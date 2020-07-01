Скачать
Среда, 01.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 30 июня: Паводки на западе и ВНО 2020 в Украине
Итоги дня 30 июня: Паводки на западе и ВНО 2020 в Украине
"В один клик": украинцам упростили процедуру смены поставщика газа
"В один клик": украинцам упростили процедуру смены поставщика газа
Ла Лига: Барселона и Атлетико разошлись боевой ничьей
Ла Лига: Барселона и Атлетико разошлись боевой ничьей
Рекомендации для улучшения жизни: тест, который даст ценную подсказку
Рекомендации для улучшения жизни: тест, который даст ценную подсказку

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 июля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 июля 2020 года
Обновлено 07:22 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Гороскоп на 1 июля 2020 года поможет вам принять правильные решения. Кому стоит проявить осторожность, а кого ждет сюрприз?
  • 1

    Овен (21 марта - 20 апреля)

    Гороскоп на 1 июля 2020 для Овнов 

    На данном этапе вы можете допустить ошибки и просчеты в профессиональной сфере деятельности, поэтому не спешите с принятием решений, особенно под давлением. Будьте разборчивей в знакомствах. Новый знакомый сыграет в вашей жизни определенную роль.

  • 2

    Телец (21 апреля - 21 мая)

    Гороскоп на 1 июля 2020 для Тельцов 

    Не стесняйтесь внедрять новшества в различных областях. Даже те мысли, которые на первый взгляд могут показаться нереальными, в скором времени обретут прочный фундамент. Не отказывайтесь протянуть руку помощи, если об этом попросят.

  • 3

    Близнецы (22 мая - 21 июня)

    Гороскоп на 1 июля 2020 для Близнецов 

    В этот день вряд ли произойдут кардинальные перемены в профессиональной деятельности. Но вы не должны участвовать в авантюрах. Старайтесь не причинять боль тем, кого любите, и не обижайтесь по пустякам сами. Для заключения сделок, подписания договоров и дачи обещаний наступил вполне подходящий момент.

  • 4

    Рак (22 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 1 июля 2020 для Раков

    В профессиональной деятельности ждет стабильность, если вы не начнете хитрить. Любая, даже самая невинная ложь будет нарастать как снежный ком. Поэтому не рискуйте понапрасну, если дорожите своей работой и положением в обществе. Постарайтесь больше времени проводить в компании людей, с которыми вам хорошо.

  • 5

    Лев (23 июля - 23 августа)

    Гороскоп на 1 июля 2020 для Львов   

    В данное время вы будете обладать большим запасом сил и энергии, поэтому если у вас накопились важные дела, то лучше приступайте к их реализации - все должно получиться. Также сейчас идет благоприятный период для новых знакомств и всего, что связано с любовью.

  • 6

    Дева (24 августа - 23 сентября)

    Гороскоп на 1 июля 2020 для Дев  

    Вам грозят внутренние конфликты и противоречия. Не выясняйте отношений с любимыми людьми, держите себя в руках, иначе навредите сами себе. Занимайтесь тем, что хорошо получается. Обязательно порадуйте себя, а чем именно, решите сами. Благотворное действие окажут физические нагрузки.

  • 7

    Весы (24 сентября - 23 октября)

    Гороскоп на 1 июля 2020 для Весов 

    Сегодня вы будете ощущать в себе немалые силы и готовность свернуть горы. Но не переусердствуйте с их применением. Благоприятный исход ждет при достижении деловых договоренностей, поэтому можно смело планировать самые важные встречи. Больше времени проводите в общении с любимыми и друзьями.

  • 8

    Скорпион (24 октября - 22 ноября)

    Гороскоп на 1 июля 2020 для Скорпионов 

    Данный период располагает к спокойной, размеренной работе. Но при этом вас многое будет раздражать. Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, так как в спорах вряд ли удастся одержать победу. Направьте свою энергию на пользу дела.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 1 июля 2020 для Стрельцов 

    Мелочи жизни должны отойти на второй план, уступив место более важным темам. Сейчас хорошее время, чтобы задуматься о перспективах своего дела, посоветоваться с коллегами. На данный момент вы можете изрядно растратить свои энергетические запасы, поэтому находите возможность восстанавливать силы.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 20 января)

    Гороскоп на 1 июля 2020 для Козерогов

    Профессиональная деятельность сейчас будет вас слегка тяготить. Возможно, вы ждете перемен, а может быть, просто хотите отдохнуть. Но не принимайте поспешных решений. Они будут продиктованы не голосом разума, а мимолетными эмоциями.

  • 11

    Водолей (21 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 1 июля 2020 для Водолеев

    Данный период не обещает успехов в карьере, но добиться положительных результатов вы сможете. Особенно удастся преуспеть в области деловых контактов, а вот брать на себя чужие обязанности не стоит. Этим вы лишь получите новые проблемы.

  • 12

    Рыбы (19 февраля - 20 марта)

    Гороскоп на 1 июля 2020 для Рыб

    Сейчас не самое удачное время для выяснения отношений с любимым человеком. Вы можете реагировать на складывающиеся обстоятельства более эмоционально, чем обычно, и способны наговорить лишнего. Для новых знакомств данное время - неподходящее.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (29.06.- 05.07.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (29.06. - 05.07.2020)

Бизнес-гороскоп на неделю (29.06. - 05.07.2020): все знаки зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Даже на ночь: продукты, которые можно есть перед сном
02 Праймериз "Слуги народа": названы фамилии фаворитов
03 145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
04 Реформа приватизации: на заседании Нацсовета реформ представили новую концепцию
05 Откуда появляется жир на животе: шесть главных причин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе 12 вражеских обстрелов, двое военных ранены
На Донбассе 12 вражеских обстрелов, двое военных ранены
Трамп признался, что все больше и больше злится на Китай из-за коронавируса
Трамп признался, что все больше и больше злится на Китай
&quot;Сговор&quot; России и Талибана: Сенат США требует разъяснений от глав Госдепа и Пентагона
"Сговор" России и Талибана: Сенат США требует разъяснений
Рецепт дня: нежный мясной рулет со шпинатом и сыром
Рецепт дня: нежный мясной рулет со шпинатом и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь