Бизнес-гороскоп на неделю (20.07. - 26.07.2020): все знаки зодиака

Удача и деньги нераздельно связаны друг с другом. Порой только удачливым людям удается преуспеть в бизнесе и на работе, совершить удачные покупки и так далее.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Запрограммировать на успех можно энергетику любого человека, даже такую мощную и необузданную энергетику, как у Овнов. На этой неделе астрологи советуют начать именно с этого. Если не настроиться на нужную волну, неприятные события будут управлять Овнами, принося им денежные и эмоциональные проблемы. Это необходимо исправить — нужно не витать в облаках, а брать себя в руки с самого утра понедельника.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

У Тельцов не получится повысить доходы и оптимизировать расходы, если оставаться в состоянии внутреннего раздрая. Чтобы стать счастливыми и богатыми, придется следовать семи шагам к гармонии. Только в таком состоянии будет ясно, что дальше делать на работе и в бизнесе, как и когда начинать новые проекты. В состоянии гармонии будет гораздо проще делать покупки, избегая лишних трат, совершать важные шаги, менять работу и быстрее привыкать к новым условиям.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Своей судьбой и финансовыми успехами нам позволяет управлять сила разума и подсознания. Нужно настраиваться на волну успеха уже с 20 июля. С первых минут важно помнить о своих целях и не искать никаких отговорок, чтобы бросить начатые дела и проекты в бизнесе. В конце недели можно побаловать себя покупками, обновить гардероб, развлечься с друзьями. Также полезно будет планировать отпуск, покупать билеты на самолет или поезд. Еще очень важно раздать долги — пришло время избавиться от тяжелого груза на шее.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

У Раков появится отличная возможность утрясти возникшие ранее проблемы финансового и рабочего характера. Оптимизм и пять принципов визуализации помогут Ракам преуспеть в работе. Это касается представителей любых профессий. Также Ракам не стоит отказываться от командировок, смены обстановки: все это благотворно отразится на успехах в финансовых делах. Астрологи не советуют давать и брать деньги в долг с 20 по 26 число.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Астрологи отмечают, что 20 и 21 июля станут неблагоприятными днями из-за диссонанса звезд и планет. Заговоры от бед и проблем помогут Львам сгладить острые углы в понедельник и вторник. В целом эти семь дней прекрасно подходят для обучения, получения новых навыков и обмена опытом. Также будет полезно искать новую работу и увлечения, тратить деньги на поиски вдохновения. Любой негатив можно победить — для этого достаточно уверенности. Преданный друг упростит движение к цели.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Астрологи и эксперты советуют Девам пользоваться пятью способами привлечения удачи по фэн-шуй. Они идеально сочетаются с энергетикой звезд и планет и в целом с энергетической обстановкой. Наступает время, когда успех в денежной и рабочей сферах полностью сосредоточен в руках Дев. Это очень важный период, в который можно научиться чему-то новому и посмотреть на привычные ситуации под совершенно иным углом. Дев ожидают приятные сюрпризы.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Есть Знаки Зодиака, которым легко достаются деньги, и Весам есть чему у них поучиться. Каждый способен создать для себя те условия, о которых мечтает. Достаточно лишь не ждать у моря погоды. Энергетика звезд и планет поможет Весам успешно начинать новые дела и проекты. Ночные светила подскажут верный путь, если Весы решат сменить место работы или даже сферу деятельности. Это очень благоприятный период для тех, кто не сидит на месте, а преисполнен желания стать богаче и успешнее.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Настало время взять всё под свой контроль. Если Скорпионам захочется больше денег, то нужно проявлять максимальную активность, брать на себя больше ответственности. Привлечь нужных людей и нужные события помогут три эффективные практики. Также не лишней будет банальная уверенность в себе. Наилучшее время для покупок — период с 21 по 24 июля. В эти дни можно наткнуться на скидки и добросовестных продавцов. Больше всего повезет представителям таких профессий, как продавец, менеджер по продажам, бухгалтер и консультант.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам для сохранения и приумножения капитала, прибыли и удачи придется обходить стороной токсичных людей и энергетических вампиров. Это удивительно благоприятное время для тех, кто работает в одиночку — например, фрилансеров. На этой неделе могут поступить новые предложения о работе, появятся сделки с приятными условиями. Финансовый успех будет следовать за скромными и трудолюбивыми Стрельцами.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Деньги на этой неделе любят порядок и осторожность. Осторожные и обдуманные покупки доставят Козерогам массу позитива, а необдуманный шопинг нарушит планы и заставит пожалеть о решениях. Привлекать желаемое в финансовой и рабочей сферах Козерогам поможет закон притяжения. Нужно больше думать об успехе и не фокусироваться на неудачах. У Козерогов есть все шансы создать благоприятные условия для повышения доходов.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям стоит опасаться манипуляций со стороны окружающих, так как они могут сильно тормозить успех. Следование двенадцати законам Вселенной позволит уберечь себя от подобных проблем. Самостоятельность и самодостаточность помогут Водолеям стать богаче и правильно потратить кровно заработанные деньги. Астрологи не советуют слушать окружающих, потому что точно узнать об их намерениях не получится. В конце недели можно побаловать себя приятными покупками, нестандартным отдыхом.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам стоит помнить на этой неделе о своих Зодиакальных жизненных принципах. Это будет прекрасный период времени для переосмысления всего, что происходит в данный момент, в том числе и в финансовой сфере. Астрологи рекомендуют временно отказаться от спонтанных покупок, особенно в интернете. Желательно сфокусировать внимание на заработке. Это идеальное время для заключения сделок и подписания важных бумаг. В начале недели нужно будет навести порядок на рабочем месте.