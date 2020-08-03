Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 августа 2020 года

Завтрашний день по гороскопу не самый удачный для ведения различных переговоров. Не стоит брать на себя ответственность, ведь есть вероятность "проиграть". При этом звезды дарят огромный творческий порыв всем представителям зодиакального круга.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 4 августа 2020 для Овнов

Очень трудно будет сохранять равновесие и не нервничать по пустякам. Вы хорошо знаете, чего хотите добиться, и на многое готовы ради этого, но найти верный путь к цели удается не сразу. Важно не сдаваться, если на пути возникли преграды, не бросать задуманное, если вы допустили ошибку или даже две. Руководствуясь самыми лучшими намерениями, окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела, но все же больше мешают, чем помогают. Возможно, вам потребуется совет старого друга, чтобы принять верное решение.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 4 августа 2020 для Тельцов

Это важный и ответственный день, так что будьте внимательны. Легко совершить ошибку, которая может обойтись дорого. Не торопитесь ни с решениями, ни с поступками, дайте себе время спокойно обдумать сложившуюся ситуацию. Вам наверняка захочется что-то изменить в своей жизни; начинать лучше с шагов, не требующих серьезных усилий, поскольку многое дается труднее, чем обычно. Старайтесь рассчитывать на свои силы, а не на везение и поддержку окружающих. Во второй половине дня нужно будет заняться семейными делами.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 4 августа 2020 для Близнецов

Сложный день. Вам может быть трудно правильно оценить сложившуюся ситуацию, найти выход из нее. Есть опасность стать жертвой чьих-то интриг, довериться человеку, который этого не заслуживает. Старые друзья и союзники постараются удержать вас от ошибок, прислушайтесь к их советам. Важен порядок во всем; неразбериха на работе и дома раздражает вас, портит настроение. Старайтесь не забывать о планах, которые строили раньше. Вероятно, их пока нельзя реализовать из-за неудачного стечения обстоятельств, но важно не упустить момент, когда это станет возможным.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 4 августа 2020 для Раков

Постарайтесь максимально эффективно использовать первую половину дня. Стоит иметь в виду, что сейчас лучше действовать не в одиночку. Успехи в делах будут тем значительнее, чем больше единомышленников вы найдете. Возможны интересные деловые предложения, не исключены и денежные поступления. Позже напомнят о себе старые проблемы, придется сосредоточиться на их решении, хотя вы предпочли бы заниматься чем-то другим. Не исключено, что потребуются какие-то незапланированные расходы. Вскоре вы найдете способ пополнить бюджет и настроение улучшится.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 4 августа 2020 для Львов

Трудно смотреть на вещи реально. Вы верите в то, во что хотите, запутываете и себя, и окружающих. Обратите внимание: многие сегодняшние события напоминают те, что уже происходили раньше. Не повторяйте своих ошибок! Решения, принятые в спешке, вряд ли будут верными; скорее всего, о них придется пожалеть. Ни с кем не делитесь своими секретами, не откровенничайте с малознакомыми людьми. Чем меньше сегодня узнают о вас окружающие, тем лучше. Помните, что ваш организм уязвим, и старайтесь избегать любых излишеств.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 4 августа 2020 для Дев

Подходящий день для того, чтобы предпринять что-то неожиданное. Шансы достичь успеха в совершенно новых делах очень высоки. Особенно хорошо вы справляетесь там, где нужно не идти чужим путем, а искать собственные решения. Тут ваш необычный взгляд на многие вещи и способность видеть то, чего не заметили окружающие, оказываются очень полезны. Жизненный потенциал очень высок, вы полны энергии и не чувствуете усталости. Но не исключены травмы при занятиях спортом, поэтому желательно ограничить нагрузки.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 4 августа 2020 для Весов

Не огорчайтесь, если в начале дня что-то пойдет не так. Вскоре ситуация изменится к лучшему. Возможны удачные совпадения, неожиданные подарки, приятные сюрпризы. Вы раньше других узнаете что-то важное, и благодаря этому не сделаете и не скажете того, о чем позже пришлось бы пожалеть. Появится много идей; будет возможность воплотить их в жизнь в ближайшее время. Хорошо складываются поездки, в том числе незапланированные. Вечером можно принимать гостей, встречаться с людьми, которые вам давно нравятся.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 4 августа 2020 для Скорпионов

Непростой день, который потребует осторожности во всем. Утром могут возникнуть проблемы, но ситуация вскоре изменится к лучшему, во многом благодаря вашим обдуманным действиям и правильным решениям. Наверняка пригодится опыт, полученный раньше. Даже в напряженные моменты вы сохраняете спокойствие, это многим очень нравится. Возможно, вам захочется перемен в личных отношениях, но едва ли в данной сфере сегодня произойдет что-то важное. Будьте терпеливы и не торопите события. Не исключено, что все само собой сложится наилучшим образом.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 4 августа 2020 для Стрельцов

Благоприятный плодотворный день. Вы найдете решение многих проблем, которые в последнее время не давали вам покоя. Не исключено, что появится возможность чем-то помочь близким, позаботиться о тех, кто вам небезразличен. Будет шанс заметно укрепить семейные связи, положить конец разногласиям и спорам. Возможно, именно ваши идеи объединят всех. Вероятны полезные знакомства. Вы нравитесь людям и легко находите к ним подход, неудивительно, что многие хотят стать вашими союзниками, предлагают помощь.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 4 августа 2020 для Козерогов

Несмотря на некоторые трудности, вы сохраняете оптимизм. Это добавляет вам привлекательности и обаяния, окружающие охотно идут вам навстречу, оказывают помощь, поддерживают в сложных ситуациях. В отношениях, которые прежде развивались исключительно в деловом ключе, все отчетливее звучат дружеские нотки. День подходит для заключения договоров и начала сотрудничества, а также для выхода на новую работу, где вы произведете наилучшее впечатление. Удачными будут эксперименты с имиджем. Можно делать крупные покупки: вы не пожалеете о потраченных деньгах.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 4 августа 2020 для Водолеев

День не так уж плох, но вы можете испортить его сами, если станете ссориться со всеми вокруг. Поводы для разногласий действительно возникают довольно часто. Особенно трудно оказывается поладить с людьми, которые прежде понимали вас едва ли не с полуслова. Но нужно постараться вести все дискуссии в конструктивном ключе. Это позволит не только избежать взаимных обид, но и найти решение, которое устроит всех. В самые напряженные моменты выручает чувство юмора. Вы заставите окружающих улыбнуться, и их настроение сразу улучшится.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 4 августа 2020 для Рыб