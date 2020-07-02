Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 июля 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 2 июля 2020 для Овнов В этот день возможно поступление полезной информации, а с ней придут и новые идеи. От общения с людьми, которые вызывают у вас хоть малейший дискомфорт, нужно отказаться, даже если вы чувствуете перед ними обязательства. Будьте готовы к быстрому принятию решений. Идет благоприятный период для новых знакомств и романтических увлечений.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 2 июля 2020 для Тельцов Ставьте конкретные цели, работайте на результат и не перескакивайте с одного дела на другое. Этот день подходит для поездок, поиска информации и ведения переговоров. Избегайте поспешных решений, не стесняйтесь просить время на размышления. Только тогда, когда вас перестанут беспокоить и подгонять, вы сможете понять, как следует действовать.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 2 июля 2020 для Близнецов Сегодня на работе могут возникнуть различного рода конфликты, и вы окажетесь втянутыми в них. Постарайтесь не принимать чью-либо сторону, а занять нейтральную позицию, так как в силу ошибок или недоразумений вы можете попасть под горячую руку.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 2 июля 2020 для Раков Будьте предельно честными и откровенными с людьми, которые вам небезразличны. Любой обман или фальшь не останутся незамеченными, и в самое ближайшее время правда откроется. Не планируйте дел, которые требуют больших физических или эмоциональных затрат.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 2 июля 2020 для Львов Сейчас не нужно действовать второпях. Не обещайте никому свою помощь, пока не разберетесь в ситуации, и не спешите занять чью-то сторону, если в вашем окружении разгорится конфликт. Постарайтесь никого не обижать. Больше времени выделите для дел, доставляющих радость.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 2 июля 2020 для Дев В данный период глобальных событий не ожидается. А с повседневными делами вы справитесь без труда. Близкие порадуют вас пониманием и поддержкой. Бросьте все свои силы на добрые дела. Все, что вы сейчас сделаете хорошего, в ближайшем будущем вернется сполна.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 2 июля 2020 для Весов Этот день пролетит незаметно. Нужно брать инициативу в свои руки и добиваться желаемого. Под лежачий камень вода не течет! В личной жизни могут произойти перемены в лучшую сторону. Не отказывайте тем, кто нуждается в помощи. Добрые поступки не останутся незамеченными, и вскоре вы будете вознаграждены.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 2 июля 2020 для Скорпионов День будет наполнен различными делами и встречами. Вы почувствуете усталость, но это не испортит вам настроения и не потушит стремления к дальнейшему профессиональному росту. Возможны некоторые траты, которые, впрочем, не слишком сильно ударят по семейному бюджету.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 2 июля 2020 для Стрельцов Время позитивных перемен в деловых и в личных отношениях. В этот день возможны интересные знакомства, которые впоследствии повлияют на вашу дальнейшую жизнь. Больше времени проводите на свежем воздухе в компании любимого человека.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 2 июля 2020 для Козерогов Сейчас не стоит ничего загадывать. Иногда будет казаться, что в каких-то вопросах вы топчетесь на месте или даже пятитесь назад. Оптимизма это не прибавит, но на данном этапе плыть против течения вряд ли будет по силам. Избегайте конфликтов.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 2 июля 2020 для Водолеев Сейчас удачное время для того, чтобы сконцентрироваться и заняться планированием новых серьезных дел. Этот день больше подходит для подготовки к будущим свершениям. Но то, что удастся сделать сейчас, вас порадует. В семье никаких негативных событий произойти не должно.