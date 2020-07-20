Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (20.07.- 26.07.2020)

На этой неделе может быть много событий, которые заставят нас думать о чем-то неприятном. Для сохранения внутренней гармонии очень важно не переживать по мелочам.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Овен

У Овнов ожидается период, когда получится понять, что ждет впереди. Для этого можно воспользоваться гаданием на бумаге или обратиться за помощью к интуиции. Звезды и планеты существенно укрепят и усилят шестое чувство Овнов. Оно будет для них главным секретным оружием в борьбе за успех в любви и в делах.

Астрологи настоятельно рекомендуют совершать важные покупки в любое время, кроме 24, 25 и 26 июля. В конце недели энергия ночных светил не будет подходить для трат. Зато в начале недели можно с головой уйти в работу и совершать любые покупки, какими бы большими они ни были. Также полезно будет сделать уборку в доме, навести порядок на рабочем месте.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Телец

Тельцам стоит научиться доверять внутреннему голосу. Звезды и планеты будут в крайне позитивном положении, поэтому им удастся сделать жизнь Тельцов более позитивной и насыщенной приятными эмоциями. Мощная интуиция поможет одиноким представителям Знака понять, с кем им дальше по пути и с кем можно построить крепкие отношения.

Чужие советы относительно сердечных дел лучше не слушать. Также непрошеные рекомендации могут быть вредными в работе и бизнесе. Самыми удачливыми людьми этого Знака станут представители таких профессий, как психолог, консультант, врач и преподаватель. Единственный неблагоприятный день недели — воскресенье. 26 числа стоит больше отдыхать и меньше работать.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Близнецы

Звезды и планеты спокойны, стабильны и созидательны. Это значит, что Близнецам пора создавать для себя наиболее благоприятные условия. Для этого астрологи и эксперты советуют следовать шести правилам счастливой жизни. Также полезно обращаться за поддержкой и советом к старшим, более мудрым людям и тем, кому Близнецы доверяют.

Это не то время, когда судьба благоволит одиночкам. Наступает период, когда нужно действовать сообща и стремиться к людям. Это идеальный период для поисков второй половинки, для совместной работы и семейных посиделок. Неблагоприятных дней не ожидается, но Близнецам лучше не расслабляться и не создавать проблем для себя самих.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Рак

Для Раков данная неделя отметится ростом удачи во всех сферах жизни. Это будет очень яркое и благоприятное время для любви, знакомств, романтики и флирта. Единственное, чего стоит избегать в амурных делах, — служебный роман: он может отвлекать от рабочих обязанностей.

Астрологи советуют начать неделю с уборки в доме. Для этого есть как минимум три веские причины. Также полезно сменить обстановку в конце недели. Можно отправиться в командировку или в поездку личного характера — навестить дальних родственников, родителей. Нужно больше общаться и быть открытыми с окружающими. Ложь и лицемерие приведут к появлению неурядиц.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Лев

У Львов начинается время, когда можно и нужно идти вперед, пробивая стены и показывая всем свои амбиции и целеустремленность. Очень важно сохранять при этом бдительность, потому что вокруг немало врагов и недоброжелателей, которые захотят помешать. Эксперты отмечают, что нельзя никому рассказывать о своих планах: это чревато большими бедами.

Начало недели подходит для продвижения новых идей и поисков новой работы, организации нового бизнеса. В конце недели можно немного сбавить темп и перейти на любовные дела. В амурной сфере Львам предстоит встретиться с мощной оппозицией. Семейным представителям Знака стоит больше времени посвящать детям и второй половинке.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Дева

Стоит поменьше общаться с представителями хитрых Знаков Зодиака: такие люди могут разочаровать своими действиями и даже предать в какой-то момент. Желательно не доверять всем слепо и безоговорочно. Нужно быть предельно внимательными и очень осторожными. Лучше будет, если в сложных ситуациях Девы найдут пути решения самостоятельно.

