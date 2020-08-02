Гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 августа 2020 года

Утро будет очень важным. Поэтому не тратьте время напрасно, постарайтесь извлечь из него максимум пользы. В этот день хорошо строить планы. Вечером лучше избегать переутомления. Особенно это важно для детей и пожилых людей.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 3 августа 2020 для Овнов

В такие дни нельзя проявлять равнодушия к окружающим. Если кому-то понадобится помощь, лучше ее оказать. В противном случае может начаться черная полоса. Также астрологи рекомендуют не обращать внимания на слухи, сплетни и неподтвержденные факты.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 3 августа 2020 для Тельцов

Многие проблемы в такие дни решаются сами собой. Все, что вам понадобится, - это следовать планам и не паниковать, если эти планы пойдут под откос. Негативные эмоции могут привести к неполадкам со здоровьем и недомоганию. Лучше не рисковать зря.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 3 августа 2020 для Близнецов

В такие дни вам требуется тишина и покой. Не стоит начинать новые дела, заводить новые знакомства, ссориться с кем-то, выяснять отношения. Полезным станет чувство долга и ответственности. В работе нужно быть очень внимательными к мелочам.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 3 августа 2020 для Раков

Остерегайтесь манипуляторов и не бойтесь говорить "нет": токсичные люди могут давить на жалость и на совесть, так что держите ухо востро. Стоит заниматься своими обязанностями по дому и в работе. Все побочное сейчас не важно.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 3 августа 2020 для Львов

Наступает прекрасный период для реализации давних планов. Всё то, что долгое время откладывалось на потом, можно воплотить в жизнь. Пришла пора перестать брать паузы. Нужно действовать, пока есть силы и подходящее время. Звезды и планеты на вашей стороне.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 3 августа 2020 для Дев

В течение дня вас ожидает приятная встреча с незнакомцем. Также неожиданный, но приятный визит может нанести приятель или друг. На работе в и делах стоит оставаться вовлеченными во всё происходящее. Сейчас не время отдыхать или лениться.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 3 августа 2020 для Весов

В такие дни велик шанс стать аутсайдером в работе или бизнесе: интуиция молчит, а Вселенная не подает знаки свыше. Нужно быть собранными, спокойными и осторожными. Только так можно остаться на плаву и не допустить неприятных финансовых потерь.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 3 августа 2020 для Скорпионов

Наступает время для самоанализа и духовных практик. Этот день полезно проводить в уединении. Можно заниматься любимым хобби, творчеством, искать новые увлечения. Если захочется общения, лучше обратиться за помощью к социальным сетям.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 3 августа 2020 для Стрельцов

Старайтесь следовать правилам во всём: на работе нужно сохранять субординацию, на дорогах не стоит превышать скорость. Также астрологи советуют не вмешиваться в чужие дела и не навязывать никому своей помощи. Вечер лучше провести в кругу семьи и близких.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 3 августа 2020 для Козерогов

Вас ждут большие успехи в делах и в работе. Многим представителям вашего Знака удастся решить проблемы в делах, а также семейные неурядицы. Сделать правильный выбор в любой из сфер поможет обостренная интуиция. В течение дня нужно больше двигаться.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 3 августа 2020 для Водолеев

Лучше не перегружать себя лишней работой и заботами. Даже если днем придется потрудиться, вечером важно как следует отдохнуть и сменить обстановку. Это прекрасный день для знакомств в интернете, свиданий в реальной жизни и для начала новых отношений.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 3 августа 2020 для Рыб