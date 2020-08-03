Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (03.08.- 09.08.2020)

В течение этой неделе можно и нужно анализировать пройденный жизненный путь, делать выводы и думать о том, как действовать дальше. К концу недели многие почувствуют снижение жизненных сил. Это верный намёк, что настала пора заняться своим самочувствием.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа 2020 года Овен

На этой неделе Овны получат надежду на лучшее в материальных делах. Осторожность по-прежнему жизненное кредо номер один, даже если в ряде туманных вопросов появится ясность. Звёзды советуют избегать полунамёков в ходе личных бесед. Чем яснее изложите главную мысль, тем выше шанс, что она получит поддержку.

Вторую половину недели рекомендуется посвятить отдыху в максимально расслабленной обстановке. Сократите число звонков и сообщений, не бойтесь ответить всем, кто будет искать с вами общения, тактичным отказом. Исключение — человек, которого называете самым близким для себя. Для него у вас всегда должно быть свободное время. Это важно для отношений.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа 2020 года Телец

Астрологическая обстановка этой недели подтолкнёт Тельцов в сторону переосмысления повседневной жизни. Вероятно, придётся сделать упор не на материальных делах, а на самопознании. Чтобы глубже понять происходящее в собственных мыслях, не обязательно становиться психологом. Главное ответить себе на вопрос — что вы хотите от жизни, и как достичь этой цели.

Любой начатый на этой неделе процесс остановить уже невозможно. Дорогие Тельцы, имейте это в виду. Даже мелкая ссора может привести к серьёзному разногласию, а халатность относительно своего самочувствия — к риску возникновения болезни. Отдых вам сейчас жизненно необходим, даже если обстоятельства будут склонять в сторону высокой активности.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа 2020 года Близнецы

Близнецов вряд ли устроит скорость событий этой недели. Вы не способны на неё повлиять, как и нет у вашего зодиакального знака права контролировать настроение окружающих. Если почувствуете, что мир состоит только из негативных людей, лучше сейчас отказаться от любого рода контактов. В конце концов, вы, дорогие Близнецы, настолько самодостаточны, что и в одиночестве вам скучно не будет.

Астрологическая картина конца этой недели подразумевает неожиданное вдохновение или мощные импульсы к творчеству. Это лучшее, что вы можете предпринять. Хорошее настроение окончательно восстановится, мысли упорядочатся, могут появиться интересные идеи о том, в какую сторону направить жизненный вектор.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа 2020 года Рак

Гороскоп не советует Ракам вмешиваться в события начала недели, если чувствуете, что до конца не понимаете суть происходящего. Отстраниться будет нелегко, однако, будучи плохо информированными, вы вполне можете принять неверное решение, чем, в конечном итоге, создадите новые проблемы, как для себя, так и для своих близких.

С каждым днём уверенность в себе типичных представителей знака Зодиака Рак будет расти. Личное обаяние, острый ум и развитый интеллект привлекут внимание других людей. Дорогие Раки, активнее используйте это время. Можно попробовать начать новый роман, убедить в своей правоте несговорчивого партнёра по браку, найти компромисс в общении со старшим или младшим поколением близких людей.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа 2020 года Лев

Эта неделя благоприятна для выполнения разного рода хозяйственных дел. Львам также стоит слегка пересмотреть материальный аспект, например, оптимизировав свои расходы. Нацелиться, дорогие Львы, следует только на то, что происходит в собственной жизни. Если попытаетесь вмещаться в судьбу кого-то другого (пусть самого близкого человека), ничем хорошим это не закончится.

Гороскоп советует провести конец недели, устраняя по очереди каждую из вялотекущих проблем. Процесс пойдёт намного быстрее, если найдёте подходящих союзников. Не пытайтесь юлить, чтобы мотивировать людей к совместной работе. Это типичная ложь, которая рано или поздно обнаружится.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа 2020 года Дева

Любые незавершённые дела на этой неделе для Дев неприемлемы. Старайтесь довести до логической точки каждый подобный вопрос. От этого во многом зависит ваше будущее. В целом же астрологическая обстановка текущей недели Девам благоволит. Удача предвидится и в ходе личных дел, и в финансовых начинаниях.

