, кто восхищает моральными качествами, целями и приоритетами в жизни. Такой роман будет практически идеальным. Нашедшим свою любовь Тельцам астрологи пророчат спокойную неделю, когда оба партнера будут заинтересованны в работе над отношениями. Единственное, чего не стоит делать, — это уязвлять самолюбие любимого человека, критикуя его планы и желания.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецов в начале июля ждет бурная личная жизнь. Звезды уверены: рядом обязательно появится человек, который сделает все, чтобы заинтересовать, увлечь, очаровать. Свободным Близнецам стоит поддаться чувствам, а вот семейным лучше сначала подумать о том, как наличие поклонника или поклонницы может повлиять на текущие отношения. Эксперты советуют «выключить» эмоции и положиться на голос здравого смысла.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Одиноких Раков ждет сюрприз: кто-то из знакомых может рассказать им о своей многолетней любви к ним, что станет началом перспективного романа. Раки, которые нашли свое счастье, смогут улучшить свои отношения: что-то, что долгое время было поводом для негатива и подозрений, на этой неделе исчезнет, оставив после себя лишь тень грусти. Все встанет на свои места, и в жизнь придет то, что осчастливит Раков и их пару.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Влюбленные и одинокие Львы на этой неделе могут откликнуться на чью-то любовь и без долгих раздумий согласиться на серьезные отношения. Есть вероятность, что судьба столкнет их с человеком, с которым им захочется остепениться и задуматься о создании семьи. Львам, у которых уже есть семья, придется поработать над собой и своими недостатками, чтобы сделать отношения более открытыми и доверительными.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

В июле рядом с Девами может появиться тот, кто поможет им перейти на новый духовный уровень или найти свое предназначение в жизни. Нежный и продуктивный альянс может стать началом новой захватывающей истории любви. Если партнер уже есть и он полностью устраивает, то звезды советуют узнать друг друга поближе: рассказать о тайных увлечениях, обсудить жизненные принципы, примириться с недостатками. Все это сделает общение более открытым, а отношения более глубокими и комфортными.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Весы в июле, вероятно, почувствуют себя уверенными и всемогущими: им захочется больше отдавать, чем получать, а потому партнерам Весов повезет больше всего. Астрологи утверждают: в отношениях откроется что-то такое, что примирит с недостатками любимого человека, поможет понять его потребности и страхи. Проявленные забота и дальновидность найдут отклик даже в самом неприступном сердце.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

На этой неделе одиноких Скорпионов может очаровать тот, кто не поддастся на их манипуляции и природное очарование. Попытки завоевать неприступную крепость могут стать самым приятным развлечением июля, но астрологи советуют не тратить много времени на того, кто не отвечает взаимностью. Счастливым в браке Скорпионам придется пересмотреть некоторые свои пристрастия и привычки, которые не устраивают партнера, и согласиться на уступки — это принесет мир и гармонию в семью.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцы в начале июля получат второй шанс на сближение с интересующим их человеком. Велика вероятность, что сами звезды подтолкнут их в объятия друг друга, что станет шагом в новую жизнь. Нашедшим свою любовь Стрельцам астрологи советуют присмотреться к поведению партнера и прислушаться к его мечтам — их ждет множество открытий, которые приятно их удивят и, возможно, станут началом нового счастливого периода в отношениях.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Лунное затмение может высветить человека, который найдет в душе свободных Козерогов живейший отклик. Самое главное — постараться не идеализировать его и не ждать от него геройств ради любви: только плавный ход отношений приведет к роману. Если любовный партнер уже есть и он оставил свой отпечаток на сердце, то неделя может оказаться сложной: у партнера накопилось много требований и претензий, которые готовы вылиться в крупную ссору.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Представителям Водолея астрологи советуют держаться подальше от любых двусмысленных ситуаций, связанных с личной жизнью. Велик риск, что попытка усидеть на двух стульях обернется полным провалом и даже потерей репутации. Так что в случае, если чувства проснулись к нескольким людям одновременно, делать выбор лучше на берегу, не вступая в параллельные отношения.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Влюбленные Рыбы в июле отбросят скепсис, житейский опыт и циничность и позволят себе примерить розовые очки и заняться строительством воздушных замков. Это может привести к очаровательному роману, который в будущем перерастет в удачный брак. А вот семейных Рыб звезды проверят на прочность, заставив сделать все возможное, чтобы отношения с партнером стали продуктивными.