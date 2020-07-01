Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 июля 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 1 июля 2020 для Овнов На данном этапе вы можете допустить ошибки и просчеты в профессиональной сфере деятельности, поэтому не спешите с принятием решений, особенно под давлением. Будьте разборчивей в знакомствах. Новый знакомый сыграет в вашей жизни определенную роль.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 1 июля 2020 для Тельцов Не стесняйтесь внедрять новшества в различных областях. Даже те мысли, которые на первый взгляд могут показаться нереальными, в скором времени обретут прочный фундамент. Не отказывайтесь протянуть руку помощи, если об этом попросят.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 1 июля 2020 для Близнецов В этот день вряд ли произойдут кардинальные перемены в профессиональной деятельности. Но вы не должны участвовать в авантюрах. Старайтесь не причинять боль тем, кого любите, и не обижайтесь по пустякам сами. Для заключения сделок, подписания договоров и дачи обещаний наступил вполне подходящий момент.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 1 июля 2020 для Раков В профессиональной деятельности ждет стабильность, если вы не начнете хитрить. Любая, даже самая невинная ложь будет нарастать как снежный ком. Поэтому не рискуйте понапрасну, если дорожите своей работой и положением в обществе. Постарайтесь больше времени проводить в компании людей, с которыми вам хорошо.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 1 июля 2020 для Львов В данное время вы будете обладать большим запасом сил и энергии, поэтому если у вас накопились важные дела, то лучше приступайте к их реализации - все должно получиться. Также сейчас идет благоприятный период для новых знакомств и всего, что связано с любовью.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 1 июля 2020 для Дев Вам грозят внутренние конфликты и противоречия. Не выясняйте отношений с любимыми людьми, держите себя в руках, иначе навредите сами себе. Занимайтесь тем, что хорошо получается. Обязательно порадуйте себя, а чем именно, решите сами. Благотворное действие окажут физические нагрузки.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 1 июля 2020 для Весов Сегодня вы будете ощущать в себе немалые силы и готовность свернуть горы. Но не переусердствуйте с их применением. Благоприятный исход ждет при достижении деловых договоренностей, поэтому можно смело планировать самые важные встречи. Больше времени проводите в общении с любимыми и друзьями.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 1 июля 2020 для Скорпионов Данный период располагает к спокойной, размеренной работе. Но при этом вас многое будет раздражать. Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, так как в спорах вряд ли удастся одержать победу. Направьте свою энергию на пользу дела.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 1 июля 2020 для Стрельцов Мелочи жизни должны отойти на второй план, уступив место более важным темам. Сейчас хорошее время, чтобы задуматься о перспективах своего дела, посоветоваться с коллегами. На данный момент вы можете изрядно растратить свои энергетические запасы, поэтому находите возможность восстанавливать силы.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 1 июля 2020 для Козерогов Профессиональная деятельность сейчас будет вас слегка тяготить. Возможно, вы ждете перемен, а может быть, просто хотите отдохнуть. Но не принимайте поспешных решений. Они будут продиктованы не голосом разума, а мимолетными эмоциями.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 1 июля 2020 для Водолеев Данный период не обещает успехов в карьере, но добиться положительных результатов вы сможете. Особенно удастся преуспеть в области деловых контактов, а вот брать на себя чужие обязанности не стоит. Этим вы лишь получите новые проблемы.