Активнее озвучивайте свои пожелания в адрес близких людей. Дорогие Девы, всё, что творится у вас в голове, известно лишь вам, но не окружающим. Если чётко сформулировать и правильно донести мысль, она непременно найдёт сторонников (в том числе в виртуальном пространстве).

Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа 2020 года Весы

Гороскоп на эту неделю призывает Весов принимать во всём происходящем самое живое участие. Стоять в стороне или замалчивать личное видение той или иной ситуации — значит добровольно отдать шанс на успех кому-то другому. Нельзя исключать, что при ближайшем рассмотрении станет понятно, что ваши идеи и планы оппонентов не противоречат, а дополняют друг друга.

Дорогие Весы, в этот период верить желательно только информации из надёжных источников. Тем, кто недавно начал любовный роман, не следует принимать близко к сведению то, что пишут или говорят о второй половинке.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа 2020 года Скорпион

Астрологическая картина недели для Скорпионов выглядит довольно насыщенно. При желании вы способны достичь успеха, но он в свою очередь будет подразумевать крупные вложения сил, нервов и времени. Что посеешь — то и пожнёшь, это, дорогие Скорпионы, применимо для всех жизненных сфер. Ошибочно полагать, что нелояльная критика в адрес близкого человека не породит обид и разногласий.

Конец этой недели, вероятно, заставит пересмотреть какие-то ценности. Гороскоп не исключает, что Скорпионы будут вынуждены вырваться из мира фантазий и грёз, чтобы устранить бытовую поломку, принять участие в жизни близкого родственника или приступить к исправлению недавней ошибки.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа 2020 года Стрелец

Уровень жизненных сил Стрельцов на этой неделе будет достаточным для того, чтобы выполнить уйму дел. Если правильно распределить свободное время, удастся параллельно помочь кому-то из близких людей. Вероятно вам, дорогие Стрельцы, придётся вести себя по-философски или сверх педагогично. Далеко не всегда ваши слова будут в неизменном виде доходить до адресата. Это важно учесть и исправить.

Во второй половине недели ожидается нестабильность в делах. Долгосрочные планы следует перенести на следующий период. Начните выправление ситуации с мелких или второстепенных задач. Активнее используйте помощь тех, кто сам предложит участие и поддержку. Такого рода партнёрство, помимо практических результатов, отлично повлияет на настроение в целом.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа 2020 года Козерог

Неделя заставит Козерогов всерьёз заняться личными отношениями. Тем, у кого есть семья, следует максимально сосредоточиться на нуждах близких людей. Дорогие Козероги, не отказывайтесь от альтруизма. Вероятно, только полностью забыв о себе, вы сможете нормализовать ситуацию.

Время заняться собой появится к выходным. Астрологическая картина конца этой недели не исключает романтичных знакомств или появление в вашей жизни тени из прошлого. Переписка поможет открыться второму дыханию. Ещё одним источником вдохновения для многих из вас могут стать творчество, спорт, интеллектуальные задачки.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа 2020 года Водолей

Водолеям на этой неделе не придётся бороться с проблемами. Гороскоп указывает на то, что творческий потенциал представителей вашего зодиакального знака существенно возрастёт. Это в свою очередь станет мотивом открывать новые стороны в хорошо знакомых вещах. Не надо вкладывать силы во что-то одно. Действуйте сразу по нескольким направлениям.

В конце недели Водолеям не желательно убегать от решения вопросов в личных отношениях. Чем чётче и яснее будет ответ, тем ниже вероятность ревности, обид и недосказанности. Дорогие Водолеи, по возможности избегайте людей, которые относятся с завистью к вашим успехам. Общение с ними будет токсичным и явно не поспособствует позитивному настроению.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа 2020 года Рыбы

Удача на этой неделе сама бежит в руки Рыбам. Вам лишь нужно проявить предприимчивость и сноровку. Научитесь читать между строк информацию, полученную в ходе каждого диалога, правильно расшифровывайте подсказки Вселенной. Многое зависит и от того, какой эмоциональный настрой будет для вас преобладающим. Дорогие Рыбы, не забывайте, что человек, настроенный на оптимизм, всегда достигает значительно большего.

Вторая половина недели прекрасный момент для любовных реформ. Попытайтесь устранить имеющиеся разногласия в браке. Одинокие Рыбы могут пойти на сближение со своей давней пассией или с человеком, недавнее знакомство с которым произошло в одной из социальных сетей.