Скачать
Понедельник, 29.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 28 июня: 10 миллионов инфицированных коронавирусом, радиация на границе с РФ и День Конституции
Итоги дня 28 июня: 10 миллионов инфицированных коронавирусом, радиация на границе с РФ и День Конституции
Трамп вновь попал в неловкую ситуацию
Трамп вновь попал в неловкую ситуацию
УПЛ: Десна на последних минутах вырвала победу у Динамо (Видео)
УПЛ: Десна на последних минутах вырвала победу у Динамо (Видео)
Рецепт дня: Хек, запечённый с молодой картошкой и оливками
Рецепт дня: Хек, запечённый с молодой картошкой и оливками

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (29.06. - 05.07.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (29.06. - 05.07.2020)
Обновлено 07:25 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
В романтической сфере на этой неделе лучше ничего не менять. Если в ваших отношениях возник конфликт или накипели какие-то проблемы, астрологи советуют отложить разбор полетов как минимум до следующей недели: на горизонте полутеновое затмение Луны.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

В июле одинокими Овнами может увлечься кто-то из числа очень близких друзей. Если этот человек выделятся среди окружающих, а его внимание будоражит что-то внутри, астрологи советуют согласиться на роман. А вот у семейных Овнов будет не все так гладко: на этой неделе требования к любимому человеку возрастут, причем в обе стороны. Чтобы потом не разочароваться, не стоит требовать невозможного и кидаться обвинениями.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Свободным Тельцам звезды советуют начать строить отношения с тем, кто восхищает моральными качествами, целями и приоритетами в жизни. Такой роман будет практически идеальным. Нашедшим свою любовь Тельцам астрологи пророчат спокойную неделю, когда оба партнера будут заинтересованны в работе над отношениями. Единственное, чего не стоит делать, — это уязвлять самолюбие любимого человека, критикуя его планы и желания.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Близнецов в начале июля ждет бурная личная жизнь. Звезды уверены: рядом обязательно появится человек, который сделает все, чтобы заинтересовать, увлечь, очаровать. Свободным Близнецам стоит поддаться чувствам, а вот семейным лучше сначала подумать о том, как наличие поклонника или поклонницы может повлиять на текущие отношения. Эксперты советуют «выключить» эмоции и положиться на голос здравого смысла.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Одиноких Раков ждет сюрприз: кто-то из знакомых может рассказать им о своей многолетней любви к ним, что станет началом перспективного романа. Раки, которые нашли свое счастье, смогут улучшить свои отношения: что-то, что долгое время было поводом для негатива и подозрений, на этой неделе исчезнет, оставив после себя лишь тень грусти. Все встанет на свои места, и в жизнь придет то, что осчастливит Раков и их пару.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Влюбленные и одинокие Львы на этой неделе могут откликнуться на чью-то любовь и без долгих раздумий согласиться на серьезные отношения. Есть вероятность, что судьба столкнет их с человеком, с которым им захочется остепениться и задуматься о создании семьи. Львам, у которых уже есть семья, придется поработать над собой и своими недостатками, чтобы сделать отношения более открытыми и доверительными.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

В июле рядом с Девами может появиться тот, кто поможет им перейти на новый духовный уровень или найти свое предназначение в жизни. Нежный и продуктивный альянс может стать началом новой захватывающей истории любви. Если партнер уже есть и он полностью устраивает, то звезды советуют узнать друг друга поближе: рассказать о тайных увлечениях, обсудить жизненные принципы, примириться с недостатками. Все это сделает общение более открытым, а отношения более глубокими и комфортными.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Весы в июле, вероятно, почувствуют себя уверенными и всемогущими: им захочется больше отдавать, чем получать, а потому партнерам Весов повезет больше всего. Астрологи утверждают: в отношениях откроется что-то такое, что примирит с недостатками любимого человека, поможет понять его потребности и страхи. Проявленные забота и дальновидность найдут отклик даже в самом неприступном сердце.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

На этой неделе одиноких Скорпионов может очаровать тот, кто не поддастся на их манипуляции и природное очарование. Попытки завоевать неприступную крепость могут стать самым приятным развлечением июля, но астрологи советуют не тратить много времени на того, кто не отвечает взаимностью. Счастливым в браке Скорпионам придется пересмотреть некоторые свои пристрастия и привычки, которые не устраивают партнера, и согласиться на уступки — это принесет мир и гармонию в семью.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцы в начале июля получат второй шанс на сближение с интересующим их человеком. Велика вероятность, что сами звезды подтолкнут их в объятия друг друга, что станет шагом в новую жизнь. Нашедшим свою любовь Стрельцам астрологи советуют присмотреться к поведению партнера и прислушаться к его мечтам — их ждет множество открытий, которые приятно их удивят и, возможно, станут началом нового счастливого периода в отношениях.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Лунное затмение может высветить человека, который найдет в душе свободных Козерогов живейший отклик. Самое главное — постараться не идеализировать его и не ждать от него геройств ради любви: только плавный ход отношений приведет к роману. Если любовный партнер уже есть и он оставил свой отпечаток на сердце, то неделя может оказаться сложной: у партнера накопилось много требований и претензий, которые готовы вылиться в крупную ссору.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Представителям Водолея астрологи советуют держаться подальше от любых двусмысленных ситуаций, связанных с личной жизнью. Велик риск, что попытка усидеть на двух стульях обернется полным провалом и даже потерей репутации. Так что в случае, если чувства проснулись к нескольким людям одновременно, делать выбор лучше на берегу, не вступая в параллельные отношения.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Влюбленные Рыбы в июле отбросят скепсис, житейский опыт и циничность и позволят себе примерить розовые очки и заняться строительством воздушных замков. Это может привести к очаровательному роману, который в будущем перерастет в удачный брак. А вот семейных Рыб звезды проверят на прочность, заставив сделать все возможное, чтобы отношения с партнером стали продуктивными.

Бизнес-гороскоп на неделю (29.06. - 05.07.2020): все знаки зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Любовный гороскоп, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Десна - Динамо: онлайн-трансляция матча (Видео)
02 Кейт Миддлтон вернулась к рабочим обязанностям и покорила всех цветочным платьем (Фото)
03 Массовая драка во Львове: полиция устанавливает причины
04 Эстония бьет тревогу: на границе с РФ обнаружены радиоактивные частицы
05 "Для меня это исцеление": Леди Гага подарила цветы Билли Айлиш и посетовала на шоу-бизнес
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире число жертв коронавируса превысило 500 тысяч
В мире число жертв коронавируса превысило 500 тысяч
В Китае за сутки почти 20 новых случаев коронавируса
В Китае за сутки почти 20 новых случаев коронавируса
Экс-президент Словакии решил покинуть политику
Экс-президент Словакии решил покинуть политику
Disney и Pixar вскоре представят новый мультфильм: трейлер
Disney и Pixar вскоре представят новый мультфильм: трейлер
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь