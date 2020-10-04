Близнецам - посвятить себя духовному росту, а Девам - настроиться на позитив: гороскоп на завтра 5 октября

День неровный и противоречивый. К счастью, 5 октября многие будут руководствоваться здравым смыслом. Будьте готовы к тому, что придется помогать людям, которые постоянно делают из себя жертву. Неплохой день для творческих экспериментов, поиска нестандартных решений. Вероятны плодотворны деловые переговоры, возможно начало сотрудничества на необычных условиях.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 5 октября 2020 для Овнов

Звезды будут придирчивы к каждому. Опасно работать спустя рукава: постарайтесь подойти ко всему, чем занимаетесь, серьезно, не избегая проблем и не бросая начатое на полпути. Результат приложенных усилий будет иметь огромный вес в будущем.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 5 октября 2020 для Тельцов

Ветер переменится: это именно тот день, когда звезды намеренны перетасовать все карты и начать новую игру. Будет ли расклад счастливым именно для вас - покажет время, а пока важно отбросить сомнения и освоить новые правила, которые предлагают события.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 5 октября 2020 для Близнецов

Звезды готовы зарядить большим количеством сил тех, кто хотя бы час времени посвятит себе и духовному росту. На работе вряд ли получится надолго уединиться, но если представится такая возможность - ей нужно пользоваться без лишних раздумий.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 5 октября 2020 для Раков

Отличный день, чтобы влюбиться или начать любое другое сумасшествие. Астрологи советуют не бояться спонтанных решений и необычных желаний - именно они способны принести счастливые перемены. Этот совет пригодится как в личной жизни, так и в делах.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 5 октября 2020 для Львов

Текущие сутки обещают появление необычных идей о том, как победить несправедливость, преуспеть в рабочих и любовных делах. Каждая сфера потребует динамики и развития, поэтому астрологи советуют включиться в игру с самого утра.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 5 октября 2020 для Дев

События дня будут развиваться не так, как планировалось, поэтому пригодится умение уходить от негатива и объективно оценивать происходящее. Звезды советуют настроиться на позитив - и он развеет тучи на душе и в делах. Получится достичь результатов, только если найти во всем плюсы.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 5 октября 2020 для Весов

В эти сутки многие будут ведомы своими капризами и жаждой перемен. Под влиянием необычной обстановки или собственного нестабильного состояния появится одержимость сумасшедшей идеей, которая при других обстоятельствах никогда бы не пришла в голову. Звезды советуют уступить своим желаниям.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 5 октября 2020 для Скорпионов

Сутки отлично подходят для крупных покупок, особенно если они давно были спланированы. Может навредит домашнее затворничество: наедине с собой может поглотить непреодолимая волна грусти. Чтобы выправить ситуацию, гороскоп рекомендует активность, динамику и общение с окружающими.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 5 октября 2020 для Стрельцов

Утром можно наломать дров, с чужой подачи или по собственному желанию. И хотя звезды подарят шанс минимизировать риски, могут пострадать личные дела, здоровье или вера в себя. Астрологи советуют не терять бдительность, обдумывать каждый шаг и сохранять хладнокровие.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 5 октября 2020 для Козерогов

Даже если все пойдет своим чередом, многие могут испытать необъяснимое недовольство собой и своей жизнью. Возможно, в жизни давно ничего не менялось. Гороскоп советует внести в привычную рутину незначительные перемены, чтобы изменить наскучивший уклад.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 5 октября 2020 для Водолеев

Планеты будут оберегать всех, кто идет путем своего предназначения. Однако это не значит, что можно расслабиться, отменить дела или переложить на других ответственность. В этот день придется вести себя максимально осторожно, иначе есть риск попасть в безвыходную ситуацию.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 5 октября 2020 для Рыб