Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (13.07. - 19.07.2020)

Любовный гороскоп сулит представителям Зодиака много романтических перемен.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Овны проведут неделю в тумане. Встреча с ними на узкой тропинке может кому-то дорого обойтись. А все потому, что их сознание окажется затуманенным: откуда-то нагрянет ревность, подозрительность, нерешительность. Астрологи предлагают навести резкость и не думать о подтекстах. Хорошо в моменты беспокойства переключиться на творчество, чтение, прогулки, чтобы не нервировать ни партнера, ни себя.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам придется на этой неделе внимательно проверять информацию, которая поступит от партнера, родителей. Вселенная предупреждает об угрозе обмана со стороны близких людей. Возможно, человек пойдет на ложь неосознанно, просто пытаясь скрыть прошлые грешки. Отношения сейчас зависят от адекватной реакции, поэтому не стоит спускать злость на близких, лучше найти время и обговорить все проблемы, которые мешают двигаться дальше.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Лето вскружит голову Близнецам. И для них это может закончиться романом на стороне, на работе или учебе. Руководитель, куратор, коллега или близкий друг — кто-то покажется безумно привлекательным. До мурашек. Звезды не против романтики, но только в том случае, если от этого никто не пострадает. Семейным людям не стоит играть в двойные игры, лучше заложить основу для прочного тандема родственных душ.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

На этой неделе астровлияния склонят Раков в сторону чувственности и нежности. Это можно считать отличной новостью — даже самым идеальным отношениям порой нужна нотка разнообразия. Но стоит приготовиться к тому, что придется вкладывать в отношения значительную энергию. В общении с партнером нужно быть более сосредоточенными и внимательными: какие-то вещи можно просто не понять, а потом это может негативно сказаться на отношениях.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Львов могут заинтересовать странные вопросы, до которых не было дела еще неделю назад: темы мистики, вечности, реинкарнации, кармических отношений. Пугаться не стоит, время от времени такие мысли посещают всех. Главное, не оставлять любимого человека без внимания и не докучать странными вопросами. Звезды подарят импульс к дальнейшему развитию романа. Запасайтесь хорошим настроением и вперед, на подвиги во имя любви, отношений, совместного счастья.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Девам звезды приготовили неделю решения проблем и разрубания узлов. Все имеющиеся проблемы, на которые закрывались глаза, станут заметнее, серьезнее, сложнее. Если у любимого человека есть что сказать — это будет высказано вслух, резко и на повышенных тонах. Эксперты советуют не терять контроль и периодически включать опцию «переоценка фактов».

Любовный гороскоп на неделю для Весов

На этой неделе, согласно гороскопу, у Весов возрастет очарование, появится желание свободы, склонность к флирту и перебору вариантов. Астрологи не исключают факт того, что в середине недели появится кто-то новый, интереснее имеющегося партнера. Но чувства и желания могут оказаться ложными. Поэтому не стоит ставить под удар устоявшиеся отношения ради мимолетной интриги. Зато одиноким Весам звезды советуют смело идти в бой.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам в середине марта стоит помнить, что любовь — это не только романтика и счастье, но и духовная гармония. Гулять по скверам и паркам прекрасно, но есть и иная сторона отношений, которая сейчас очень нуждается во внимании. Астрологи советуют сделать акцент на поддержку партнера и конкретные доказательства чувств. Открывается очень важный этап. Как Скорпионы его начнут, так и будет в будущем.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Юпитер, планета удачи и новых возможностей, поддержит Стрельцов на этой неделе. Это очень хорошие новости. В чувствах появится легкость и новизна, правда, ближе к выходным. До этого придется мириться со многими неприятными обстоятельствами. Лучшей линей поведения, по словам астрологов, станет нежность, забота и внимание, проявленные к любимому человеку. Эти качества нужно проявить максимально ярко, чтобы не возникло сомнений в искренности чувств.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Говорят, жизнь — это то, что происходит, когда были совсем другие планы. На этой неделе какие-то семейные дела и бытовые хлопоты могут сыграть с Козерогами похожую шутку. Есть угроза столкнуться с затяжным конфликтом и его осложнениями. Астрологи советуют проявить не только силу воли, но и терпеливость. Любовь в марте капризна, и ее придется завоевать. Зато ближе к выходным появится динамика, вдохновение и счастливые события.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Главное для Водолеев на этой неделе — не попасть в неприятную ситуацию из-за своей доверчивости и легкомысленности. Поэтому напоминаем о 5 вещах, которые нельзя обсуждать с посторонними. Все остальное можно: можно влюбляться, можно знакомиться, можно укреплять отношения, можно даже уйти с головой в поиски гармонии. Главное — быть осторожнее и никому не раскрывать личные секреты.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Фантазии Рыб может позавидовать любой писатель, что они только не придумают, когда им страшно, грустно или одиноко. Но строить воздушные замки не стоит, лучше включиться в реальность: Вселенная будет посылать подсказки. Вокруг Рыб на этой неделе будет много приятных событий, советов и знаков, которые подскажут, как наладить личную жизнь. Поэтому стоит бороться с лишними мыслями, чтобы те не отвлекали от главного.