На этой неделе астрологи не советуют брать кредиты и деньги в долг. Также не стоит давать никому взаймы. Лучше сосредоточиться на заработке, а не на тратах. Что касается любовной сферы, то в ней лучше активизироваться в благоприятные дни недели — 24, 25 и 26 июля. В остальное время желательно не отвлекаться от домашних дел и работы.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Весы

На этой неделе звезды и планеты будут постоянно менять свое настроение, непредсказуемо влияя на судьбу, удачу и энергетику Весов. Достичь благополучия и удержать его помогут слова-пароли. Также полезно будет общаться с позитивными людьми, которые не будут смущать Весов сомнениями и порождать в них неуверенность, страхи и пессимизм.

На этой неделе сложно выделить однозначно благоприятные и опасные дни. Лучше постоянно быть начеку и не рисковать зря. Если стабильно идти к своим целям, но не проявлять агрессии, можно завершить эту неделю на очень благоприятной ноте. Если же ни с кем не считаться, можно очень сильно пожалеть и нарваться на конфликт, который спутает все карты.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Скорпион

У Скорпионов ожидается весьма напряженная и динамичная неделя. Вполне возможно, что придется потратить внушительную сумму денег на непредвиденные проблемы: может сломаться машина или что-то из кухонной техники. Также кто-то из близких может попросить о помощи и поддержке. Словом, придется раскошелиться. Заговор на покупку поможет не потратить деньги зря.

В любовных делах повезет только одиноким Скорпионам. У них будет возможность познакомиться с множеством интересных людей. Нужно лишь проявить толику инициативы — результат не заставит себя ждать. Всем Скорпионам, которые уже находятся в отношениях, желательно проявлять поменьше эгоизма. На этой неделе нужно думать о счастье второй половинки.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Стрелец

Стрельцам в начале недели очень повезет, причем буквально во всех делах. Им стоит сделать энергетику дома положительной, чтобы закрепить успех и привлечь еще больше удачи. Сделать это можно посредством уборки и наведения порядка. Также на этой неделе можно смело делать ремонт, перестановку мебели или переезжать.

В любовных делах самыми удачными будут 22, 23 и 24 июля. В эти дни звезды будут давать Стрельцам максимум своей созидательной энергии, так что у этих людей получится решить внутрисемейные конфликты, а одиночкам удастся найти любовь. Это будет удивительно продуктивная неделя, на которой можно успеть сделать гораздо больше, чем обычно.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Козерог

Звезды и планеты сейчас в некотором упадке, поэтому Козероги могут лишиться части своих сил и энергии. Три полезных упражнения на каждый день помогут стать активнее и сохранить свою энергию. Враги не дремлют, поэтому стоит быть более осмотрительными. Нужно тщательно планировать дела на работе и в бизнесе. В противном случае могут быть убытки.

В общении со второй половинкой или близкими лучше не бросаться громкими фразами и не давать никому пустых обещаний. Козероги умеют это делать, но на этой неделе им стоит предельно осторожно подходить к выбору слов. Также полезно будет проводить больше времени в уединении, не надоедая своими проблемами окружающим.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Водолей

Водолеям на этой неделе придется много контактировать с негативными людьми. Им стоит узнать, как общаться так, чтобы защитить себя от их влияния. Такие люди могут заставлять Водолеев впадать в депрессию и апатию. Астрологи советуют пресекать любые попытки давить на жалость и негативные разговоры в целом. Лучше общаться с теми, кто транслирует окружающим позитив.

На работе большой успех ждет тех, чья профессия связана с переездами, поездками и бесконечным движением. Это идеальное время для водителей и путешественников. Также на этой неделе эксперты советуют заняться разработкой планов на будущее, в том числе планов на отпуск.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года Рыбы

Финансовая сфера жизни в период с 20 по 26 число будет основной для Рыб. Можно провести пять эффективных ритуалов на богатство, сфокусироваться полностью на работе и делах. Также полезно будет совершать дорогостоящие приобретения. Не стоит забывать о раздаче долгов и решении проблем, которые уже нельзя откладывать.

Лень и прокрастинация могут принести Рыбам немало проблем. С другой стороны, перегружать себя делами тоже не стоит, особенно 20, 24 и 25 июля. В эти дни после работы стоит встретиться с друзьями и товарищами либо провести время в кругу семьи. В целом на этой неделе стоит больше общаться и знакомиться.