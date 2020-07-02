Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 июля 2020 года

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 2 июля 2020 для Овнов
В этот день возможно поступление полезной информации, а с ней придут и новые идеи. От общения с людьми, которые вызывают у вас хоть малейший дискомфорт, нужно отказаться, даже если вы чувствуете перед ними обязательства. Будьте готовы к быстрому принятию решений. Идет благоприятный период для новых знакомств и романтических увлечений.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 2 июля 2020 для Тельцов
Ставьте конкретные цели, работайте на результат и не перескакивайте с одного дела на другое. Этот день подходит для поездок, поиска информации и ведения переговоров. Избегайте поспешных решений, не стесняйтесь просить время на размышления. Только тогда, когда вас перестанут беспокоить и подгонять, вы сможете понять, как следует действовать.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 2 июля 2020 для Близнецов
Сегодня на работе могут возникнуть различного рода конфликты, и вы окажетесь втянутыми в них. Постарайтесь не принимать чью-либо сторону, а занять нейтральную позицию, так как в силу ошибок или недоразумений вы можете попасть под горячую руку.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 2 июля 2020 для Раков
Будьте предельно честными и откровенными с людьми, которые вам небезразличны. Любой обман или фальшь не останутся незамеченными, и в самое ближайшее время правда откроется. Не планируйте дел, которые требуют больших физических или эмоциональных затрат.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 2 июля 2020 для Львов
Сейчас не нужно действовать второпях. Не обещайте никому свою помощь, пока не разберетесь в ситуации, и не спешите занять чью-то сторону, если в вашем окружении разгорится конфликт. Постарайтесь никого не обижать. Больше времени выделите для дел, доставляющих радость.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 2 июля 2020 для Дев
В данный период глобальных событий не ожидается. А с повседневными делами вы справитесь без труда. Близкие порадуют вас пониманием и поддержкой. Бросьте все свои силы на добрые дела. Все, что вы сейчас сделаете хорошего, в ближайшем будущем вернется сполна.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 2 июля 2020 для Весов
Этот день пролетит незаметно. Нужно брать инициативу в свои руки и добиваться желаемого. Под лежачий камень вода не течет! В личной жизни могут произойти перемены в лучшую сторону. Не отказывайте тем, кто нуждается в помощи. Добрые поступки не останутся незамеченными, и вскоре вы будете вознаграждены.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 2 июля 2020 для Скорпионов
День будет наполнен различными делами и встречами. Вы почувствуете усталость, но это не испортит вам настроения и не потушит стремления к дальнейшему профессиональному росту. Возможны некоторые траты, которые, впрочем, не слишком сильно ударят по семейному бюджету.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 2 июля 2020 для Стрельцов
Время позитивных перемен в деловых и в личных отношениях. В этот день возможны интересные знакомства, которые впоследствии повлияют на вашу дальнейшую жизнь. Больше времени проводите на свежем воздухе в компании любимого человека.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 2 июля 2020 для Козерогов
Сейчас не стоит ничего загадывать. Иногда будет казаться, что в каких-то вопросах вы топчетесь на месте или даже пятитесь назад. Оптимизма это не прибавит, но на данном этапе плыть против течения вряд ли будет по силам. Избегайте конфликтов.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 2 июля 2020 для Водолеев
Сейчас удачное время для того, чтобы сконцентрироваться и заняться планированием новых серьезных дел. Этот день больше подходит для подготовки к будущим свершениям. Но то, что удастся сделать сейчас, вас порадует. В семье никаких негативных событий произойти не должно.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 2 июля 2020 для Рыб
Не стоит в спорных ситуациях настаивать на своем. Сейчас вы можете столкнуться с некоторыми трудностями в любовной сфере. Вам будет сложно найти общий язык с человеком, которого любите, и из-за любой мелочи вы окажетесь способными затеять ссору.