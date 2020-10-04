Близнецам - посвятить себя духовному росту, а Девам - настроиться на позитив: гороскоп на завтра 5 октября

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 5 октября 2020 для Овнов
Звезды будут придирчивы к каждому. Опасно работать спустя рукава: постарайтесь подойти ко всему, чем занимаетесь, серьезно, не избегая проблем и не бросая начатое на полпути. Результат приложенных усилий будет иметь огромный вес в будущем.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 5 октября 2020 для Тельцов
Ветер переменится: это именно тот день, когда звезды намеренны перетасовать все карты и начать новую игру. Будет ли расклад счастливым именно для вас - покажет время, а пока важно отбросить сомнения и освоить новые правила, которые предлагают события.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 5 октября 2020 для Близнецов
Звезды готовы зарядить большим количеством сил тех, кто хотя бы час времени посвятит себе и духовному росту. На работе вряд ли получится надолго уединиться, но если представится такая возможность - ей нужно пользоваться без лишних раздумий.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 5 октября 2020 для Раков
Отличный день, чтобы влюбиться или начать любое другое сумасшествие. Астрологи советуют не бояться спонтанных решений и необычных желаний - именно они способны принести счастливые перемены. Этот совет пригодится как в личной жизни, так и в делах.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 5 октября 2020 для Львов
Текущие сутки обещают появление необычных идей о том, как победить несправедливость, преуспеть в рабочих и любовных делах. Каждая сфера потребует динамики и развития, поэтому астрологи советуют включиться в игру с самого утра.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 5 октября 2020 для Дев
События дня будут развиваться не так, как планировалось, поэтому пригодится умение уходить от негатива и объективно оценивать происходящее. Звезды советуют настроиться на позитив - и он развеет тучи на душе и в делах. Получится достичь результатов, только если найти во всем плюсы.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 5 октября 2020 для Весов
В эти сутки многие будут ведомы своими капризами и жаждой перемен. Под влиянием необычной обстановки или собственного нестабильного состояния появится одержимость сумасшедшей идеей, которая при других обстоятельствах никогда бы не пришла в голову. Звезды советуют уступить своим желаниям.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 5 октября 2020 для Скорпионов
Сутки отлично подходят для крупных покупок, особенно если они давно были спланированы. Может навредит домашнее затворничество: наедине с собой может поглотить непреодолимая волна грусти. Чтобы выправить ситуацию, гороскоп рекомендует активность, динамику и общение с окружающими.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 5 октября 2020 для Стрельцов
Утром можно наломать дров, с чужой подачи или по собственному желанию. И хотя звезды подарят шанс минимизировать риски, могут пострадать личные дела, здоровье или вера в себя. Астрологи советуют не терять бдительность, обдумывать каждый шаг и сохранять хладнокровие.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 5 октября 2020 для Козерогов
Даже если все пойдет своим чередом, многие могут испытать необъяснимое недовольство собой и своей жизнью. Возможно, в жизни давно ничего не менялось. Гороскоп советует внести в привычную рутину незначительные перемены, чтобы изменить наскучивший уклад.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 5 октября 2020 для Водолеев
Планеты будут оберегать всех, кто идет путем своего предназначения. Однако это не значит, что можно расслабиться, отменить дела или переложить на других ответственность. В этот день придется вести себя максимально осторожно, иначе есть риск попасть в безвыходную ситуацию.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 5 октября 2020 для Рыб
В этот день могут одолевать самые разные нескромные желания и мысли, которые лучше всего скрыть от окружающих. Возможны различные вариации на тему 7 смертных грехов. Чтобы не сойти на скользкую дорожку, астрологи рекомендуют уединиться и постараться разобраться со своими "демонами".